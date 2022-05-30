  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2022 11:07

《娥姐錦囊－張賽娥》通關路遙，本港旅遊業料最快明年下半年復甦

　　《娥姐錦囊》隨著新冠疫情回穩，日本首相岸田文雄上周宣布，下月１０日起恢復接待外國
觀光客，明言促進入境旅遊將有助穩定日圓匯價，反觀香港，相信最快１０月之後才有機會與內
地通關，而航空、旅遊等行業若要復甦，樂觀估計亦要等到明年下半年才有起色。
　　岸田文雄上周四（２６日）宣布，６月１０日起正式重新開放外國旅客入境，初期只限旅行
團遊客，且允許新冠病毒感染率低的國家或地區的入境者，抵埗後毋須檢測。根據日本外務省網
頁顯示，香港被列為低風險的「藍」組，即入境者不論有否接種疫苗，抵達日本後毋須檢測或隔
離，比之前提出須打齊三針以及科興疫苗暫不在認可疫苗表列內寬鬆。
　　至於香港方面，由於北京、上海仍有確診數字，內地當局在動態清零政策下，仍然比較審慎
，相信最快要待１０月或之後才有機會與內地通關。鑑於變種病毒的殺傷力減弱，而香港現有的
核酸檢測和檢疫政策已具防守性，所以建議當局可以先考慮與其他地方通關。
　　近日國泰航空（００２９３）向已離職的空中服務員發電郵，邀請他們申請回巢。據報，公
司將重新聘用數百名前員工，以配合更多航班復飛，為復常作好準備，而港府日前亦放寬熔斷機
制準則，若航班因來港旅客未符登機條件，而觸發熔斷機制，航空公司只要過去１０日未出現有
關情況，便可罰款２萬元取代停飛；惟若同一出發地航班在１０日內再觸及熔斷指標，則需停飛
５日。此舉將可減低對乘客重新安排行程的影響。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
人氣文章市場動向30/05/2022
閒錢仲存銀行？獨家閒錢理財工具懶人包，化解「韭菜」魔咒你要知
人氣文章開市Good Morning30/05/2022
潘鐵珊：ETF通難刺激港股成交　港交所上望345元
人氣文章財經熱話30/05/2022
【陶觀天下】全球糧食短缺　聯儲政策微調
人氣文章財經熱話30/05/2022
【虛幣世界】新Luna幣推出價格即跌，比特幣仍受困三萬關
人氣文章中國故事27/05/2022
《神州經脈》4月工業利潤現負值　中美再隔空溝通　滬綜指收升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金