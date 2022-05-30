《娥姐錦囊－張賽娥》通關路遙，本港旅遊業料最快明年下半年復甦

《娥姐錦囊》隨著新冠疫情回穩，日本首相岸田文雄上周宣布，下月１０日起恢復接待外國

觀光客，明言促進入境旅遊將有助穩定日圓匯價，反觀香港，相信最快１０月之後才有機會與內

地通關，而航空、旅遊等行業若要復甦，樂觀估計亦要等到明年下半年才有起色。

岸田文雄上周四（２６日）宣布，６月１０日起正式重新開放外國旅客入境，初期只限旅行

團遊客，且允許新冠病毒感染率低的國家或地區的入境者，抵埗後毋須檢測。根據日本外務省網

頁顯示，香港被列為低風險的「藍」組，即入境者不論有否接種疫苗，抵達日本後毋須檢測或隔

離，比之前提出須打齊三針以及科興疫苗暫不在認可疫苗表列內寬鬆。

至於香港方面，由於北京、上海仍有確診數字，內地當局在動態清零政策下，仍然比較審慎

，相信最快要待１０月或之後才有機會與內地通關。鑑於變種病毒的殺傷力減弱，而香港現有的

核酸檢測和檢疫政策已具防守性，所以建議當局可以先考慮與其他地方通關。

近日國泰航空（００２９３）向已離職的空中服務員發電郵，邀請他們申請回巢。據報，公

司將重新聘用數百名前員工，以配合更多航班復飛，為復常作好準備，而港府日前亦放寬熔斷機

制準則，若航班因來港旅客未符登機條件，而觸發熔斷機制，航空公司只要過去１０日未出現有

關情況，便可罰款２萬元取代停飛；惟若同一出發地航班在１０日內再觸及熔斷指標，則需停飛

５日。此舉將可減低對乘客重新安排行程的影響。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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