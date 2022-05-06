《雷鳴天下－雷鼎鳴》內外交煎，危機四伏，迎難而上

《雷鳴天下》下任特首面對的，將會是一個複雜困難的環境。



新冠疫情揮之不去，甚麼時候有第６波或第７波，無人可說得準。經濟去年有不錯的復甦，

但今年首季隨即有４％的萎縮，反映經濟基調並非是陽光燦爛。國際環境惡劣，美國極欲把中國

的復興扼殺，香港卻夾在中間。俄烏之戰及乘勢而起的美西與俄的相互制裁戰方興未艾，會否摧

毀了過去３０多年全球經濟一體化的進程，或甚至引發第３次世界大戰滅絕人類，風險遠比幾年

前為高。



＊黃黑遺禍，不少港人趨消極＊



香港內部黃黑思想餘毒未除，在《香港國安法》威懾下，破壞活動不再如２０１９年般猖獗

，但不少人對建設社會及自己的事業態度消極。我們難以把香港說成是一個如內地般士氣高漲奮

發向前的社會。



下任特首當然不能以打好一份工的心態面對這些挑戰，他要迎難而上，對外對內都要披荊斬

棘。這種心理準備，不但特首，整個政府及港人都應該要有。



特首理論上不用理會外交，這是中央政府的責任，但有時內外事務犬牙相錯，內外也不是這

麼容易界分清楚的。一個鮮明例子是金融中心問題。



香港之所以有資格被視作世界３大金融中心之一，建基於幾個條件：第一，香港背靠內地，

外資要與中國做生意，香港可提供不少方便；第二，資金可隨意進出香港，不受限制；第三，港

元與美元牢固掛勾，持有港元資產與持有美元這個國際通用的貨幣，分別不大；第四，香港擁有

價值４﹒３９萬億港元的外匯儲備，其數量之巨，世界排行第７，以一城之力，外匯儲備３、４

倍於美國，而且這些儲備中，有１﹒７３萬億港元是財政儲備及基金權益，政府有權決定如何運

用。



＊美反華勢力，欲衝擊港經濟＊



這４項本來都是香港的優勢，但國際環境丕變，優勢卻可轉化為風險，不可不防。香港與內

地經濟金融關係密切，反有可能成為美國的打擊對象，如果香港對內地重要，又有甚麼比重創香

港的金融業更有利於打擊內地的經濟？資金自由流通，甚麼樣的對沖工具都可施之於香港，使其

風雨飄搖。港元與美元掛勾本有利於美國，但若美國的一些無知政客被反華思想蒙了心智，強行

禁止港元與美元掛勾，甚至對香港持有的美債賴帳，而香港又毫無準備的話，也會損失慘重。俄

烏戰爭期間，西方對俄制裁，已顯示出當今世上豺狼當路衢，蒼蠅間白黑，擁有的外匯儲備愈多

，懷璧其罪，愈容易被人賴債搶掠。下任特首因過去工作關係，見慣壞蛋，亦處理過涉及外國特

工的斯諾登事件，應有不錯的警惕性，希望他從俄烏戰爭的過程中亦學到香港應如何面對金融衝

擊。



在對內事務上，千頭萬緒，如何應付？現時下任特首的唯一候選人倒明白重點，他提出要以

結果為目標，這是很有針對性的管治思想。



香港的ＡＯ公務員體制有一重要的文化特徵，便是事事只懂等待上級指揮，缺乏獨立解決問

題的能力，工作失敗時，常聽到的答辯是「已完全按規章辦事，符合程序」。做事一板一眼，有

規章程序，本是好事，但好事也完全可變為壞事。缺乏創意與解決問題的決心，便只能以符合程

序作掩飾，而政府的制度對擁有此種辦事作風的人，並不懲罰，他們反而更有可能無風無浪步步

高陞。



＊以結果為目標，能抗衡怠政＊



此種管治模式，在社會穩定的太平年代可以十分有效，但在多變的年代，新形勢層出不窮之

時，事事按既有程序執行，只會造成因循守舊，一事無成。我在家中間有看內地的戰爭片或諜戰

片，這些電視劇香港拍不出，當中常聽到上級下了命令以後，無論任務如何艱巨，接令者都會說

「堅決完成任務」，有時還會立下軍令狀，任務完成不了會遭到重罰。至於這些人用甚麼方法，

是否按甚麼程序，倒是無人會理會的。這是完全不同的管理模式，執行者有充分的自由發揮創意

，而且有強烈的誘因完成任務，他們的賞罰也是由能否完成任務而定，與是否符合程序了無關係

。此種模式的缺點是容易出現不擇手段的行徑，需要強大的道德教育制約，但在應付充滿危機及

變數的社會，卻比事事講求所謂的「程序公義」來得更為有效，更能抗衡官僚的懶政怠政。



未來特首選中以結果為目標作為管治的心法，是正確之舉，但如何貫徹，及激勵因素如何設

計，仍足以左右成敗，宜仔細思考。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）



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