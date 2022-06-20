《陶冬天下－陶冬》幣圈驚爆雷曼時刻

《陶冬天下》比特幣跌破了２００００美元。加密貨幣價格極其波動，下跌本不出奇，但是

這次不同，這是一場信任危機，並發生了骨牌效應。看來這可能是幣圈的雷曼時刻。



今年以來，美國聯儲進入了加息周期，而且力度愈來愈大，言語愈來愈鷹派，幾乎所有風險

資產價格都出現了暴跌，加密貨幣也不例外。上周一兩家加密貨幣借貸巨頭宣布終止客戶贖回，

引起了擠提現象。這些加密借貸平台提供ＤｅＦｉ（去中心化金融服務）融資項目。如今流動性

突然被抽緊、資產估值崩塌，在擠提面前加密貨幣及其衍生產品暴露出現金枯竭。



據報上周五（１７日），全球範圍內有２８萬人爆倉。周六再有６億美元的槓桿倉位遭到了

強制平倉。加密貨幣的市值從最高點時候的３﹒２萬億美元，已經跌到１萬億以下了。兩大明星

加密幣中，比特幣跌了超過七成，以太幣跌了超過八成。

據報有平台挪用了客戶加密幣資產，作為抵押品獲取海外貸款，購買屬於自己的加密貨幣。

貨幣升值後再做抵押，購買更多的加密貨幣，出現浮盈後再加倉，重復抵押、重復槓桿。但是一

旦加密貨幣價格下挫，被追加保證金，則高槓桿放大了風險和流動性缺口。

大約一個月前，另外一對加密貨幣姊妹幣也曾遭遇類似的流動性枯竭和客戶踐踏。他們之前

給客戶提供的融資項目，據說有１９﹒５％的年化回報。



加密貨幣發展到今天，已經是一個非常複雜的生態圈了。加密幣抵押貸款是一個十分普遍的

做法，借來的資金往往買了更多的加密幣。由於幣值不斷上升，風險意識變得淡薄，槓桿愈壓愈

高。這個過程還派生出各種衍生金融產品，進一步放大風險敞口。



聯儲強加息做法不僅打擊了沒有盈利的科技股，更打擊了完全沒有盈利前景、風險更高的加

密貨幣。各加密貨幣暴跌之下出現了，１）抵押品價值縮水，２）無法及時補倉，３）第三方兌

付風險，４）市場恐慌觸發的擠提。這個路徑圖，與當年的雷曼事件十分相似，已經在幣圈造成

火燒連營，只是尚未衝擊到傳統金融資產。



槓桿炒加密幣的、將加密幣抵押出去的、用加密幣做衍生產品的，在這輪市場坍塌中都可能

傷筋動骨，由此產生螺旋式下降。需要密切注意的是，有沒有金融機構或超級富豪有大量頭寸被

鎖住或需要添加保證金。如果有，則風險有可能蔓延出幣圈，將虛擬危機傳染成實體危機。加密

貨幣的市值下跌了三分之二，在兩萬多億美元資產突然消失之下，露出「裸泳者」絕不出奇。「

裸泳者」會帶來甚麼樣的連帶風險，甚至系統性風險，目前也暫時不清楚。



加密貨幣誕生於去中心化浪潮中，其特性就是去中心化，不受央行政策影響，獨立於傳統金

融市場，與實體經濟的相關度低。這些似乎都開始被人質疑。



具有諷刺意味的是，加密貨幣一直以擺脫央行影響為傲，但是現在突然發現危機到來時候也

沒有央行搭救。這是一場不會有央行營救的雷曼事件。



薩爾瓦多是全球唯一一個將比特幣定為法定貨幣的國家。不顧ＩＭＦ強烈反對而大量買入比

特幣的薩爾瓦多總統Ｎａｙｉｂ Ｂｕｋｅｌｅ，在周末告訴投資者「別再看價格圖表，去享受

生活」。

《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



