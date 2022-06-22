《專家之言－何志銘》港股乾升轉勢言之尚早，先計一計數較安心

《專家之言》昨（２１日）港股高開１０１點報２１２６４點，走勢向好，金融類板塊向上

支持指數上推，指數更曾一度高見２１５６４點。尾段仍保持高走，主板股票的升跌比率為２６

比１３，上升股份１１２３隻（升幅４％），恒指成分股達６５隻股份上升，下跌股份只有４隻

，升跌比率為９４比６，恒指收報２１５５９點，升３９５點或升１﹒８７％，全日主板成交縮

減至得１１９３﹒６２億元。國企指數報７５４９點，升１４９點或升２﹒０３％。恒生科技指

數報４７６０點，升１０２點或升２﹒２１％。滬、深港通南下交易分別淨流入７﹒７９億及

２０﹒７６億元人民幣。



＊若成交配合或能重上２１８００點，惟料續受走資消息困擾＊



後市方面，惜大市成交較再上一個交易日（２０日）少約１２５億元，成交未太配合乾升，

近日科技股似乎表現有改善，但小心其快來快去之形態，是否已轉勢仍言之尚早，按目前情況而

言只能稱之為低殘後一個反彈的操作。筆者東尼個人不建議加新資金建倉，反而計一計數比較安

心，免得又被鎖死資金。另外，按日線走勢圖形態而言，恒指已現三連陽，且能企穩在２０天線

，更突破１０天線，只要保持動力加上成交配合下，似乎能重上百天線即約２１８００點水平。

最後一定要再提一提大家，鑑於近日港元匯價多次觸發弱方兌換保證水平，迫使金管局頻頻入市

接錢捍衛聯繫匯率，港股將受走資消息困擾。《獨立股評人 何志銘》



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