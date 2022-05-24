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即市新聞

24/05/2022 09:12

《股壇解碼－戴名》美經濟疲態初現，法拉帝（９６３８）風光不再

　　《股壇解碼》美國聯儲局月初宣布將基準利率調升０﹒５％的同時並正式落實將於６月起開
始縮表，一方面加息壓通脹，另一方面收緊銀根支持美匯，美匯指數月中突破１０４﹒５後雖然
小幅回落，但在跌穿１０３後出現支持，加上美國的零售數據遠高於前期突顯通脹持續升溫，唯
一憂慮是新屋動工差於預期，如果在今年第二季尾仍未改善，證明加息對房產市場的影響漸見，
美國原先預計全年加息２﹒７５％的步伐將被打亂，美國經濟復甦將難以穩步向前，投資者短線
可以趁反彈造空美股。
　
＊改朝換代＊
　
　　英國和澳洲選舉塵埃落定，執政黨同樣受到挫敗，當中澳洲選舉由親中的工黨勝出，市場憧
憬中澳關係得以改善，情況有點和美國去年選舉的情況相似，選民希望透過選舉新政府來改善與
中國關係，但新政府上場後還是沿用上屆政府的政策，所以外界不宜對中澳關係抱有過分期望，
短線仍然看空澳元走勢。
　
＊靜觀其變＊
　
　　中國外匯儲備年初至今共流出約１３００億美元，單４月份就有接近６８３億美元流走，市
場推測主要原因有二，一是人民幣匯價受美國加息和鷹派言論影響而出現貶值過快的情況，二是
在中美貿易戰和疫情雙重打擊下，外資對投資國內的興趣驟減，導致外資陸續轉移生產線往其他
像越南的低成本國家，按目前國內的疫情來看，留下外資首先要做的是復工復產和通關，投資者
要明白復工不代表復產，長時間停工引致倉存貨源不足，通關後先保證原材料供應才能支持上游
產業的復工復產，但上游產業復工後也要一段時間才能復產，中游和下游面對的情況也一樣，所
以當務之急是和國際通關，利用進出口刺激經濟。中國央行下調ＬＰＲ利率０﹒１５％，降幅比
市場預期大，目的明顯是為國內疲弱的經濟注入流動性，小企業能夠用較低息借錢支撐下去，但
估計成效不大。另一點投資者要注意的是外資連續３個月減持人民幣債券，盛傳中國官方會進一
步取消新一輪數據的公布，情況是否已到失控地步不得而知，但外資流走已是不爭的事實，國內
市場暫時仍以觀望為上。
　
＊風暴重臨＊
　
　　月初虛擬貨幣ＵＳＴ受狙擊重現亞洲金融風暴手影，由於ＵＳＴ和ＬＵＮＡ掛勾並一直以來
號稱１：１兌美元，結構上與港元的聯匯制度相近，而ＬＵＮＡ更手持大量ＢＴＣ作為背書，這
和當年人民銀行以黃金儲備為港元背書情況又何其相似，最後是ＬＵＮＡ與ＵＳＴ脫勾，空頭成
功令到Ｂｉｎａｎｃｅ和Ｃｕｒｖｅ兩大虛擬貨幣平台停止ＬＵＮＡ和ＵＳＴ交易，流動性降低
觸發恐慌性拋售，整個過程只用了２５０００個ＢＴＣ就把全球３大穩定幣之一輕易打倒。標普
確認香港長期信貸評級ＡＡ＋，但短期信用評級Ａ－１＋，無形中令到香港短期發債的成本上升
而不利港府融資增加流動性，一直在港人心中牢不可破的聯繫匯率能否再次經得起考驗不表樂觀

　　牛熊證街貨比例６０：４０，巧合地熊證重倉區都十分貼價，上周五（２０日）的急升是否
為本周初先殺熊證再殺牛證做準備，如果走勢真的又是先高後低的話，難道世事真有這麼巧合。
歐美陸續放寬入境檢疫限制，航班已經重回疫情前水平，網上數據顯示最受惠行業為旅行箱和化
妝品行業，港股中以新秀麗（０１９１０）最有條件短線走強。
　
＊股票簡評＊
　
　　法拉帝（０９６３８）主要從事設計、生產和銷售遊艇，集團主要以７個品牌Ｒｉｖａ，
Ｗａｌｌｙ，Ｆｅｒｒｅｔｔｉ　Ｙａｃｈｔｓ，Ｐｅｒｓｈｉｎｇ，Ｉｔａｍａ，ＣＲＮ和
Ｃｕｓｔｏｍ　Ｌｉｎｅ設計、生產和銷售豪華遊艇，法拉帝在意大利擁有並經營６家船廠，１
家室內配件和定製家具的生產工廠，集團的產品分為複合材料遊艇，專門定製遊艇以及超級遊艇
。集團亦提供遊艇經紀、租賃、管理、售後和改裝服務，業務層面上盡量做到一條龍服務，由於
豪華遊艇的客戶屬於小眾市場，加上這類客戶對產品和服務相對市場上一般客戶的要求高，集團
走的是重質不重量的策略，法拉帝同時亦涉及設計、製造安裝於遊艇的豪華內飾、木製家具、買
賣二手遊艇，甚至生產合金船體的海岸巡邏艇業務。
　　奢侈品市場對品牌的經營非常講究，客戶追求的是尊貴感和稀有的身份象徵，加上遊艇保養
得宜的話使用周期會十分長，法拉帝的盈利將依賴售後服務為主，同時售後服務又需要強大的人
力和開發團隊去支持，這些都是對集團盈利的不利因素，去年業績增長或多或少和新冠疫情有關
，在航空受控後，海上交通變成唯一的可行途徑，加上亞太區業績出現倒退，法拉帝在歐美各國
陸續放寬航空管制後，相信業績也會進一步下跌，投資者要留意後疫情時期的財富洗牌效應，法
拉帝現價偏高，投資者宜趁高沽出待股價在１２元以下再考慮吸納。《資深市場人士　戴名》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊　以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
　　讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ。ｃｏｍ

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