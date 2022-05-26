《ＥＴＦ透視－張子銘》香港發行首批綠色零售債券受追捧

《ＥＴＦ透視》香港政府近日發行了全球至今發行額最大的綠色零售債券，受到市場追捧，

顯示零售投資者對綠色債券的需求強勁。

所謂綠色債券，是指將募集資金專門用於合資格的綠色項目，如可再生能源、節能減排、生

物多樣性等的一種債券。是次綠色債券為政府首次發行的零售品種，合共收到約４８﹒８４萬份

有效申請，申請的債券本金總額達３２５﹒６７億元，最終發行額為２００億港元。

綠色零售債券不僅提供了一個回報穩定的綠色投資選擇，也有助於擴大綠色和可持續金融產

品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。



＊氣候問題迫在眉睫＊



綠色債券興起的一個重要背景是日益嚴重的氣候問題。過去幾十年，全球氣溫不斷上升，碳

排放量急劇增加，由於空氣污染引發的死亡人數也令人瞠目。

數據顯示，２０２０年全球地表溫度較１９５１－１９８０年的平均水平上升了１﹒０２攝

氏度；２０２１年的碳排放量是１９４０年的７﹒５倍；自１９７０年以來世界野生動物種群下

降了６８％；死於空氣污染的人數則在２０１７年達到了大約一千萬。

日前，酷熱正席捲印度和巴基斯坦的大部分地區，影響著這個世界上人口最稠密地區之一的

數億人。印度出現了有史以來最熱的三月，平均最高氣溫為３３﹒１攝氏度，比長期平均氣溫高

出１﹒８６攝氏度；巴基斯坦也記錄了至少６０年來最熱的三月。

我們認為，隨著全球氣候問題日益顯著以及投資者可持續發展意識逐步提升，綠色債券將越

來越受到重視並獲得市場青睞。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》《

ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

香港經濟日報，２０２２年５月１６日

ＮＡＳＡ╱ＧＩＳＳ，２０２１年

Ｓｔａｔｉｓｔａ，２０２１年

Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｌｄｌｉｆｅ Ｆｕｎｄ’ｓ Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｌａｎｅｔ Ｒｅｐｏｒｔ

，２０２０

ＩＨＭＥ， Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕｒｄｅｎ ｏｆ Ｄｉｓｅａｓｅ （ＧＢＤ），２０１７

聯合國，２０２２年４月



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