《缸邊隨筆－石鏡泉》昨市美中不足

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２７；下跌板塊：６。



至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。



前市恒指收：１９９４６﹒３６；



昨市恒指收：２０２７６﹒１７，升３２９﹒７４。



前市期指收：１９９７３；



昨市期指收：２０１４９，升１７６。



前市低水：１５；昨市低水：１２７。



前市大市成交：１２５１﹒４６億元；



昨市大市成交：１０５７﹒５４億元，減１９３﹒９２億元。



前市期指成交：１２８０５１張；



昨市期指成交：１０９８５９張，減１８１９２張。



昨日期指結算，大市基本走好，５月期指收２０１７１，較４月期指的２０１４９，多升了

２２點。不要小看這少少的２２點，只要今日仍上就是期指向上突破的大動力，今日可知。



昨市美中不足者，是成交欠奉，只約千億，此可歸咎於結算日，投資者謹慎所致，但亦可以

是投資者入市意欲低。今日如成交仍未能跟上，至少逾千二億，則投資者要小心了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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