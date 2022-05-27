《雷鳴天下－雷鼎鳴》大國的統一與分裂

《雷鳴天下》資深的讀者應該記得，２００５年１２月香港曾出現過一起大型騷動，這是自

１９６７年以來的首次。事緣大批韓農湧來香港，抗議在會展中心開會的世貿組織對他們的損害

。他們在港又表演跳海，又衝擊警察的盾牌陣，對２０１９年的黑暴頗有啟發作用。



在韓農鬧事期間，香港國際記者雲集，有一位奧地利的記者突然跑到我辦公室訪問。他訪問

的主題使我十分驚訝，他想知道中國在甚麼時候會分裂成多個小國。我的驚訝是這位資深記者顯

然完全相信中國快將分裂，我對此判斷大不以為然，因我沒有看到任何蛛絲馬跡。這次「訪問」

也許不會被刊出，又或許他的來意是要刺探香港會否從中國獨立出去。



＊中華大地 大一統時間居多＊



我事後想想，為何這次訪問中我與該記者似有重大的文化及歷史隔閡。縱觀歷史，自羅馬帝

國衰亡後，大半個歐洲都碎片化為多個中型與小型國度。１９世紀德國及意大利各自的統一，使

到國家數量減少了一些，但蘇聯解體及南斯拉夫被肢解後，國家的數目又再大幅上升，現時有

４０多個國家，具體數目則要視乎某些國家是否被承認。該記者在此種環境下生活，對國家統一

視為異數，並不稀奇。



反觀在華人社會，讀過歷史的都知道，自秦統一天下，度量衡制度劃一，又設立沿用了

２０００多年的郡縣制以作官僚管治架構的核心，中國雖也有經歷三國、南北朝、五代十國等分

裂狀態，但終歸大一統的時間居多。中國當今國勢強盛，統一台灣的意志堅定，港獨已是癡人說

夢，只能蒙騙廢青，西方世界某些人希望中國分崩離析的「願景」，只是存於幻想之中。



上面所說文化歷史的不同尚未能解答一個更基本問題︰從國家與人民的利益出發，究竟是統

一好還是分裂好？認同小國寡民才是理想狀態的人，可以指出，不同地區的人民有文化、利益、

宗教及歷史的衝突，把他們硬拉在一起，遵守相同的法律及選出同一個人做領導人，徒自製造無

休止的內部衝突，大家不服大家，人民自由也可能受損。這種說法不用全盤否定，但把有衝突的

人民分放在不同的國家，問題便解決，他們便不打仗嗎？有人統計過，在歐洲歷史上發生過的戰

爭，數目遠超過在中華大地之上出現過的戰爭。



＊中央權力大增 美國始富強＊



我們亦可以成敗論英雄。當今世界３大經濟板塊是美國、中國與歐盟，過去還有未解體前的

蘇聯。這些國家或同盟之所以可在國際上有最高的影響力，與她們的規模大小有莫大的關係。我

們再看看歷史，便可更清楚。



美國在立國之初本有１３個州，雖有所謂的聯邦政府，但她們之間的關係疏離，只有一份５

頁紙的《邦聯條例》把她們拉在一起。這條例是美國立國的依據，但其實當時中央政府並無實權

，既不可自行徵兵，對關稅也沒有話事權，總統有如周天子一樣，各路諸侯可以不理會他。當時

英國與美國打貿易戰，以懲誡美國的不聽話，但美國中央政府卻是無法統一各州各自為政的貿易

政策，十分被動。１７８３年美國從獨立戰爭中走出來，中央及州政府都財困連年，弱不禁風，

中央政府無法抽稅，只能靠各州進貢。但其時州政府及中央政府都欠下巨債。



美國解決的辦法是在１７８９年出了一份《憲法》，中央權力大增，但州政府為何肯聽中央

指點江山？當時的幾位開國之父，或稱為「聯邦人」的有識之士，想出了一條絕橋，便是聯邦政

府答應為各州政府包底，替她們還清債務，當然這需要接受《憲法》中容許的中央政府有徵稅權

。各州受到引誘，終於同意接受新撰就的《憲法》，美國便真正統一起來，其後國勢發展銳不可

擋。到了１８４０年，聯邦政府放棄了替州政府財政包底的承諾，但這時聯邦政府力量已壯大了

，州政府反對也無效。



＊歐盟關係鬆散 礙經濟發展＊



歐洲如何面對分裂帶來的問題？歐盟成立後所倚靠的方法是有統一貨幣，各國人民可自由到

各成員國居住及工作，恍如在同一個國家，歐洲的國際影響力也就加強了。但歐盟有一重大缺陷

，便是各成員國政府財政獨立，你用你的錢，你發你的債，與我無關。這樣一來，各國便又無法

真正綁在一起，實力便始終處在美國之下，加上美國主導北約的軍隊，歐盟也只是聽命於人。



中國若非統一的大國，有無今天的國際地位及經濟發展？恐怕不會。舉幾個例子，歐洲一早

已有高鐵，但發展程度比中國差遠了。究其原因，是火車從一國到另一國所涉及的班次票價，都

是主權國話事，跨國坐火車十分麻煩，中國便無此問題。中國之能發展出世界最齊全的工業生產

鏈，與其各省市都在同一的大市場可各自分工有莫大關係。歐盟成員國間雖無關稅，但各國利益

不同，總是達不到中國生產鏈的發展程度。



由此看來，在國家競爭中，統一的大國實佔有重要的優勢。中國政府深明此理，對維持統一

打擊分裂，不會手軟。支持分裂的會被視為漢奸。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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