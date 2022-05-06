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即市新聞

06/05/2022 19:45

《日入而息》綠債認購額３２９億，傳美監管人員抵京談判審計協議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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零售綠債獲４９﹒３萬人認購涉近３２９億，超購１﹒２倍；中銀香港指綠債認購反應理想，料
每人最少獲派４手；富途指接獲逾８﹒８萬人申請，認購額４２億元　　　　　　　　　　　　
李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場；李家超憶述幼時被打劫立志做警察，重
申政綱四大方向；梁振英稱香港須減少空轉內耗，要有集體意志貢獻國家；鄧竟成稱與李家超合
作無間，形容其有主見、有承擔；譚耀宗感謝選委百忙中抽空出席，形容是歷史性聚會；唐英年
冀李家超組成強而有力團隊，譚惠珠稱政綱務實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報美國監管機構人員已抵達北京談判審計協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國要求政府機關、國企將電腦更換為國產產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）首席營運總監戴志堅月底退休，姚嘉仁莊博禮任聯席營運總監　　　　　
下周一起機場「檢測待行」加入額外快測安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增３２４宗確診，再多１１名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收７９１點報２０００１，科指低收２２２點報４０３６
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收挫２﹒２％險守三千，堅持清零添市場憂慮
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊或微彈，但之後仍有沽壓　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５８２╱８６，日圓最新報１３０﹒３９╱４２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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據報印度法院解除對小米（０１８１０）７﹒２５億美元資產凍結　　　　　　　　　　　　　
羚邦集團（０２２３０）與杭州螞蟻酷愛科技達成數字藏品獨家合作　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）推出漢ＮＦＴ「限定藏家」活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）元朗潭尾濕地緩衝區申建３６幢住宅涉９９４０伙　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）為受暫緩追租條例影響業主提供個人特惠貸款；中銀香港推綠色私人貸
款，為購置電動車客戶提供特惠貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
耀才（０１４２８）綠債認購人數逾６﹒５萬人，平均認購５至７手　　　　　　　　　　　　
傳吉利（００１７５）完成收購手機廠商魅族，魅族官方未予置評　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）委任成靜雯為市場推廣總監，何樂斯為人力資源總監　　　　　　　　　　
華潤創業夥馮氏投資組建３億美元投資平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中石油（００８５７）首季進口天然氣虧損控制得宜，成品油價料呈上升態勢　　　　　　　　
勛龍（０１９３０）附屬以８４８萬元人民幣採購一套設備　　　　　　　　　　　　　　　　
東亞銀行（０００２３）延長執行主席李國寶僱傭合約任期３年　　　　　　　　　　　　　　
路勁（０１０９８）首季銷售按年跌４６﹒３％至約８２億元人民幣　　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）５Ｇ網絡覆蓋伸延至東鐵綫過海段　　　　　　　　　　　　　　　　
築友智造（００７２６）與廣聯達開展戰略合作運營　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信銀國際表示綠債平均認購額約８萬元，最高認購額１００萬　　　　　　　　　　　　　　　
中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份　　　　　　　　　　　　　
希慎（０００１４）成立Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｌａｂ，培養初創公司　　　　　　　
數碼通（００３１５）５Ｇ網絡已覆蓋伸延至東鐵綫過海段　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）首席營運總監戴志堅月底退休，姚嘉仁莊博禮任聯席營運總監　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　華潤水泥（０１３１３）主席李福利辭任，由紀友紅接任　　　　　　　　　　　
　　中國平安集團將旗下平安醫保科技轉型分流至醫療生態圈　　　　　　　　　　　
　　中集安瑞科（０３８９９）旗下合營為本港雙層巴士開發ＩＶ型瓶供氫系統方案　
　　中國金茂（００８１７）４月簽約銷售金額跌５７﹒４％　　　　　　　　　　　
　　保利置業（００１１９）首４個月實現合同銷售金額約７８億元，按年減少５１％
　　招商局中國基金（００１３３）附屬天正已轉讓吉陽智能２﹒３５％權益　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大（０３３３３）許家印稱４月銷售３０﹒９億元５月交樓目標１０萬套　　
　　大唐集團控股（０２１１７）４月合約銷售金額按年跌６３％　　　　　　　　
　　合景泰富（０１８１３）４月份預售額跌６６﹒３％至４３﹒５２億元人民幣　
　　金地商置（００５３５）４月合約銷售總額按年跌６７﹒１％　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）４月合同銷售按年跌５７％至２２６億元人民幣　　　　
　　易鑫集團（０２８５８）首季汽車融資交易總數升２７﹒１％至１５﹒１２萬宗
　　融信中國（０３３０１）４月總合約銷售額跌７０％至４３﹒３６億元人民幣　
　　赤子城科技（０９９１１）主席劉春河之全資控股公司增持１０萬股　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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亞奧理事會表示原定９月舉行的杭州亞運會將延期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報特斯拉將恢復兩班制，提高上海工廠的汽車產量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海已有７個區和浦東部分街鎮社會面基本清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國要求政府機關、國企將電腦更換為國產產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國副總理王岐山將參加南韓總統尹錫悅就職典禮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長沙自建商住大廈倒塌事故救援結束，確認５３人遇難　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央新增普惠小微貸１﹒６萬億，分析：助防信貸風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行繼續１００億逆回購利率持平，零回籠零投放；一季度末金融機構人幣貸餘額同比增１１﹒
