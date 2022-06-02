《品中資－羅國森》汽車雙雄，比亞迪、吉利最有「福」

《品中資》上周提到，為了刺激經濟，內地已積極籌劃，推出多項措施。由於汽車是國民經

濟中第二大消費項目，汽車市場暢旺，對經濟的貢獻將會很大。

因此，每次推出刺激經濟措施時，必定會涵蓋汽車業的，今次也不例外。暫時已出台的，就

是減免乘用車購置稅。我估計，過去曾經推出的汽車下鄉（今次可能包括電動車下鄉）也有可能

再度實施。內地汽車市場經歷過去３年的調整後，今次有望全面復甦了。

現時內地汽車市場仍然可分為燃油車和電動車兩個大類，但估計未來將會愈來愈模糊，最終

會有一天，電動車或新能源車，又或者更準確稱為智能電動車，將會成為汽車市場的總稱。

但在這一刻，燃油車仍然主導內地汽車市場，吉利汽車（００１７５）是內地自主品牌的大

阿哥，去年交付了１３３萬輛汽車；至於電動車，無可否認，比亞迪（０１２１１）已經佔了先

機，暫時更大幅領前其他後來者，去年交付了近６０萬部電動車。因此，從中要選受惠股的話，

我也會集中這兩位「阿哥」。

無獨有偶，這兩家公司的主席，名字當中都有個「福」字，吉利主席是李書福，而比亞迪主

席則是王傳福。我自己形容，這兩家公司都確實有點「福氣」。

上次提過，論過去年股價表現，肯定是比亞迪佔優，甚至是強弱懸殊。２０２０年大市向好

，這兩隻龍頭汽車股都上升，比亞迪升了４﹒３７倍，但吉利只升７４％；當然，比亞迪股價在

之前的日子特別低殘也是原因之一。



＊比亞迪比吉利強勢＊



到了２０２１年，大市開始回吐，吉利股價全年下跌近兩成，但比亞迪仍然上升三成一，彷

彿成了兩者在股價走勢上的分水嶺。

到了今年，大市持續波動，這兩隻車股都在３月１５日創下５２周低位，吉利低見１０元左

右，比亞迪則低見１６５元。如果以５２周高位計，比亞迪只下調了五成（５２周高位

３２４﹒６元，以除淨價計），而吉利則下調了六成七（５２周高位近３０元，同樣以除淨價計

）。

值得一提的是，吉利的歷史高位在２０２１年１月創出，當時股價高見３６元，主要受吉利

與百度（０９８８８）合作造車刺激。如果以這個高位計，吉利股價曾經調整了七成三。以一隻

年收逾千億，年賺約５０億的公司來說，實在有點匪夷所思。

但我可以告訴大家，對吉利來說，這不是陌生的，過去已經多次出現這種「狂跌」後大升的

場面。因此，今次我對吉利的憧憬也是較大的。以３月１５日的低位計，現在吉利股價只回升了

五成左右（以６月１日收市價１５﹒０３元計）。

基本因素方面，我想引述吉利２０２１年年報中，主席李書福的一段說話來概括：「

２０２２年，我們將繼續推進全球化抱負和戰略。盡管這意味著本集團將面臨更大挑戰，但同時

亦將創造更多機遇。為維持市場地位並持續增長，本集團將主動出擊，捕捉當前汽車行業電氣化

、智能駕駛、網聯技術及共享出行等趨勢帶來的機遇。」

「我們的目標是是將本集團轉型並發展成一個國際出行技術團，在其業務範圍內實現戰略協

同，帶動汽車行變革，聚焦用戶體驗，為終端用戶及社會創造價值。」

從上述的闡述中，大家可以看到管理層的視野，而我最欣賞的一句說話就是「主動出擊」，

因為不想被世界顛覆，就必須超前布局。吉利有生產傳統汽車的經驗，再配合百度這類以科技為

核心的企業，我相信，吉利有能力挑戰比亞迪的龍頭地位。

至於比亞迪，有留意欄的讀者都知道，我對於此股是喜歡，但始終有戒心。我絕對同意，比

亞迪的王傳福，絕對有前瞻的眼光，早於２００５年便涉足電動車，比所有人都要早。



＊比亞迪估值偏高成隱憂＊



但也因為過早涉足電動車行業，在市場氛圍和實際配套未配合的情況下，最初幾年的經營實

在困難，更曾因管理層的野心，開了多條戰線，令公司財政出現困難，在銷路不似預期的情況下

，公司一度陷入困境。幸好，管理層也展示了他們的能耐，最終透過生產公交電動車扭轉了局面

。

但正因為比亞迪在電動車市場的領先地位，比亞迪的估值始終是高不可攀的。現價的往績市

盈率仍高逾２２０倍。當然，以預期市盈率計，應該可以大幅下調至１００倍以下，但我仍感到

風險是頗高的，因為萬一遇到任何風浪，股價可以跌好多呢！

值得補充的是，股神巴菲特旗下的巴郡公司，在２００８年９月，以１８億港元入股比亞迪

擴大後股本的一成，令比亞迪在全球打响名堂。我在比亞迪２０２１年的年報中，仍然看到比亞

迪把股神是比亞迪股東之一大書特書。

事實上，股神的巴郡年報中，同樣在十五大持股中，列出比亞迪。這也難怪，這項投資也算

是股神最成功的投資之一吧！

綜合來說，我較看好吉利的前景，因為她的估值相對吸引，作為中長綫的部署，現在仍可以

入場；至於比亞迪，我會偏向中短線操作，有錢賺較宜先計數，以免風浪來時走避不及。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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