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即市新聞

11/05/2022 19:00

《日入而息》國泰將積極增加航班，內地４月ＣＰＩ創五個月高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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國泰（００２９３）４月份載客量按年升８２﹒２％至４﹒０８萬人次；會在未來數月積極增加
航班，營運現金目標減至每月５億元；馬焜圖任國泰獨立非常務董事，孫玉權任非常務董事；國
泰指未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示若ＮＦＴ顯現出與證券相似特徵時將介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳積志稱將盡快提交架構重組議案，包括設文體旅局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府聘團隊研究應對假新聞資訊，冀年中完成相關報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳「６１２基金」信託人許寶強機場被捕，涉違國安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２８０宗確診，核酸檢測陽性１３１宗；元朗火鍋店再多３名食客確診，群組累計２３
宗個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％高預期，創五個月高；內地４月ＰＰＩ同比漲８％高於預期，
漲幅創一年新低；統計局表示商品價格維持高位，惟ＰＰＩ同環比漲幅回落；多措並舉保供穩價
，４月核心ＣＰＩ漲幅回落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰禾副總遭紀委監委駐建行小組調查，曾任建行高管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收１９０點報１９８２４，科指高收１１２點報４０１９
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　尾盤稍弱滬指收升０﹒７５％，近百股漲停成交返萬億
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　建議１﹒０６附近賣出歐元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５６１╱６５，日圓最新報１２９﹒７５╱７６
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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富智康（０２０３８）首季虧損收窄至１８８０萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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登輝控股（０１６９２）訂單很充足，將繼續擴大產能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華大酒店（００２０１）購酒店荃灣「汀蘭居」，涉１４﹒２億元；售華麗都會酒店，涉９﹒２
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
希慎（０００１４）大埔新盤命名為「林海山城」，提供２６２伙　　　　　　　　　　　　　
大酒店（０００４５）首季香港半島酒店平均可出租客房收入跌５２％　　　　　　　　　　　
電盈（００００８）夥香港城市大學開發智慧城市應用方案及培育人才　　　　　　　　　　　
Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）首季總收入按年增長１１﹒５％至２６﹒８億元人民幣　　　　
國泰（００２９３）未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段　　　　　　　　　　
宏利推出「躍動全城賞」限時投保優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易還財務投資（０８０７９）折讓兩成易手，蟲草大王陳恩德提全購今復牌　　　　　　　　　
雷軍稱小米智能工廠第二期預計明年年底開始投入生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富途首推年化基金收益券開戶優惠，９０日保證回報率達７％　　　　　　　　　　　　　　　
中生製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份　　　　　　　　　　　　　　　
新華匯富金融（００１８８）進一步出售７﹒０４萬股美團股份　　　　　　　　　　　　　　
兆科眼科（０６６２２）就用於治療老花眼的新藥達成獨家許可協議　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）４月份載客量按年升８２﹒２％至４﹒０８萬人次；會在未來數月積極增加
航班，營運現金目標減至每月５億元；趙曉航辭任非常務董事，孫玉權接任　　　　　　　　　
江山控股（００２９５）首四個月總發電量跌９％至逾１７萬兆瓦時　　　　　　　　　　　　
蔚來（０９８６６）料本月２０日於新加坡第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）４月主營業務收入按年跌６２﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里物流聯網（００６３６）成為本港首家採用電動貨車的物流公司　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）配合電子消費券發放，提供ＢｏＣ　Ｂｉｌｌ綜合收款服務　　　　　
永義國際（０１２１８）附屬貸款協議償還日期延長至今年１２月２９日　　　　　　　　　　
統一企業中國（００２２０）首季稅後利潤按年跌１２﹒８％至３﹒２９億元人民幣　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中廣核新能源（０１８１１）４月發電量按年增０﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　
復宏漢霖（０２６９６）與Ｅｕｒｏｆａｒｍａ訂立許可協議　　　　　　　　　　　　　　　
首程控股（００６９７）為其管理的基金引入投資人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財險（０２３２８）首四個月原保費收入增１０﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國人保（０１３３９）首四個月原保費收入增１４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京城佳業（０２２１０）與三亞旅文集團商業運營管理訂發起人協議　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　赤子城科技（０９９１１）再獲主席劉春河旗下公司增持１０萬股　　　
　　神威藥業（０２８７７）首季營業額按年增１８％至８﹒７８億元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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人社部副部長表示就業穩中有憂，３月以來就業壓力加大　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳帆稱三方工作組將展開大灣區機場群空域規劃研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民行表示通脹的結構型矛盾突出，幣策的兩難有所增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　
快手發布規範運營公告，不為未成年人提供經紀服務等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家防總將防汛應急提升至Ⅲ級，派專家組赴廣東廣西　　　　　　　　　　　　　　　　　　
發改委表示各類煤炭中長期合同價格均應在合理區間內　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京首批智能網聯客運巴士獲得道路測試牌照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海８個區實現社會面基本清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想控股已提交整改報告，北京證監局表示正進行核驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示商品價格維持高位，惟ＰＰＩ同環比漲幅回落；多措並舉保供穩價，４月核心ＣＰＩ
