  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2022 10:02

《投資特寫－潘恩美》ＥＳＧ選派息股，放眼遠瞻笑看牛熊市

　　《投資特寫》加息、疫情及經濟增長放緩等因素，無疑會對派息股的盈利及派息構成壓力，
惟市人場上受影響的又豈止派息股。當下環球經濟前景充斥不確定性，投資者更應放眼遠瞻，透
過將環境、社會及企業管治（ＥＳＧ）評級納入選股考量，選出具應對經濟逆風能力的優質派息
股，自可笑看牛熊市。
　　一般而言，具派息能力股份的盈利表現不會太差，股價具上升條件，以致投資派息股向來有
望價息兼收。事實上，參考標普５００指數於１９８８至２０１８年間的數據，這３０年間股息
幾乎佔該指數所有成分股合計總回報的一半，可見股息回報不容忽視。
　　更重要的是，期內反映派息股表現的標普５００紅利貴族指數於大部分時間均跑贏代表大市
的標普５００指數，特別是在兩次熊市中，即２０００年科網泡沫爆破及２００８年金融海嘯，
高息股亦跑贏大市。從歷史數據可見，派息股無論在升市，還是跌市，也具出色表現，雖然過往
表現不代表未來回報，但在某程度上證實了優質派息股具面對逆境的韌性，長線投資而言，派息
股值得考慮。
　　然而，近年的貿易爭端、地緣政治及疫情等因素，使派息股營運表現出現差異，即「離差」
（ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）。造成離差的原因很多，大多為宏觀經濟環境對個別派息企業的影響
，如疫情引發的供應鏈危機，使擁有穩健及高效供應鏈的派息企業有較佳的盈利表現。不少證據
顯示，在後疫情時代將出現不少表現離差的情況，意味投資者再難單憑投資一隻指數基金來捕捉
「優質」派息股所帶來的機遇。
　　此時，以詳細分析及在地觀點為決策基礎的主動型投資策略便可派上用場。選股時不要只著
眼於股息，因短期內企業減少派息是審慎理財的表現，應視乎行業、國家、業務質素及個別公司
的能力作離差分析，並於當中選出具較高ＥＳＧ評級的派息股。鑑於重視可持續發展的企業，其
管理及經營質素向來較高，能承受經濟衰退考驗，並在經濟復甦時把握機會，以致高ＥＳＧ評級
股份長遠表現均能優於大市，當中自然不乏優質派息股，投資者不妨留意。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2022
【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章香港要聞09/06/2022
《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章財經熱話09/06/2022
《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標
人氣文章中國故事09/06/2022
《神州經脈》貿易超預期回暖　京滬封控再現　萬億成交中斷
人氣文章財經熱話09/06/2022
【染藍魔咒？】東方海外染藍前夕急　潘鐵珊籲有貨盡快減持！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金