４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所研究推動上市公司回購、增持等穩市行為便利化　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國際資管巨頭加碼在滬業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告指５個落實二手房參考價城市掛牌價均出現下降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遭入預摘牌名單，途牛表示努力保持在納斯達克上市地位　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行原副行長何興祥被起訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料４月美元計出口增速放緩至３﹒２％進口跌幅擴　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交易商協會表示將債券置換和同意徵集機制引入銀行市場　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報監管要求今年新增專項債需於６月底前基本發完　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行去年淨利同比跌３２％，大幅計提資產減值損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浦發銀行首次以ＳＯＦＲ定價模式發放離岸銀團貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
菜鳥表示「快遞櫃服務商邦鳥科技獲阿里融資」為假消息　　　　　　　　　　　　　　　　　
糧食交易中心下周五競價交易３１﹒４萬噸進口大豆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州亞運將延期一年舉辦，成都世界大運會二度延期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
社保基金表示發揮長期投資者作用，助資本市場平穩運行　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴琪稱將就中國貨關稅展開諮詢以確定對經濟潛在影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秦剛稱華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒７２％，長榮海運首季獲利突破千億台幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林方達疑為賣淫集團訂房被捕，警方調查其與集團關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　
方學誠獲委任為土木工程拓展署署長，下周二起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅遊業新規管制度９月起全面實施，七附屬法例今刊憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東鐵線烏蠅頭１２卡列車榮休，鐵路迷趕尾班車打卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示４月底官方外匯儲備資產按月減１５９億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署表示去年私樓入住量增１２％至１﹒４１萬伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府刊憲收回九龍城土地以推行市區重建項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三項附屬法例刊憲以實施新會計專業規管制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受暫緩追租條例影響業主即日起可申請特惠貸款計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局重推「賞你遊」「賞你住」，名額８萬月中報名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月債券通月度成交５９１１億，日均成交環比增逾一成　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光歡迎取消強積金對沖草案審議接近完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英基書院標售舂坎角豪宅地，市值最少１８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ夥騰訊基金會推慈善活動，響應消費券計劃　　　　　　　　　　　　　
匯豐Ｏｎｅ新優惠迎千禧客，新客手機開戶可享高達２４００元獎賞　　　　　　　　　　　　
女股神及馬斯克再論指數基金優劣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德勤表示精細化管理有助提升醫藥產品許可交易成功率　　　　　　　　　　　　　　　　　　
無綫新聞ＡＰＰ接連推播奇怪訊息，２７歲男涉不誠實取用電腦被捕；無綫證實員工涉新聞Ａｐ
ｐ推播異常訊息被捕，稱對事件暫無補充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指港企去年海外滙款因隱藏收費而蒙受高達１１﹒８億元損失　　　　　　　　　　　　　
警方搗破賣淫集團拘５人，據報包括沙田民政事務助理專員　　　　　　　　　　　　　　　　
首季食肆總收益價值按年跌２３﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周升０﹒９２％，港島樓價返新春前水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法外貿銀行表示港首季經濟收縮意料之中，清零代價高昂　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄外長稱希特拉有猶太血統惹不滿，普京向以色列道歉
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　　　　　　　　　　　《特首選舉》　
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　　李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場
　　湯家驊稱李家超大機會得九成選票，全數票不切實際　
　　唐英年冀李家超組成強而有力團隊，譚惠珠稱政綱務實
　　李家超憶述幼時被打劫立志做警察，重申政綱四大方向
　　梁振英稱香港須減少空轉內耗，要有集體意志貢獻國家
　　譚耀宗感謝選委百忙中抽空出席，形容是歷史性聚會　
　　鄧竟成稱與李家超合作無間，形容其有主見、有承擔　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增３２４宗確診，再多１１名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下周一起機場「檢測待行」加入額外快測安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海本輪疫情累計報告陽性感染者約６０萬例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地昨增本土及無症狀４６００宗，上海佔逾九成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增５５確診，當局要求盡快實現社會面清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣本土確診增３﹒６萬宗，死亡１０宗，創記錄新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日媒指日本或在６月允許外國遊客入境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孔繁毅料１萬人３針仍缺抗體，優先處方長效藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報法興與星達成協議，逾十名香港銀行家調遷新加坡　　　　　　　　　　　　　　　　　　
社署向１２９間院舍發警告，指未有每日呈報快測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示全國疫情形勢整體趨穩，但仍存反彈風險；動態清零非全域靜態管理，防止「一刀切
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳非本地接種申報平台將於數天後推出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重啟網上申報平台，郵局增處理臨時疫苗通行證名額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
彭博調查指近三分之二在滬日企工廠尚未恢復生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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