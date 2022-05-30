【特首選舉】李家超今早到中南海獲李克強接見，獲正式任命為特首

《經濟通通訊社３０日專訊》在北京，候任行政長官李家超今早會到中南海，在紫光閣獲國
務院總理李克強接見，並獲頒發國務院令，正式任命為香港特區第六任行政長官，預料下午他獲
國家主席習近平接見。由於疫情關係，李家超在北京行程要閉環管理，明天返港後才會見傳媒。
（ｈｙ）
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