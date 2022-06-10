《豐碩成果－盧穗欣》觀望中港後市表現，看好消費基建行業

《豐碩成果》今年上半年，環球經濟出現很多變數，例如俄羅斯與烏克蘭戰爭持續、疫情反

覆、中概股退市風險以及貨幣政策比預期弱，都困擾中港市場，拖累表現。中國４月的宏觀數據

比預期差，其中社會消費品零售總額為２９４８３億元，較去年同期下降１１﹒１％，創

２０２０年３月以來最低，亦較市場預期跌６﹒１％為嚴重；規模以上工業增加值按年下降

２﹒９％，是２０２０年２月以來新低；按季更下降７﹒０８％。



＊倘貨幣及房地產政策更寬鬆，料可刺激股市＊



有市場分析指由於中國內地政府面對疫情態度強硬，導致主要經濟數據倒退。中國內地繼續

採取「動態清零」抗疫政策，深圳、上海３月開始封城， 唯５月初開始，疫情有受控跡象，假

如之後情況穩定下來，相信投資氣氛會有所好轉。

至於貨幣政策，為了支持經濟增長，東亞聯豐相信今年中國人民銀行將進一步降低銀行存款

準備金比率的機會頗高。如果中國政府增加財政支出以及頒布更寬鬆的貨幣和房地產政策，將可

進一步重整房地產市場和刺激經濟。儘管步伐可能會相對緩慢，但我們相信仍可為股市和經濟帶

來刺激作用。

展望下半年，環球市場仍充滿不明朗因素，包括美國縮表後的市場反應、中國政府的政策走

向等。假如疫情改善，而中國政府對抗疫的態度有所寬鬆，甚至和香港恢復正常通關，相信中港

股票市場氣氛會回暖。不過，我們認為近期的市場調整很大程度上已反映了宏觀環境以及地緣政

治方面的影響。中期來說，以目前的市場估值，相信會為中期市況提供支持。而且，現時中港股

市市盈率相對偏低，對長期投資者來說有一定吸引力。



＊憧憬擴張性財政政策，消費基建行業可受惠＊



雖然經濟復甦很大程度取決於疫情的發展和中國內地政府的抗疫戰略會否有任何變化，不過

市場憧憬內地會頒布擴張性財政政策，市場氣氛應可回暖。另外，我們相信消費和基建行業亦可

受惠，並會是下半年的增長動力之一。

因應中國內地政府推出有利內消措施，如：消費券，消費行業可望有所增長。云云消費行業

中，我們特別看好家電、運動服、啤酒、乳製品，相信這些企業增長潛力較高。另外，品牌效應

較強的企業會更有優勢，因為這些企業較有能力改善其成本負擔，又或是轉移到消費者身上。



＊料放寬對互聯網和房地產行業的打壓＊



同時，中國內地近年定下了「２０３０年碳達峰，２０６０年碳中和」目標，我們相信在這

大趨勢下，市場對太陽能、電動汽車、鋰電池等領域會有更大的需求，而電動汽車行業的市場滲

透率還有上升空間，反映發展前景良好。長遠來說，相關企業的增長潛力強勁。

市場也預期中國內地對互聯網和房地產行業的打壓會逐漸放寬，因此我們對這個板塊當中的

優質股票較有信心。除此之外，由於航運、能源以及物料行業出現供需緊張的情況，我們偏好相

關的周期性股票，但對金融股（主要是銀行和保險）則較為審慎。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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