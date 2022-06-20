  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/06/2022 09:18

《套期保值－蕭猷華》環球央行紛紛加息，內地貨幣政策成關注

　　《套期保值》美國聯儲局上周加息０﹒７５％，創下２８年來最大的一次加息幅度。點陣圖
預期美國年底利率將上調至３﹒４％，現時聯邦基金利率為１﹒５％至１﹒７５％；換句話說，
年底前好大可能最少加多１﹒７５％，今年還有四次議息會議，７月、９月、１１月、１２月，
預期加息幅度先快後慢。與此同時，聯儲局更新個人消費物價指數ＰＣＥ的預期，由３月的
４﹒３％調升至５﹒２％，全年經濟增長預測由３月時的預計２﹒８％調低至１﹒７％，失業率
亦由３﹒５％調升至３﹒７％。當然一切要視乎往後通脹的發展，當宣布加息後，聯儲局主席鮑
威爾派定心丸，表示加０﹒７５％不是常態。

　　激進加息、通脹肆虐、滯脹風險、地緣政治，美國今年經濟環境絕不樂觀，聯儲局犧牲經濟
增長而控制通脹，幾乎肯定拖累美國企業今年業績，特別對息口敏感的科技板塊；納指、標普
５００指數已跌入熊區，除非通脹升幅預期減慢，否則美股仍有下跌空間。

　　除了美國加息之外，多國也紛紛收緊貨幣政策，澳洲、印度、巴西、巴林、阿聯酋、沙特阿
拉伯、英國上周分別加息，歐洲央行亦宣布將會結束量寬，並且７月將會加息。市場正關注人民
銀行下一步的貨幣政策走向。

　　在美國高通脹壓力下，美聯儲正加快收緊貨幣政策，美國國債收益率飆升，中美息差擴闊，
人民幣加速下跌，預期內地貨幣政策會注重「內外平衡」，避免在利率政策上，與外部直接衝擊
。與此同時，內地５月調低了ＬＰＲ利率報價１５個基點，幅度超過預期，市場正觀察降息對樓
市的反應，預期人行短期內再放寬貨弊空間有限。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2022
【陶觀天下】美聯儲激進加息　歐央行審慎保債
人氣文章香港政情19/06/2022
【特區新班子】陳國基將提升政府效能　林定國：法治是金漆招牌
人氣文章香港政情19/06/2022
【特區新班子】李家超：感謝中央信任支持　新團隊多元團結忠誠
人氣文章香港政情19/06/2022
【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長
人氣文章財經熱話17/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強　中芯走勢改善回落可吼
人氣文章中國故事17/06/2022
《神州經脈》中美元首夏天通話可期　滬指重上三千三周漲近1%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金