  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2022 10:02

【特首選舉】李家超今早到中南海獲李克強接見，獲正式任命為特首

　　《經濟通通訊社３０日專訊》在北京，候任行政長官李家超今早會到中南海，在紫光閣獲國
務院總理李克強接見，並獲頒發國務院令，正式任命為香港特區第六任行政長官，預料下午他獲
國家主席習近平接見。由於疫情關係，李家超在北京行程要閉環管理，明天返港後才會見傳媒。
（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
人氣文章市場動向30/05/2022
閒錢仲存銀行？獨家閒錢理財工具懶人包，化解「韭菜」魔咒你要知
人氣文章開市Good Morning30/05/2022
潘鐵珊：ETF通難刺激港股成交　港交所上望345元
人氣文章財經熱話30/05/2022
【陶觀天下】全球糧食短缺　聯儲政策微調
人氣文章財經熱話30/05/2022
【虛幣世界】新Luna幣推出價格即跌，比特幣仍受困三萬關
人氣文章中國故事27/05/2022
《神州經脈》4月工業利潤現負值　中美再隔空溝通　滬綜指收升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金