漲幅回落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％高預期，創五個月高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地４月ＰＰＩ同比漲８％高於預期，漲幅創一年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行連續２０日百億逆回購利率持平，今投放１００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年內已有１１隻基金發行失敗，逾百個產品延長募集期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潤達醫療表示對核酸假陽性情況啟動自查並配合調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龔正檢查上交所外匯中心防疫，確保核心功能穩定運轉　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中基協發布新規，進一步加強基金從業人員執業規範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大亞灣核電站有應急柴油機運作異常，更換後回復正常　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瀋陽二套房貸款最低首付比例由５０％調整為４０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證協規範證券公司董監高及從業人員執業行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醞釀改革，交通銀行三大子公司齊換帥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新股詢價報天價，西部證券被納配售對象限制名單一月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰禾副總遭紀委監委駐建行小組調查，曾任建行高管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應無法償還５月到期貸款，中交地產表示現金流正常　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌０﹒３５％，報１６００６﹒２５點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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支聯會拒交資料案，前幹事陳多偉認罪判囚３個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府聘團隊研究應對假新聞資訊，冀年中完成相關報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉劉會推薦許正宇續任財庫局長，讚其稱職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱盡快就２３條立法提建議，以開放態度聽意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳「６１２基金」信託人許寶強機場被捕，涉違國安法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳積志稱將盡快提交架構重組議案，包括設文體旅局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
康文署下周一起推出打擊「炒場」措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱積金局目標最快今年底前完成積金易平台開發；冀下個課稅年度實施住宅租金稅項扣除
深股通額度全日用３８﹒６億元；滬股通額度全日用近２０億元，外資淨流入２２億元　　　　
ＩＩＦ表示４月４０億美元投資流出新興市場，Ａ股錄１０億美元流入　　　　　　　　　　　
Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ與鄭志剛旗下ＳＰＡＣ合併獲股東批准　　　　　　　　　　　　　　　　
港珠澳大橋穿梭巴士香港往珠海班次暫停，周末恢復正常　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門廣州今日停課，香港天文台表示一直就不同天氣情況與教育局溝通　　　　　　　　　　　
環聯香港推出免費基本信貸提示服務保障消費者身份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
的士工會表示起錶加幅溫和冀市民體諒，呼籲車主勿太快加車租　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示若ＮＦＴ顯現出與證券相似特徵時將介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九龍城瓏碧首張價單涉５０伙，折實入場費近５００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富達表示私募資產市場將引領下一波ＥＳＧ投資機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局呼籲小心虛假聲稱，「弘利豐」非受監管機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季罪案數字按年跌６﹒２％，其中詐騙案升２９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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一百家企業去信歐盟呼籲加快轉用再生能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
意國總理德拉吉呼籲為尋求烏克蘭持久和平進行磋商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報山東港口國際貿易集團罕見地進口俄羅斯原油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國眾議院通過逾４００億美元烏克蘭緊急支出議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國向澳洲釋善意，駐澳大使撰文冀兩國關係健康穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾國衞稱需要時會行使酌情權支援受制裁官員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美媒表示拜登稱或取消特朗普時期對華加徵關稅應對通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　
美情報總監表示北京冀和平接管台灣，加強軍事抗美干預　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯合國人權高級專員月底前訪華，行程料包括新疆地區　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解放軍戰機進台灣防空識別區，美巡洋艦過航台灣海峽　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示中美貿易戰沒有贏家，促盡早取消加徵關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增２８０宗確診，核酸檢測陽性１３１宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再多３患者離世，第五波累計９１４２宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再多一人針後兩周內死亡，一青年懷疑心肌炎報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地昨增本土及無症狀約千八宗，上海社會面再清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增５﹒７萬宗本士確診創新高，台北副市長染疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　
技術錯誤或使針卡被刪，安心出行推３﹒２﹒５修正版　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚德塞稱中國清零政策不可持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邱騰華稱無須管制民生及防疫品價格，將確保物價穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始稱檢疫酒店房間增至２萬間，５月訂房率６０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬會明天起逐步恢復場外投注處服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良呼籲縮短疫苗通行證寬接種寬限期谷針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元朗火鍋店再多３名食客確診，群組累計２３宗個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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