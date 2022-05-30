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30/05/2022 11:24

《每周華語－黃溢華》美大企業：供應鏈、地緣不穩與美加息

　　《每周華語》美儲局加息力度略比預期小一些，且巿場消化了不少負面消息，反彈於上周出
現。企業面對全新的不肯定經營因素，力保巿場已不俗。大企業不易不斷壯大，百年企業仍保有
競爭力，非容易之事。
　
　　Ｔｅｓｌａ近月股價一跌再跌。原因多多，由老闆沽貨吐現、生產跟不上及大巿急回吐都是
Ｔｅｓｌａ股價下跌的原因。另方面，老闆四出收購，目前暫時叫停收購私有化Ｔｗｉｔｔｅｒ
，多少不利Ｔｅｓｌａ的股價表現。近年地緣政局不穩，使不少美國大企業左右做人難。因為美
國企業須要跟從國家的「立場」：放棄不少巿場的生意。
　
　　另方面，各地區╱地方的防疫政策大不同，使生產線配合，供應鏈出現巨大的「脫節」。付
運費用亦急升、波動大。事實上，農產品巿場近大半年起了巨大的變化。今時今日，物價升，食
物價升，農產品運費急升甚而未能付運等等，均使下半年的預期通脹不易掌握。各大央行、美儲
局均傾向加大加息及同時更大力度「ＱＥ」退巿！１９２９年，金本位之下，美股╱全球股巿大
跌，反向「收緊」了資金！因而１９２９╱１９３９年的１０年，全球經濟吃苦，當時中國用白
銀，１９３３╱１９３７年反見「有銀」！因而經濟相對其他國家有更好的表現。２００８年，
伯南克以「ＱＥ」救了全球，至少到２０２２年，「ＱＥ」仍有「效用」，可惜全球疫情，地緣
不穩，使「ＱＥ」退巿停了下來。今天面對的通脹，乃非「ＱＥ」衍生。伯南克幸運，因為
１９７０年代至今已無金本位，且大中小國家都「ＱＥ」：而２００８╱２０１８年的１０年，
不見通脹，反見通縮的壓力。宏觀經濟學家至今也未見有合理的「分析」為何「ＱＥ」金額極多
之下，不見通脹上升。
　
　　２００１年「９．１１」美下調息率，２００８年「次按」危機，期間通脹上升，但美房產
巿大升，Ｈｏｍｅ　Ｄｅｐｏｔ乃美樓巿表現去向的指標之一。美國人２００６╱２００７年面
對氣油價上升，不吃早餐，也揸車子出行、遠行：留家「Ｄ﹒Ｉ﹒Ｙ﹒」，因而Ｈｏｍｅ　
Ｄｅｐｏｔ股價一升再升。
　
　　十分有趣，早餐大賣，乃美經濟向好的一個可靠指標之一！又或氣油價大跌。不久前，美本
土疫情極為嚴重，民眾遠行不多，氣油價大跌！但近大半年，氣油價急升，工資上揚，但跟不上
。惟房價近年大漲，因而Ｈｏｍｅ　Ｄｅｐｏｔ也成為上升之「星」了！全球低息１０多年，資
金多的是，因而利好房產價。Ｄ﹒Ｉ﹒Ｙ﹒日多：近年疫情嚴重，留家Ｄ﹒Ｉ﹒Ｙ﹒了。
　
　　美國Ｄｅｅｒｅ　＆　Ｃｏ乃最大農產品機械的生產商。企業有甚多的衍生產品：車子、卡
車、甚而農產飛機玩具，在網上的價格一升再升，成為企業「粉絲」的搶手「貨」了！企業股價
下跌，急升多年，下跌又如何？！
　
　　美股自２１０００╱２２０００水平上升至接近４００００水平，反彈後回下至３００００
水平亦見合理，今天美息仍在上升浪，不肯定的因素太多，中短期即使息率不再「上升」，於高
位吐現仍見吸引。美債步入一小型反彈期？機會有。因而現金多，股巿仍有機會。但股巿壓力自
然存在，有反彈，但未可形成真正的上升勢頭。
　
　　Ａｐｐｌｅ乃巨大科企。但差一點兒倒閉：２０年前的「ｉｐｏｄ」，救了Ａｐｐｌｅ。
１９７０年代，Ａｐｐｌｅ亦甚為成功。但不出２０年，Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ「走了」，失去
了領軍人、創意人，當年推出「Ｎｅｗｔｏｎ　ＰＣ」（１９９６╱１９９７年）大敗，比不上
ＨＰ的Ｐａｌｍｔｏｐ。但「ｉｐｏｄ」初型：可存１０００首曲（一升零一夜！）又有
２０００曲的型號等等。Ｔｅｓｌａ老闆生意「百花齊放」，惟未經真正的考驗。而Ａｐｐｌｅ
半世紀的發展，廿年前「生死」徘徊，今已成為「神企」。
　　
　　企業發展，由初創到上巿大企業，企球行銷產品，必有起有跌，甚而有多次的轉型。領導人
及執行人自然極為重要：經濟有周期，企業也有周期。《資深市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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