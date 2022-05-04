《日入而息》傳匯控平保高層月中商分拆提議，京東集團宣派特別息

《今天重點》
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據報匯控（００００５）及平保高層擬５月中旬開會討論分拆亞洲業務建議
京東集團（０９６１８）宣派特別現金股息每股０﹒６３美元
星展預期今年本港樓價零增長，將回升至去年底水平；星展將今年本港經濟增長預測由２﹒４％
降至１﹒７％
許正宇稱未見資金異常進出，籌備南向港股通人幣計價
本港新增３１３宗確診，再多３名患者離世
６方艙醫院或下周四停運，工聯會憂致５４００人失業
人行增１０００億元人民幣專項再貸款額度支持煤炭開發和儲備；進一步有效管控金融風險，謀
劃增量政策工具
傳美國擬封殺海康威視，禁任何實體使用其監控產品
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《即日市況》
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恒指全日低收２３２點報２０８６９，科指低收１４５點報４２６４
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《美元匯價》
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澳元反彈暫受制１０天線的０﹒７１４０
歐元最新報１﹒０５２０╱２４，日圓最新報１３０﹒０１╱０２
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《公司業績》
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大華銀行首季純利按年跌１０％至９﹒０６億坡元
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《公司資訊》
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ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）推出首張針對網上購物愛好者的現金回贈信用卡
字節跳動旗下Ｐｉｃｏ上調今年ＶＲ設備銷售目標至１８０萬台
中生製藥（０１１７７）根據限制性股份獎勵計劃購買股份
渣打表示全年經濟增長１﹒２％預測有下行空間
據報匯控（００００５）及平保高層擬５月中旬開會討論分拆亞洲業務建議
華為協助研發元朗潭尾青衣社區隔離設施電子管理平台
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《國企紅籌》
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中國電力（０２３８０）獲批５個山東省年度儲能示範項目；中國電力簽訂川渝萬達開綠電交通
項目
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《神州民企》
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達利食品（０３７９９）受託人購買３７５７萬股，涉資１﹒５億元
ＪＳ環球生活（０１６９１）ＳｈａｒｋＮｉｎｊａ分部首季毛收入減少１﹒５％
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《中國要聞》
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內地五一假期鐵路預計發送旅客１５９５﹒５萬人次
人行增１０００億元人民幣專項再貸款額度支持煤炭開發和儲備；進一步有效管控金融風險，謀
劃增量政策工具
傳特斯拉於上海擴建新工廠，年產能或提升至１００萬輛
湖南長沙自建房倒塌事故房主等９人被批捕
疫下內地五一假期鄉村遊火熱，酒店訂單增５﹒６倍
徐州鼓勵金融機構降房貸首付比，拍地保證金降至五成
４月商銀發債環比增近２倍，永續債為資本補充首選
覽海醫療到退市邊緣，實控人央視一姐丈夫失蹤近半年
深交所表示支持房企合理融資需求，支持公司增持回購
上海臨港新片區出台１２項助企紓困舉措
上汽集團表示控股股東擬斥１６－３２億人幣增持股份
美國啟動對華加徵關稅復審程序
傳美國擬封殺海康威視，禁任何實體使用其監控產品
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒４１％，報１６５６５﹒８３點
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《其他消息》
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張超雄已離港赴加，稱需更多時間照顧家人
香港海關今日起全面採用中式步操
５７歲男子煽惑他人不投票罪成被判緩刑
田北辰稱港鐵東鐵線過海段「平靚正」，兩巴要求減過海巴班次
立法會三讀通過財政預算案
廉署去年接獲２２６４宗貪污投訴，按年增加１８％
許正宇稱未見資金異常進出，籌備南向港股通人幣計價
陳茂波稱隨著疫情回穩需求改善，復甦勢頭將會持續
首季銀行理財品存續規模急縮６０００億，收益降１﹒８％
Ｗｈｉｔｅ ＆ Ｃａｓｅ新辦公室落戶中環約克大廈
土地註冊處表示４月住宅樓宇買賣合約總值跌５０﹒９％
恒隆九龍灣皓日修改價單，新增靈活建築期付款計劃
星展預期今年本港樓價零增長，將回升至去年底水平；星展將今年本港經濟增長預測由２﹒４％
降至１﹒７％
保泰人壽表示總保障額突破４００億元，客戶數超６萬人；保泰人壽三周年為自願醫保靈活計劃
客戶免費升級保障
ＨＫＭＡ夥ＣＦＡ協會推環球ＥＳＧ投資專業證書課程
野村新聘三位董事總經理常駐香港，加強中國投行業務
Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ首季收入升六成，料５月１８日納斯達克上市
匯豐推出的士綠色融資計劃，支持運輸低碳轉型
第一太平戴維斯表示新任政府視本港房屋問題為重中之重
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《俄烏開戰》
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中國駐美大使館斥美方散布涉華虛假訊息是混淆視聽
北約臨陣易帥，新指揮官為美國陸軍俄國通
歐盟提第六輪制裁方案封殺俄油，料獲成員國通過
英媒指中國民營煉油廠以折扣價購買俄羅斯石油
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《特首選舉》
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傳張國鈞葛珮帆加入李家超班子，何厚鏵姪補位選立會
李家超稱當選後組班是急切工作，選擇人才考慮三方面
馮驊主持危機管理委員會首次會議，為周日選舉作準備
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《新冠肺炎》
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本港新增３１３宗確診，再多３名患者離世
政府租用酒店作隔離，房間日租１０００至１６００元
５９歲男子竹篙灣隔離期間昏迷送院不治
６方艙醫院或下周四停運，工聯會憂致５４００人失業
一汽解放長春基地「五一」假期期間已全面復產
何栢良稱本港先與國際通關可行性較高
內地本土及無症狀再回落，多地實施常態化核酸檢測
北京再增２２地鐵站封閉，乘飛機出京需４８小時核酸
台灣新增２﹒８萬宗本土確診創新高，多５宗死亡
安心出行藏人臉識別功能，資科辦已促承辦商刪除
康文署轄下公眾泳池下周四起陸續重開
河南鄭州今起封城一周，富士康維持閉環生產
疫情封控礙消費，星巴克中國今年首季銷售額跌逾兩成
許樹昌稱確診回落速度減慢，料新冠病毒已成風土病
食環署過去長周末檢控４９間餐飲處所違反防疫規例
中央圖書館等五間社區疫苗接種中心將陸續關閉
安心出行藍碼變紅碼，資科辦表示本周內解決問題
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