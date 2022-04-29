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29/04/2022 09:30

【外圍經濟】蘋果上季財報超預期，淨收入按年增８﹒５９％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》蘋果公司於當地時間周四公布上季度財報，淨收入按年增
８﹒５９％，至９７２﹒７８億美元，高於市場預期的９３９﹒８億美元。淨利潤按年增６％，
至２５０億美元。每股盈利１﹒５２美元，高於市場預期的１﹒４３美元。
　　在ｉＰｈｏｎｅ和數位服務需求強勁，營收創歷年同期新高。期內服務收入高達
１９８﹒２１億美元，按年增１２﹒４％，是連續第５季創新高。此外，ｉＰｈｏｎｅ營收為
５０５﹒７億美元，按年增５﹒５％，高於市場預期的４７８﹒８億美元。
　　Ｍａｃ營收１０４﹒３５億美元，按年增１４﹒７３％，高於預期的９２﹒５億美元。
ｉＰａｄ營收７６﹒４６美元，按年減少１﹒９２％，但亦高於預期的７１﹒４億美元。
Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ等其他產品合共營收８８﹒０６億美元，低於預期的９０﹒５億美元。
　　以地區計算，美洲市場按年增１９％，至４０８﹒８２億美元。歐洲增４﹒６％，至
２３２﹒８７億美元。大中華區增３﹒４％，至１８３﹒４３億美元。不過，蘋果警告在新冠防
疫措施影響供應鏈瓶頸，及中國消費者受封城影響下，本季度營收可能減少４０億至８０億美元
。蘋果股價今年累積下跌７﹒８％。（ｊｆ）

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