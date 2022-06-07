《台股攻略－黃振宇》晶圓雙雄走弱，台股再度調整

《台股攻略》新台幣持續轉弱，台股今日（７日）震盪走低，電子權值股受壓，大市最多下

跌１４０點，航運及金融偏軟，加權指數最終跌９３點，收１６５１３點，成交金額為新台幣

１８７２﹒２６ 億元，三大法人合計淨賣出新台幣１２２﹒４５億元，外資已連續４個交易日

錄得淨流出。

晶圓雙雄同步走弱，台積電跌０﹒９％，收新台幣５３５元，市值失守新台幣１４兆元；聯

電跌０﹒６％，收新台幣５１﹒７元；台達電、大立光及研華均跌超過２％，聯發科、鴻海、日

月光投控、聯詠及欣興均跌１﹒４％至１﹒９％。中國宣布車輛購置稅減半，並啟動新一輪「新

能源車下鄉」，帶動車用電子股份暢旺，其中，中探針５月份收入創高，股價一度漲停，收新台

幣６８﹒９元，升６﹒８％；怡利電、車王電、貿聯－ＫＹ、胡連、信邦及帝寶均升１﹒２％至

５﹒３％。此外，資金轉向中小型股，金屬氧化物半導體場效電晶體（ＭＯＳＦＥＴ）股份表現

抗跌，大中收新台幣１６５元，升５﹒８％，創逾半年新高；杰力及尼克森升超過１％。貿易百

貨類股造好，其中，富邦媒迫近漲停，收新台幣８５４元。航運貨櫃三雄的長榮、陽明及萬海均

升０﹒３％至０﹒７％，散裝航運股的慧洋－ＫＹ升２﹒５％，四維航、正德、榮運、台航及宅

配通均升０﹒２％至０﹒５％。航空雙雄跌勢擴大，長榮航跌２﹒３％，華航跌０﹒９％。金融

股的華南金、中信金及台新金等均跌超過１％，國泰金無起跌，元大金升０﹒２％，第一金升

０﹒４％。銅箔基板廠的騰輝－ＫＹ公布５月份收入新台幣４﹒７７億元，創１５個月新低，按

年減３１﹒３１％，但集團預計在中國防疫措施解封下，業績可望逐步回暖。晶圓代工廠的聯電

公布５月份收入達新台幣２４４﹒３３億元，按年增４２﹒１４％，連續８個月創新高，另外法

人預計聯電６月份收入將有望靠穩新台幣２００億元大關，但可能中止連續８個月創高記錄。

市場逐漸消化俄烏戰事影響，惟油價高企，通脹壓力仍然持續，短期大市欠缺上升動力。雖

然台股成交量萎縮，但在各國逐漸解封預期下，對後市展望樂觀，建議投資者趁低吸納解封概念

股，如航空、觀光飯店及旅遊業等股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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