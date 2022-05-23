《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》元宇宙發展無受幣災影響

《ＥＴＦ速遞》美國聯儲局加息及收水，令全球資金大挪移，美元強勢，日圓下挫，美債被

大幅拋售，連帶曾被喻為「避險貨幣」的加密貨幣亦大冧市，更認為其走勢與納指相似。比特幣

價格暴跌，諷刺的是連穩定幣ＴｅｒｒａＵＳＤ（ＵＳＴ）崩盤，跌至遠低於其１美元的價值，

市場恐慌情緒升溫。



＊演算法穩定幣價＊



ＵＳＴ為全球第三大穩定幣，其於泰達幣（ＵＳＤＴ）及ＵＳＤ Ｃｏｉｎ（ＵＳＤＣ）的

不同之處，是以演算法穩定幣價，背後沒有實物儲備支持。Ｔｅｒｒａ的演算法採用了雙代幣模

型，透過姊妹幣ＬＵＮＡ掛鈎的算法，以ＵＳＴ的數量多少來調整價格，銷毀１美元的ＬＵＮＡ

，就可以鑄造１ ＵＳＴ，反之１ ＵＳＴ也可以贖回１美元的ＬＵＮＡ，以保持其穩定性。

事源５月初市場抽走了２億美元的ＵＳＴ存款交易，觸發被拋售，令每枚ＵＳＴ跌到只剩

０﹒９８５７ ＵＳＤＴ，其後幣安等交易所暫時停止接受轉入ＬＵＮＡ幣或是延遲到帳。有投

資者擔心ＵＳＴ可能有脫鈎風險，大舉撤走資金，令ＵＳＴ與美元大幅脫鈎，ＬＵＮＡ價格隨即

暴跌，ＵＳＴ與ＬＵＮＡ同時出現恐慌性拋售，ＬＵＮＡ跌幅高達９５％，近乎清零。



＊ＮＦＴ及虛擬土地價值同受影響＊



各地不少苦主喊冤，指控Ｔｅｒｒａ是「加密貨幣騙局」。從來加密貨幣都是高風險投資產

品，其波幅驚人，即使市場不少幣值都很快回升，惟難免有不少投資者已被「震走」。至於一般

以以太幣作交易的ＮＦＴ及虛擬土地價值同樣受影響，如ＣｒｙｐｔｏＰｕｎｋｓ下跌２１％，

無聊猿（ＢＡＹＣ）二手市場價格亦由超過１５０個以太幣（４２﹒９萬美元）跌至８６個

（１９﹒４萬美元）。



＊勿與元宇宙混為一談＊



外界經常將元宇宙與加密貨幣、ＮＦＴ等混為一談，雖則它們均為時代發展的產物，為元宇

宙卻是大勢所趨的發展技術，能應用於各行各業，甚至是電玩遊戲市場，利用沈浸式技術，打造

近乎現實的情景「睇樓」、「睇演唱會」、視像會議、購物等。即使幣圈的波動，亦不會對其有

負面的影響。近期倚靠高增長的科技股下挫，投資者難免要「忍忍手」，不過捕捉元宇宙股份的

ＥＴＦ，投資者可比較其相關的成份股，考慮趁低吸納。

《日興資產管理ＥＴＦ業務發展總監 黃麗幗》



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