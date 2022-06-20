《套期保值－蕭猷華》環球央行紛紛加息，內地貨幣政策成關注

《套期保值》美國聯儲局上周加息０﹒７５％，創下２８年來最大的一次加息幅度。點陣圖

預期美國年底利率將上調至３﹒４％，現時聯邦基金利率為１﹒５％至１﹒７５％；換句話說，

年底前好大可能最少加多１﹒７５％，今年還有四次議息會議，７月、９月、１１月、１２月，

預期加息幅度先快後慢。與此同時，聯儲局更新個人消費物價指數ＰＣＥ的預期，由３月的

４﹒３％調升至５﹒２％，全年經濟增長預測由３月時的預計２﹒８％調低至１﹒７％，失業率

亦由３﹒５％調升至３﹒７％。當然一切要視乎往後通脹的發展，當宣布加息後，聯儲局主席鮑

威爾派定心丸，表示加０﹒７５％不是常態。



激進加息、通脹肆虐、滯脹風險、地緣政治，美國今年經濟環境絕不樂觀，聯儲局犧牲經濟

增長而控制通脹，幾乎肯定拖累美國企業今年業績，特別對息口敏感的科技板塊；納指、標普

５００指數已跌入熊區，除非通脹升幅預期減慢，否則美股仍有下跌空間。



除了美國加息之外，多國也紛紛收緊貨幣政策，澳洲、印度、巴西、巴林、阿聯酋、沙特阿

拉伯、英國上周分別加息，歐洲央行亦宣布將會結束量寬，並且７月將會加息。市場正關注人民

銀行下一步的貨幣政策走向。



在美國高通脹壓力下，美聯儲正加快收緊貨幣政策，美國國債收益率飆升，中美息差擴闊，

人民幣加速下跌，預期內地貨幣政策會注重「內外平衡」，避免在利率政策上，與外部直接衝擊

。與此同時，內地５月調低了ＬＰＲ利率報價１５個基點，幅度超過預期，市場正觀察降息對樓

市的反應，預期人行短期內再放寬貨弊空間有限。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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