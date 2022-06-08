【外圍經濟】特斯拉暫停種族偏見訴訟請求或遭加州高等法院拒絕

《經濟通通訊社８日專訊》加州高等法院法官Ｅｖｉｌｉｏ Ｇｒｉｌｌｏ於周二表示，他
可能會拒絕特斯拉提出的暫停訴訟請求，事件是一宗在工廠發生的種族歧視指控。
在一項暫定裁決中，Ｇｒｉｌｌｏ表示，在對特斯拉提出訴訟前，州政府已經遵守了強制性
爭議解決程序。他稱特斯拉可以繼續提出請求，但可能對案件沒有影響。
完整聽證會定於周三舉行。（ｒｃ）
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