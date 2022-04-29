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29/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》昨市美中不足

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２７；下跌板塊：６。
　
　　至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。
　
　　前市恒指收：１９９４６﹒３６；
　
　　昨市恒指收：２０２７６﹒１７，升３２９﹒７４。
　
　　前市期指收：１９９７３；
　
　　昨市期指收：２０１４９，升１７６。
　
　　前市低水：１５；昨市低水：１２７。
　
　　前市大市成交：１２５１﹒４６億元；
　
　　昨市大市成交：１０５７﹒５４億元，減１９３﹒９２億元。
　
　　前市期指成交：１２８０５１張；
　
　　昨市期指成交：１０９８５９張，減１８１９２張。
　
　　昨日期指結算，大市基本走好，５月期指收２０１７１，較４月期指的２０１４９，多升了
２２點。不要小看這少少的２２點，只要今日仍上就是期指向上突破的大動力，今日可知。
　
　　昨市美中不足者，是成交欠奉，只約千億，此可歸咎於結算日，投資者謹慎所致，但亦可以
是投資者入市意欲低。今日如成交仍未能跟上，至少逾千二億，則投資者要小心了。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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