《投資特寫－潘恩美》ＥＳＧ選派息股，放眼遠瞻笑看牛熊市

《投資特寫》加息、疫情及經濟增長放緩等因素，無疑會對派息股的盈利及派息構成壓力，

惟市人場上受影響的又豈止派息股。當下環球經濟前景充斥不確定性，投資者更應放眼遠瞻，透

過將環境、社會及企業管治（ＥＳＧ）評級納入選股考量，選出具應對經濟逆風能力的優質派息

股，自可笑看牛熊市。

一般而言，具派息能力股份的盈利表現不會太差，股價具上升條件，以致投資派息股向來有

望價息兼收。事實上，參考標普５００指數於１９８８至２０１８年間的數據，這３０年間股息

幾乎佔該指數所有成分股合計總回報的一半，可見股息回報不容忽視。

更重要的是，期內反映派息股表現的標普５００紅利貴族指數於大部分時間均跑贏代表大市

的標普５００指數，特別是在兩次熊市中，即２０００年科網泡沫爆破及２００８年金融海嘯，

高息股亦跑贏大市。從歷史數據可見，派息股無論在升市，還是跌市，也具出色表現，雖然過往

表現不代表未來回報，但在某程度上證實了優質派息股具面對逆境的韌性，長線投資而言，派息

股值得考慮。

然而，近年的貿易爭端、地緣政治及疫情等因素，使派息股營運表現出現差異，即「離差」

（ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）。造成離差的原因很多，大多為宏觀經濟環境對個別派息企業的影響

，如疫情引發的供應鏈危機，使擁有穩健及高效供應鏈的派息企業有較佳的盈利表現。不少證據

顯示，在後疫情時代將出現不少表現離差的情況，意味投資者再難單憑投資一隻指數基金來捕捉

「優質」派息股所帶來的機遇。

此時，以詳細分析及在地觀點為決策基礎的主動型投資策略便可派上用場。選股時不要只著

眼於股息，因短期內企業減少派息是審慎理財的表現，應視乎行業、國家、業務質素及個別公司

的能力作離差分析，並於當中選出具較高ＥＳＧ評級的派息股。鑑於重視可持續發展的企業，其

管理及經營質素向來較高，能承受經濟衰退考驗，並在經濟復甦時把握機會，以致高ＥＳＧ評級

股份長遠表現均能優於大市，當中自然不乏優質派息股，投資者不妨留意。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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