《雷鳴天下－雷鼎鳴》布林肯揭示的美國對華戰略

《雷鳴天下》布林肯在上月底發表了一篇關於對華政策的長篇演說，再加上近日美國在外交

事務上動作多多，我們大可以更準確地判斷美國對華的策略。



＊內外交困 眼紅華貢獻＊



演說中確認美國相信中國是唯一有實力與她抗衡的競爭對手，而且美國政府認為中國正在意

圖改變美國戰後所建立的國際秩序，不能不認真對付。這種說法有大半是對的，中國國力上升，

正處於盛世，美國內外交困，處於亂世衰落期，中國確是最有實力挑戰美國的國家。但中國是否

要重塑世界秩序？是，也不完全是。



中國一直反對干預其他國家的內政，美國則動不動便假托一些價值觀要別國跟從，別人不肯

，則將其政府顛覆掉，或甚至派兵入侵，誰在意圖改變世界秩序？中國是聯合國、世貿、世衞等

等組織的成員國，這些組織的規則，美國的確參與過建設，中國不但遵守這些規則，而且大獲成

功，反而美國連連敗退，以致在聯合國的投票中常輸得一塌糊塗。世衞不肯被美國左右，搞得美

國不肯交會費。世貿組織對美國發起的貿易戰不以為然，美國便千方百計癱瘓其仲裁機制。誰在

不遵守國際規則？中國搞一帶一路，幫助很多國家基建，又願意向很多國家提供信貸，這些的確

會改變世界秩序，使世界更好，所以美國說中國意圖改變世界，也不算完全錯，只是眼紅症比較

嚴重而已。



＊醉心打仗 卻賊喊捉賊＊



美國不斷針對中國，其理論基礎是中國構成了對美國及不少國家的安全威脅。此種理由十分

可笑，中國數十年來未發動過任何戰爭，除了聯合國維和部隊外，未有向外國派遣過駐軍，但美

國連年發動戰爭，在中東及北非狂轟濫炸，阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞都被其弄得民不聊

生，怎麼還敢說中國才是威脅別國的安全？我近年有點搞不懂美國政府的行為，自己醉心於打仗

，卻反指沒有打過仗的中國是和平威脅，其大腦是否患上思覺失調症？



但細想一下，臉皮厚厚的賊喊捉賊，倒可能是其戰略的一個重要組成部分。美國一名印裔學

者杜如松（Ｒｕｓｈ Ｄｏｓｈｉ）早已著書立說，建議美國政府要採用低成本的不對稱戰術不

斷挖中國的牆腳，其靈感大有可能來自見到中國用成本甚低的高超音速中程彈道導彈，便足以把

價值上百億美元的航母廢掉武功。具體而言，美國可怎麼做？



最本小利大的方法便是利用西方傳媒抹黑中國。年前美國國會通過撥款１５億美元，分５年

用，竟是用以獎勵支持抹黑中國。在新疆與香港問題上散布假新聞及偏頗報道，我們早已領教過

。中國做慣實事，不善打宣傳戰，是頗吃虧的。此種宣傳戰在世界範圍內未必有效，但在佔了世

界人口八分之一的美西方，卻頗能起到洗腦作用。這些國家一直在心理上害怕西方國家在走下坡

，中國崛起這一事實很易挑戰她們的優越感，對中國負面的說法可補償這些國家人民的心靈創傷

，所以抹黑新聞有無根據也會被受落。但長遠而言，此種宣傳只會麻痹美西方人民，使他們看不

清世界，判斷錯誤，並無好處。



＊拉幫結派 乏實質成果＊



另一種戰略是拉幫結派，集中火力破壞其他國家與中國的關係。美國推動過包括澳洲、英國

與美國等英語國家的ＡＵＫＵＳ，但大英帝國面臨分裂，失去北愛及蘇格蘭，自身難保，澳洲的

笨蛋總理競選連任失敗，此組織還能發揮多少功效？美國也弄出過包含印度、澳洲、日本與美國

自己的ＱＵＡＤ，也未見她能發揮多少能量。近日在東京成立了一個印太經濟框架（ＩＰＥＦ）

，有美國、日本、南韓、澳洲、印度、新西蘭及１０個東盟國家的７國。這個組織早已被指出，

並無多少實質內容，美國也不打算向這些國家開放市場，整個組織象徵意義大於實際，付出的成

本是很少，利也不大。美國拉攏東盟國家自是因為近年她們與中國走得很近，但上月美國邀請東

盟領導人到白宮開峰會，一樣幾乎毫無成果，美國只願意付出１﹒５億美元的援助，協助東盟搞

基建，應付新冠，出手只是中國１５億美元的十分之一，東盟國家對美國的態度也不會積極。部

分東盟國家肯去開會，恐怕還是因為美國願意不迫她們選擇站在中國還是美國一邊。



美國要挖中國的牆腳，但自己的牆腳卻不用挖也慢慢崩壞。本周美國當東道主國舉行美洲峰

會，卻不邀請古巴、委內瑞拉與尼加拉瓜的元首參加，引起了２５個國家的抗議，墨西哥、洪都

拉斯等多個國家的元首也拒絕到會。南北美洲一向是美國的地盤，但現在如此多國家不給美國面

子，一方面是古巴發展出獨家新冠疫苗，惠及鄰國，她們總會為古巴抱不平。更重要的是，美國

的影響力敗退，已不易掩飾了。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

