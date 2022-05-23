《窩輪豪情－梁業豪》即市投機者不應急於持有指數牛證

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、

工業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為比亞迪

股份（０１２１１）、港鐵（０００６６）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選香港電訊（０６８２３）、電能實業（００００６）與長江基建（０１０３８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、工業與公用事業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵、中電（００００２）與比亞迪

股份，可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超

短線圖利時應參考的股票，則宜首選電能實業、香港電訊與長江基建。

今早（２３日）港股指數期貨市場略為高開後立即遇阻而回，其後現貨市場略為低開，表現

不算理想。市況所見，個別舊經濟股有不輕的沽壓，投機者應等候科技股大戶買家積極入市後，

才伺機即市小注持有指數牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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