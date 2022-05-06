《日入而息》綠債認購額３２９億，傳美監管人員抵京談判審計協議

《今天重點》

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零售綠債獲４９﹒３萬人認購涉近３２９億，超購１﹒２倍；中銀香港指綠債認購反應理想，料

每人最少獲派４手；富途指接獲逾８﹒８萬人申請，認購額４２億元

李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場；李家超憶述幼時被打劫立志做警察，重

申政綱四大方向；梁振英稱香港須減少空轉內耗，要有集體意志貢獻國家；鄧竟成稱與李家超合

作無間，形容其有主見、有承擔；譚耀宗感謝選委百忙中抽空出席，形容是歷史性聚會；唐英年

冀李家超組成強而有力團隊，譚惠珠稱政綱務實

據報美國監管機構人員已抵達北京談判審計協議

據報中國要求政府機關、國企將電腦更換為國產產品

港交所（００３８８）首席營運總監戴志堅月底退休，姚嘉仁莊博禮任聯席營運總監

下周一起機場「檢測待行」加入額外快測安排

本港新增３２４宗確診，再多１１名患者離世

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《即日市況》

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恒指全日低收７９１點報２０００１，科指低收２２２點報４０３６

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《深滬股市》

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滬綜指收挫２﹒２％險守三千，堅持清零添市場憂慮

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《美元匯價》

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英鎊或微彈，但之後仍有沽壓

歐元最新報１﹒０５８２╱８６，日圓最新報１３０﹒３９╱４２

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《公司資訊》

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據報印度法院解除對小米（０１８１０）７﹒２５億美元資產凍結

