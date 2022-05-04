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即市新聞

04/05/2022 19:06

《日入而息》傳匯控平保高層月中商分拆提議，京東集團宣派特別息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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據報匯控（００００５）及平保高層擬５月中旬開會討論分拆亞洲業務建議　　　　　　　　　
京東集團（０９６１８）宣派特別現金股息每股０﹒６３美元　　　　　　　　　　　　　　　
星展預期今年本港樓價零增長，將回升至去年底水平；星展將今年本港經濟增長預測由２﹒４％
降至１﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱未見資金異常進出，籌備南向港股通人幣計價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３１３宗確診，再多３名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６方艙醫院或下周四停運，工聯會憂致５４００人失業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行增１０００億元人民幣專項再貸款額度支持煤炭開發和儲備；進一步有效管控金融風險，謀
劃增量政策工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳美國擬封殺海康威視，禁任何實體使用其監控產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收２３２點報２０８６９，科指低收１４５點報４２６４
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　澳元反彈暫受制１０天線的０﹒７１４０　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５２０╱２４，日圓最新報１３０﹒０１╱０２
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　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　大華銀行首季純利按年跌１０％至９﹒０６億坡元
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）推出首張針對網上購物愛好者的現金回贈信用卡
　　字節跳動旗下Ｐｉｃｏ上調今年ＶＲ設備銷售目標至１８０萬台　　　　　　　　
　　中生製藥（０１１７７）根據限制性股份獎勵計劃購買股份　　　　　　　　　　
　　渣打表示全年經濟增長１﹒２％預測有下行空間　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報匯控（００００５）及平保高層擬５月中旬開會討論分拆亞洲業務建議　　　
　　華為協助研發元朗潭尾青衣社區隔離設施電子管理平台　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中國電力（０２３８０）獲批５個山東省年度儲能示範項目；中國電力簽訂川渝萬達開綠電交通
項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　達利食品（０３７９９）受託人購買３７５７萬股，涉資１﹒５億元　　　　　　
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）ＳｈａｒｋＮｉｎｊａ分部首季毛收入減少１﹒５％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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內地五一假期鐵路預計發送旅客１５９５﹒５萬人次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行增１０００億元人民幣專項再貸款額度支持煤炭開發和儲備；進一步有效管控金融風險，謀
劃增量政策工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳特斯拉於上海擴建新工廠，年產能或提升至１００萬輛　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖南長沙自建房倒塌事故房主等９人被批捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫下內地五一假期鄉村遊火熱，酒店訂單增５﹒６倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐州鼓勵金融機構降房貸首付比，拍地保證金降至五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月商銀發債環比增近２倍，永續債為資本補充首選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
覽海醫療到退市邊緣，實控人央視一姐丈夫失蹤近半年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深交所表示支持房企合理融資需求，支持公司增持回購　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海臨港新片區出台１２項助企紓困舉措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上汽集團表示控股股東擬斥１６－３２億人幣增持股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國啟動對華加徵關稅復審程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳美國擬封殺海康威視，禁任何實體使用其監控產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒４１％，報１６５６５﹒８３點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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張超雄已離港赴加，稱需更多時間照顧家人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港海關今日起全面採用中式步操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５７歲男子煽惑他人不投票罪成被判緩刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰稱港鐵東鐵線過海段「平靚正」，兩巴要求減過海巴班次　　　　　　　　　　　　　　
立法會三讀通過財政預算案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廉署去年接獲２２６４宗貪污投訴，按年增加１８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱未見資金異常進出，籌備南向港股通人幣計價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱隨著疫情回穩需求改善，復甦勢頭將會持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季銀行理財品存續規模急縮６０００億，收益降１﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｗｈｉｔｅ　＆　Ｃａｓｅ新辦公室落戶中環約克大廈　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土地註冊處表示４月住宅樓宇買賣合約總值跌５０﹒９％　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒隆九龍灣皓日修改價單，新增靈活建築期付款計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星展預期今年本港樓價零增長，將回升至去年底水平；星展將今年本港經濟增長預測由２﹒４％
降至１﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保泰人壽表示總保障額突破４００億元，客戶數超６萬人；保泰人壽三周年為自願醫保靈活計劃
客戶免費升級保障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨＫＭＡ夥ＣＦＡ協會推環球ＥＳＧ投資專業證書課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　
野村新聘三位董事總經理常駐香港，加強中國投行業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ首季收入升六成，料５月１８日納斯達克上市　　　　　　　　　　　　　
匯豐推出的士綠色融資計劃，支持運輸低碳轉型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第一太平戴維斯表示新任政府視本港房屋問題為重中之重　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　中國駐美大使館斥美方散布涉華虛假訊息是混淆視聽
　　北約臨陣易帥，新指揮官為美國陸軍俄國通　　　　
　　歐盟提第六輪制裁方案封殺俄油，料獲成員國通過　
　　英媒指中國民營煉油廠以折扣價購買俄羅斯石油　　
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　　　　　　　　　　　《特首選舉》　
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　　傳張國鈞葛珮帆加入李家超班子，何厚鏵姪補位選立會
　　李家超稱當選後組班是急切工作，選擇人才考慮三方面
　　馮驊主持危機管理委員會首次會議，為周日選舉作準備
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增３１３宗確診，再多３名患者離世　　　　　
　　政府租用酒店作隔離，房間日租１０００至１６００元
　　５９歲男子竹篙灣隔離期間昏迷送院不治　　　　　　
　　６方艙醫院或下周四停運，工聯會憂致５４００人失業
　　一汽解放長春基地「五一」假期期間已全面復產　　　
　　何栢良稱本港先與國際通關可行性較高　　　　　　　
　　內地本土及無症狀再回落，多地實施常態化核酸檢測　
　　北京再增２２地鐵站封閉，乘飛機出京需４８小時核酸
　　台灣新增２﹒８萬宗本土確診創新高，多５宗死亡　　
　　安心出行藏人臉識別功能，資科辦已促承辦商刪除　　
　　康文署轄下公眾泳池下周四起陸續重開　　　　　　　
　　河南鄭州今起封城一周，富士康維持閉環生產　　　　
　　疫情封控礙消費，星巴克中國今年首季銷售額跌逾兩成
　　許樹昌稱確診回落速度減慢，料新冠病毒已成風土病　
　　食環署過去長周末檢控４９間餐飲處所違反防疫規例　
　　中央圖書館等五間社區疫苗接種中心將陸續關閉　　　
　　安心出行藍碼變紅碼，資科辦表示本周內解決問題　　
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　　　（ｚｚ）

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