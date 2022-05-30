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即市新聞

30/05/2022 12:01

《匯市一周－徐惠芳》觀望非農數據及美聯儲官員講話，外幣反彈

　　《匯市一周》市場焦點，首要關注周五（３日）公布的美國５月非農就業數據，市場預期，
將增加３２﹒５萬個，低於４月的４２﹒８萬個，４月數字料可能向上修訂；市場料，失業率仍
維持３﹒５％的紀錄低位，工資增長也會保持強勁增長。
　
　　其他美國經濟數據也值得關注，包括供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數、職位空缺數量、
５月汽車銷量等等；周三（１日）公布的聯儲局褐皮書也令人關注，反映經濟現況。
　
　　周二（３１日）歐盟公布消費物價指數（ＣＰＩ）數據。市場預期，該項反映通脹的指標將
升至７﹒４％，再度創下紀錄新高，將強化市場對於歐洲央行７月開始加息的揣測。
　
　　投資者相信，歐洲央行加息預期，很大程度上已經反映在目前的匯率中。歐元兌美元上周五
（２７日）升０﹒０７％至１﹒０７３０，稍早曾觸及一個月高位，上周歐元兌美元升
１﹒６２％，為近４個月來的最佳單周表現。若美聯儲在９月之後繼續加息，歐元或許難以進一
步上揚。若歐元區陷入增長停滯，或者歐洲央行收緊貨幣政策會加劇滯脹，歐元難以保持強勢。
　
　
　　上周五英鎊兌美元升０﹒２１％，報１﹒２６２８美元。澳元兌美元升０﹒８６％，報
０﹒７１５７美元。紐元兌美元升０﹒８５％，報０﹒６５３３美元，為５月５日以來最高水平
，紐西蘭聯儲的鷹派聲明刺激紐元，隨著債券收益率下降，風險情緒改善，美元走弱。
　
　　國際信用評級機構穆迪下調多國經濟預期，將２０２２年印度經濟增長預期從９﹒１％下調
至８﹒８％，維持２０２３年印度經濟增長預期在５﹒４％。原油、食品和化肥價格的上升，將
在未來幾個月對印度家庭財務和支出造成壓力。印度經濟仍將穩步增長，除非原油和食品價格進
一步上漲。
　
　　供應鏈中斷導致的出口放緩，穆迪將對韓國２０２２年經濟增長的預測下調至２﹒５％；將
日本２０２２年的增長預測下調至２﹒４％，並將２０２３年的增長預測下調至１﹒２％；可能
進一步降低經濟預測的風險包括俄烏衝突升級。
　
　　除俄羅斯外，目前預計２０２２年或２０２３年Ｇ２０國家不會出現衰退；預計２０２２年
發達經濟體將增長２﹒６％，新興市場國家將增長３﹒８％，低於３月份預測的３﹒２％和
４﹒２％；受俄烏局勢影響，全球增長預測將下滑。
　
　　加拿大央行周三（１日）將宣讀議息結果，市場預期加息２５個基點，上周美元走弱和國際
油價升至兩個月高位，支持加元。周四（２日）ＯＰＥＣ會議討論原油供應，估計維持其增產協
議水平或有助支持國際油價。技術上，美元兌加元若跌破５月初低點，將下探１﹒２７關口下方
或１﹒２５水平。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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