《日入而息》國泰將積極增加航班，內地４月ＣＰＩ創五個月高

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國泰（００２９３）４月份載客量按年升８２﹒２％至４﹒０８萬人次；會在未來數月積極增加

航班，營運現金目標減至每月５億元；馬焜圖任國泰獨立非常務董事，孫玉權任非常務董事；國

泰指未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段

證監會表示若ＮＦＴ顯現出與證券相似特徵時將介入

陳積志稱將盡快提交架構重組議案，包括設文體旅局

政府聘團隊研究應對假新聞資訊，冀年中完成相關報告

傳「６１２基金」信託人許寶強機場被捕，涉違國安法

本港新增２８０宗確診，核酸檢測陽性１３１宗；元朗火鍋店再多３名食客確診，群組累計２３

宗個案

內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％高預期，創五個月高；內地４月ＰＰＩ同比漲８％高於預期，

漲幅創一年新低；統計局表示商品價格維持高位，惟ＰＰＩ同環比漲幅回落；多措並舉保供穩價

，４月核心ＣＰＩ漲幅回落

泰禾副總遭紀委監委駐建行小組調查，曾任建行高管

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收１９０點報１９８２４，科指高收１１２點報４０１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

尾盤稍弱滬指收升０﹒７５％，近百股漲停成交返萬億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

建議１﹒０６附近賣出歐元

歐元最新報１﹒０５６１╱６５，日圓最新報１２９﹒７５╱７６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

富智康（０２０３８）首季虧損收窄至１８８０萬美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

登輝控股（０１６９２）訂單很充足，將繼續擴大產能

華大酒店（００２０１）購酒店荃灣「汀蘭居」，涉１４﹒２億元；售華麗都會酒店，涉９﹒２

億元

希慎（０００１４）大埔新盤命名為「林海山城」，提供２６２伙

大酒店（０００４５）首季香港半島酒店平均可出租客房收入跌５２％

電盈（００００８）夥香港城市大學開發智慧城市應用方案及培育人才

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）首季總收入按年增長１１﹒５％至２６﹒８億元人民幣

國泰（００２９３）未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段

宏利推出「躍動全城賞」限時投保優惠

易還財務投資（０８０７９）折讓兩成易手，蟲草大王陳恩德提全購今復牌

雷軍稱小米智能工廠第二期預計明年年底開始投入生產

富途首推年化基金收益券開戶優惠，９０日保證回報率達７％

中生製藥（０１１７７）受託人進一步購買１０００萬股股份

新華匯富金融（００１８８）進一步出售７﹒０４萬股美團股份

兆科眼科（０６６２２）就用於治療老花眼的新藥達成獨家許可協議

國泰（００２９３）４月份載客量按年升８２﹒２％至４﹒０８萬人次；會在未來數月積極增加

航班，營運現金目標減至每月５億元；趙曉航辭任非常務董事，孫玉權接任

江山控股（００２９５）首四個月總發電量跌９％至逾１７萬兆瓦時

蔚來（０９８６６）料本月２０日於新加坡第二上市

晨訊科技（０２０００）４月主營業務收入按年跌６２﹒４％

嘉里物流聯網（００６３６）成為本港首家採用電動貨車的物流公司

中銀香港（０２３８８）配合電子消費券發放，提供ＢｏＣ Ｂｉｌｌ綜合收款服務

永義國際（０１２１８）附屬貸款協議償還日期延長至今年１２月２９日

統一企業中國（００２２０）首季稅後利潤按年跌１２﹒８％至３﹒２９億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中廣核新能源（０１８１１）４月發電量按年增０﹒６％

復宏漢霖（０２６９６）與Ｅｕｒｏｆａｒｍａ訂立許可協議

首程控股（００６９７）為其管理的基金引入投資人

財險（０２３２８）首四個月原保費收入增１０﹒３％

中國人保（０１３３９）首四個月原保費收入增１４％

京城佳業（０２２１０）與三亞旅文集團商業運營管理訂發起人協議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

赤子城科技（０９９１１）再獲主席劉春河旗下公司增持１０萬股

神威藥業（０２８７７）首季營業額按年增１８％至８﹒７８億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人社部副部長表示就業穩中有憂，３月以來就業壓力加大

