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即市新聞

27/04/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中興通訊（００７６３）經營基本面持續改善

　　《投資智慧》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布２０２２年第一季度報告
，按中國會計準則，實現營業收入２７９﹒３億元人民幣，按年增加６﹒４％；錄得歸屬股東淨
利潤２２﹒１７億元，增長１﹒６％；扣非淨利潤１９﹒５億元，同比增長１１７﹒１％；毛利
率同比抬升２﹒３％。集團業績表現超預期，扣非利潤大增顯示集團整體盈利質量大幅提升。
　
　　集團作為國內領先的ＩＣＴ龍頭，積極發揮其ＩＣＴ基礎設施廠商能力，產品、技術等優勢
持續保持領先。集團與供應鏈合作伙伴加強合作，在國內、國際兩大市場，以及運營商網絡、政
企、消費者三大業務收入均實現同比增長。其中，消費者業務海外市場營業收入同比增長近
３０％，消費者業務更呈現出持續放量的趨勢。與此同時，在「新基建」、「東數西算」、「雙
碳」等發展大背景下，集團更加速提升ＩＣＴ端到端全系列產品及解決方案，通過將自身的
ＩＣＴ技術能力外延，強化與行業頭部企業合作，構建「連接＋算力」能力，第二曲線開始釋放
成長潛力。集團更公布擬作為有限合夥人出資最高４億元認購基金，主要投資於成長期階段項目
，重點關注成長期的ＩＣＴ企業，有望獲取更大的投資收益。
　
　　此外，在３月２３日，集團收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院判決，裁定不予撤銷中興通
訊的緩刑期且不附加任何處罰。在外部擾動因素逐步釋放的情況下，集團將持續加強合規體系建
設。由於集團經營基本面持續改善向好，技術、產品以及專利優勢顯著，有望進一步帶動業績穩
步向上，中長線看好。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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