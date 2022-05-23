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即市新聞

23/05/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》即市投機者不應急於持有指數牛證

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、
工業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為比亞迪
股份（０１２１１）、港鐵（０００６６）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選香港電訊（０６８２３）、電能實業（００００６）與長江基建（０１０３８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、工業與公用事業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵、中電（００００２）與比亞迪
股份，可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超
短線圖利時應參考的股票，則宜首選電能實業、香港電訊與長江基建。
　　今早（２３日）港股指數期貨市場略為高開後立即遇阻而回，其後現貨市場略為低開，表現
不算理想。市況所見，個別舊經濟股有不輕的沽壓，投機者應等候科技股大戶買家積極入市後，
才伺機即市小注持有指數牛證圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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