陳帆稱三方工作組將展開大灣區機場群空域規劃研究

民行表示通脹的結構型矛盾突出，幣策的兩難有所增加

快手發布規範運營公告，不為未成年人提供經紀服務等

國家防總將防汛應急提升至Ⅲ級，派專家組赴廣東廣西

發改委表示各類煤炭中長期合同價格均應在合理區間內

北京首批智能網聯客運巴士獲得道路測試牌照

上海８個區實現社會面基本清零

聯想控股已提交整改報告，北京證監局表示正進行核驗

統計局表示商品價格維持高位，惟ＰＰＩ同環比漲幅回落；多措並舉保供穩價，４月核心ＣＰＩ

漲幅回落

內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％高預期，創五個月高

內地４月ＰＰＩ同比漲８％高於預期，漲幅創一年新低

人行連續２０日百億逆回購利率持平，今投放１００億

年內已有１１隻基金發行失敗，逾百個產品延長募集期

潤達醫療表示對核酸假陽性情況啟動自查並配合調查

龔正檢查上交所外匯中心防疫，確保核心功能穩定運轉

中基協發布新規，進一步加強基金從業人員執業規範

大亞灣核電站有應急柴油機運作異常，更換後回復正常

瀋陽二套房貸款最低首付比例由５０％調整為４０％

中證協規範證券公司董監高及從業人員執業行為

醞釀改革，交通銀行三大子公司齊換帥

新股詢價報天價，西部證券被納配售對象限制名單一月

泰禾副總遭紀委監委駐建行小組調查，曾任建行高管

回應無法償還５月到期貸款，中交地產表示現金流正常

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒３５％，報１６００６﹒２５點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

支聯會拒交資料案，前幹事陳多偉認罪判囚３個月

政府聘團隊研究應對假新聞資訊，冀年中完成相關報告

葉劉會推薦許正宇續任財庫局長，讚其稱職

鄧炳強稱盡快就２３條立法提建議，以開放態度聽意見

傳「６１２基金」信託人許寶強機場被捕，涉違國安法

陳積志稱將盡快提交架構重組議案，包括設文體旅局

康文署下周一起推出打擊「炒場」措施

許正宇稱積金局目標最快今年底前完成積金易平台開發；冀下個課稅年度實施住宅租金稅項扣除

深股通額度全日用３８﹒６億元；滬股通額度全日用近２０億元，外資淨流入２２億元

ＩＩＦ表示４月４０億美元投資流出新興市場，Ａ股錄１０億美元流入

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ與鄭志剛旗下ＳＰＡＣ合併獲股東批准

港珠澳大橋穿梭巴士香港往珠海班次暫停，周末恢復正常

澳門廣州今日停課，香港天文台表示一直就不同天氣情況與教育局溝通

環聯香港推出免費基本信貸提示服務保障消費者身份

的士工會表示起錶加幅溫和冀市民體諒，呼籲車主勿太快加車租

證監會表示若ＮＦＴ顯現出與證券相似特徵時將介入

九龍城瓏碧首張價單涉５０伙，折實入場費近５００萬

富達表示私募資產市場將引領下一波ＥＳＧ投資機遇

金管局呼籲小心虛假聲稱，「弘利豐」非受監管機構

首季罪案數字按年跌６﹒２％，其中詐騙案升２９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

一百家企業去信歐盟呼籲加快轉用再生能源

意國總理德拉吉呼籲為尋求烏克蘭持久和平進行磋商

據報山東港口國際貿易集團罕見地進口俄羅斯原油

美國眾議院通過逾４００億美元烏克蘭緊急支出議案

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國向澳洲釋善意，駐澳大使撰文冀兩國關係健康穩定

曾國衞稱需要時會行使酌情權支援受制裁官員

美媒表示拜登稱或取消特朗普時期對華加徵關稅應對通脹

美情報總監表示北京冀和平接管台灣，加強軍事抗美干預

聯合國人權高級專員月底前訪華，行程料包括新疆地區

解放軍戰機進台灣防空識別區，美巡洋艦過航台灣海峽

外交部表示中美貿易戰沒有贏家，促盡早取消加徵關稅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增２８０宗確診，核酸檢測陽性１３１宗

本港再多３患者離世，第五波累計９１４２宗死亡個案

本港再多一人針後兩周內死亡，一青年懷疑心肌炎報告

內地昨增本土及無症狀約千八宗，上海社會面再清零

台灣新增５﹒７萬宗本士確診創新高，台北副市長染疫

技術錯誤或使針卡被刪，安心出行推３﹒２﹒５修正版

譚德塞稱中國清零政策不可持續

邱騰華稱無須管制民生及防疫品價格，將確保物價穩定

陳肇始稱檢疫酒店房間增至２萬間，５月訂房率６０％

馬會明天起逐步恢復場外投注處服務

何栢良呼籲縮短疫苗通行證寬接種寬限期谷針

元朗火鍋店再多３名食客確診，群組累計２３宗個案

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

