《專家之言－何志銘》隱憂處處中港股市難有運行，只宜且戰且退

《專家之言》港股跟隨外圍上升，恒指高開１１９點報１９９８９點，其後升幅擴大至

３８９點，一度高見２０２５８點，惜內地股市午後下跌，港股隨即腳軟，升幅大幅收窄。主板

股票的升跌比率為２０比１９，恒指成分股３３隻股份上升，下跌股份３１隻，升跌比率為５０

比４７。恒指收報１９９３４點，只升６５點或升０﹒３３％，全日主板成交１２２７﹒９５億

元。國企指數報６７４７點，升６２點或升０﹒９４％。恒生科技指數報３９１５點，升１０９

點或升２﹒８７％。上證綜合指數報２８８６點，跌４２點或跌１﹒４４％，成交

３９５９﹒８６億元人民幣。深證成分指數報１０２０６點，跌１７２點或跌１﹒６６％，成交

２１６１﹒５２億元人民幣。



＊美國加息幅度恐遠大於預期，北京疫情告急或將封城＊



後市方面，市場仍憂慮美國加息步伐遠較預期幅度為大，另一方面內地疫情反彈，投資者擔

心首都北京疫情也傳告急，或將步上海後塵，實施「封城」嚴格管控措施，中港股市定無運行首

當其衝。至於數據方面，美國公布３月批發庫存，月率升幅料由２﹒５％收窄至１﹒５％。美國

公布３月成屋待完成銷售，月率跌幅料由４﹒１％收窄至１％。澳洲公布第一季消費者物價指數

，季率升幅料由１﹒３％擴大至１﹒７％，而年率升幅料由３﹒５％擴大至４﹒６％。另外提一

提大家人行公布５月１５日起降外匯存款準備金率１個百分點至８％，似乎幫助不太大。策略上

且戰且退，１９６００點至２０５００點區內運行，暫不期望脫險，以保守為佳。《獨立股評人

何志銘》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

