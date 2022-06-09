《台股攻略－黃振宇》航運股受壓，台股險守１６６００點關口

《台股攻略》台股今日（９日）震盪走低，航運股沽壓湧現，其後一度跌過百點，失守

１６６００點，幸電子股跌勢緩和，大立光及鴻海逆市上揚，指數最終跌４９點，收１６６２１

點，成交金額為新台幣１９４２億元，三大法人合計淨賣出新台幣９２﹒７３億元。

電子權值股方面，台積電微跌０﹒６％，收新台幣５４１元，而聯電、華碩、聯詠及股王矽

力－ＫＹ均跌逾１％；大立光逆市上揚，升２﹒８％，收新台幣１８３５元，創２個月新高；鴻

海同步撐市，升１％，收新台幣１１５﹒５元；台達電、研華及國巨均升０﹒２％至１﹒２％。

全球面臨停滯性通脹隱憂，加上ＢＤＩ指數已連跌兩周，國際海運股的馬士基及赫伯羅德於昨日

股價重挫８％，台股的航運股隨即壓，為今日弱勢板塊之一，貨櫃三雄的陽明、長榮及萬海均跌

２﹒７％至４％，四維航、台驊投控、慧洋－ＫＹ及榮運均跌２％至５％，而上市運輸類股指數

亦跌２﹒６５％。被動矩陣有機電激發光二極管（ＰＭＯＬＥＤ）廠的錸寶遞延出貨，其５月收

入創歷史新高，股價漲停，衝上新台幣５２﹒６元，另一間ＰＭＯＬＥＤ廠的智晶則升１﹒３％

，此外，面板股表現抗跌，主動矩陣有機發光二極體（ＡＭＯＬＥＤ）概念股同樣受捧，面板三

虎的友達、彩晶及群創均升超過１％，ＧＩＳ－ＫＹ、擎亞及和鑫均升０﹒４％至１％。生物科

技股的立康及藥華藥漲停，軒郁、松瑞藥、太景－ＫＹ、台生材及合一均升５﹒５％至８﹒２％

，達爾膚、優盛、智擎、永昕及明達醫等均收紅盤。導電漿大廠的碩禾董事長陳繼明表示，今年

隨著太陽能市況好轉，且受惠美國豁免東南亞電池片關稅等多種有利因素，導電漿出貨將回升，

料整體營運將較去年優勝。建造商的潤隆指出，新冠肺炎疫情發展的確衝擊樓市，但剛性需求仍

在，料今年下半年將有兩筆總銷售超過新台幣１００億元入帳，並預計在２０２４年前入帳項目

金額將達新台幣６５０億元。

上海全面解封，供應鏈問題緩解，惟市場觀望美國將於明日公布的５月份ＣＰＩ數據，台股

成交金額縮至新台幣２０００億元以下，市場觀望氣氛濃厚，預期台股短期可能維持震盪走勢，

投資宜保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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