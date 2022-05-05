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05/05/2022 09:47

【美國加息】余偉文：港未見有流動性風險，拆息或上調籲小心風險

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息０﹒５厘，為２０００年以來最大
幅度加息，並把聯邦基金利率目標區間上調到０﹒７５厘至１厘。金管局總裁余偉文表示，美國
聯儲局是次加息屬市場預期之內，是次加息不會影響本港貨幣金融穩定，而現時香港銀行體系總
結餘逾３３００億元，未見市場流動性有明顯風險。
　　
＊資金流出速度較快，港息走向需視乎港元資金需求＊
　
　　他提及，當美息與港息逐漸拉闊息差，導致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元
，故港匯慢慢轉弱屬預期之內，當港元達７﹒８５弱方兌換保證水平，局方便會買港元沽美元，
繼而從銀行體系中吸取流動性，使港息便有上升壓力。
　　他強調，美國加息速度較上次加息周期快很多，資金流出港元或較上次快，而港息與美息一
向有滯後，料是次滯後時間可能較上次短，但港息需視乎市場對港元的資金需求。
　
＊拆息會慢慢上調，籲市民小心管理利率風險＊
　
　　他指出，本港銀行的借貸存款利率，需視乎其資金成本結構等因素再作調整，本港不少住宅
樓宇的按揭息率均以１個月期限的港元拆息作基礎，料港元拆息或慢慢上調，呼籲有意使用按揭
置業的市民需管理相關的利率風險。銀行在審批按揭時對貸款人有不同的批核要求，認為本港貸
款人的韌性較強，還款能力頗高。
　　他補充，聯繫匯率制度一直行之有效，本港擁有龐大的外匯基金，金融體系底子厚，銀行體
系穩健，有信心及有能力維持聯匯暢順運作。（ｂｎ）　

　

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