羚邦集團（０２２３０）與杭州螞蟻酷愛科技達成數字藏品獨家合作

比亞迪（０１２１１）推出漢ＮＦＴ「限定藏家」活動

新地（０００１６）元朗潭尾濕地緩衝區申建３６幢住宅涉９９４０伙

中銀香港（０２３８８）為受暫緩追租條例影響業主提供個人特惠貸款；中銀香港推綠色私人貸

款，為購置電動車客戶提供特惠貸款

耀才（０１４２８）綠債認購人數逾６﹒５萬人，平均認購５至７手

傳吉利（００１７５）完成收購手機廠商魅族，魅族官方未予置評

恒生（０００１１）委任成靜雯為市場推廣總監，何樂斯為人力資源總監

華潤創業夥馮氏投資組建３億美元投資平台

中石油（００８５７）首季進口天然氣虧損控制得宜，成品油價料呈上升態勢

勛龍（０１９３０）附屬以８４８萬元人民幣採購一套設備

東亞銀行（０００２３）延長執行主席李國寶僱傭合約任期３年

路勁（０１０９８）首季銷售按年跌４６﹒３％至約８２億元人民幣

香港電訊（０６８２３）５Ｇ網絡覆蓋伸延至東鐵綫過海段

築友智造（００７２６）與廣聯達開展戰略合作運營

信銀國際表示綠債平均認購額約８萬元，最高認購額１００萬

中國生物製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

希慎（０００１４）成立Ｔｈｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｌａｂ，培養初創公司

數碼通（００３１５）５Ｇ網絡已覆蓋伸延至東鐵綫過海段

港交所（００３８８）首席營運總監戴志堅月底退休，姚嘉仁莊博禮任聯席營運總監

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《國企紅籌》

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華潤水泥（０１３１３）主席李福利辭任，由紀友紅接任

中國平安集團將旗下平安醫保科技轉型分流至醫療生態圈

中集安瑞科（０３８９９）旗下合營為本港雙層巴士開發ＩＶ型瓶供氫系統方案

中國金茂（００８１７）４月簽約銷售金額跌５７﹒４％

保利置業（００１１９）首４個月實現合同銷售金額約７８億元，按年減少５１％

招商局中國基金（００１３３）附屬天正已轉讓吉陽智能２﹒３５％權益

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）許家印稱４月銷售３０﹒９億元５月交樓目標１０萬套

大唐集團控股（０２１１７）４月合約銷售金額按年跌６３％

合景泰富（０１８１３）４月份預售額跌６６﹒３％至４３﹒５２億元人民幣

金地商置（００５３５）４月合約銷售總額按年跌６７﹒１％

碧桂園（０２００７）４月合同銷售按年跌５７％至２２６億元人民幣

易鑫集團（０２８５８）首季汽車融資交易總數升２７﹒１％至１５﹒１２萬宗

融信中國（０３３０１）４月總合約銷售額跌７０％至４３﹒３６億元人民幣

赤子城科技（０９９１１）主席劉春河之全資控股公司增持１０萬股

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《中國要聞》

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亞奧理事會表示原定９月舉行的杭州亞運會將延期

據報特斯拉將恢復兩班制，提高上海工廠的汽車產量

上海已有７個區和浦東部分街鎮社會面基本清零

據報中國要求政府機關、國企將電腦更換為國產產品

中國副總理王岐山將參加南韓總統尹錫悅就職典禮

長沙自建商住大廈倒塌事故救援結束，確認５３人遇難

中央新增普惠小微貸１﹒６萬億，分析：助防信貸風險

人行繼續１００億逆回購利率持平，零回籠零投放；一季度末金融機構人幣貸餘額同比增１１﹒

４％

上交所研究推動上市公司回購、增持等穩市行為便利化

國際資管巨頭加碼在滬業務

報告指５個落實二手房參考價城市掛牌價均出現下降

遭入預摘牌名單，途牛表示努力保持在納斯達克上市地位

國開行原副行長何興祥被起訴

機構料４月美元計出口增速放緩至３﹒２％進口跌幅擴

交易商協會表示將債券置換和同意徵集機制引入銀行市場

據報監管要求今年新增專項債需於６月底前基本發完

國開行去年淨利同比跌３２％，大幅計提資產減值損失

浦發銀行首次以ＳＯＦＲ定價模式發放離岸銀團貸款

菜鳥表示「快遞櫃服務商邦鳥科技獲阿里融資」為假消息

糧食交易中心下周五競價交易３１﹒４萬噸進口大豆

杭州亞運將延期一年舉辦，成都世界大運會二度延期

社保基金表示發揮長期投資者作用，助資本市場平穩運行

戴琪稱將就中國貨關稅展開諮詢以確定對經濟潛在影響

秦剛稱華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒７２％，長榮海運首季獲利突破千億台幣

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《其他消息》

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新一屆政治委任官員停止凍薪回復應有水平

林方達疑為賣淫集團訂房被捕，警方調查其與集團關係

方學誠獲委任為土木工程拓展署署長，下周二起生效

旅遊業新規管制度９月起全面實施，七附屬法例今刊憲

東鐵線烏蠅頭１２卡列車榮休，鐵路迷趕尾班車打卡

金管局表示４月底官方外匯儲備資產按月減１５９億美元

差估署表示去年私樓入住量增１２％至１﹒４１萬伙

政府刊憲收回九龍城土地以推行市區重建項目

三項附屬法例刊憲以實施新會計專業規管制度

受暫緩追租條例影響業主即日起可申請特惠貸款計劃

旅發局重推「賞你遊」「賞你住」，名額８萬月中報名

４月債券通月度成交５９１１億，日均成交環比增逾一成

羅致光歡迎取消強積金對沖草案審議接近完成

英基書院標售舂坎角豪宅地，市值最少１８億元

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ夥騰訊基金會推慈善活動，響應消費券計劃

匯豐Ｏｎｅ新優惠迎千禧客，新客手機開戶可享高達２４００元獎賞

女股神及馬斯克再論指數基金優劣

德勤表示精細化管理有助提升醫藥產品許可交易成功率

無綫新聞ＡＰＰ接連推播奇怪訊息，２７歲男涉不誠實取用電腦被捕；無綫證實員工涉新聞Ａｐ

ｐ推播異常訊息被捕，稱對事件暫無補充

調查指港企去年海外滙款因隱藏收費而蒙受高達１１﹒８億元損失

警方搗破賣淫集團拘５人，據報包括沙田民政事務助理專員

首季食肆總收益價值按年跌２３﹒１％

中原ＣＣＬ按周升０﹒９２％，港島樓價返新春前水平

法外貿銀行表示港首季經濟收縮意料之中，清零代價高昂

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《俄烏開戰》

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俄外長稱希特拉有猶太血統惹不滿，普京向以色列道歉

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《特首選舉》

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李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場

湯家驊稱李家超大機會得九成選票，全數票不切實際

唐英年冀李家超組成強而有力團隊，譚惠珠稱政綱務實

李家超憶述幼時被打劫立志做警察，重申政綱四大方向

梁振英稱香港須減少空轉內耗，要有集體意志貢獻國家

譚耀宗感謝選委百忙中抽空出席，形容是歷史性聚會

鄧竟成稱與李家超合作無間，形容其有主見、有承擔

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《新冠肺炎》

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本港新增３２４宗確診，再多１１名患者離世

下周一起機場「檢測待行」加入額外快測安排

上海本輪疫情累計報告陽性感染者約６０萬例

內地昨增本土及無症狀４６００宗，上海佔逾九成

北京新增５５確診，當局要求盡快實現社會面清零

台灣本土確診增３﹒６萬宗，死亡１０宗，創記錄新高

日媒指日本或在６月允許外國遊客入境

孔繁毅料１萬人３針仍缺抗體，優先處方長效藥

據報法興與星達成協議，逾十名香港銀行家調遷新加坡

社署向１２９間院舍發警告，指未有每日呈報快測

衛健委表示全國疫情形勢整體趨穩，但仍存反彈風險；動態清零非全域靜態管理，防止「一刀切

」

傳非本地接種申報平台將於數天後推出

重啟網上申報平台，郵局增處理臨時疫苗通行證名額

彭博調查指近三分之二在滬日企工廠尚未恢復生產

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