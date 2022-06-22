《談國論企－黎偉成》生產者出廠價升幅明顯收窄

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於２０２２年５月份同比增長幅度明顯收

窄，並成為自２０２１年１１月份以來的七連跌，主要受惠於購進價格回落。此使居民消費價格

ＣＰＩ保持於合理區間，有利央行放手處理貨幣政策，力促國民經濟回穩穩中有進發展態勢。惟

美國推手惡弄的烏戰使國際能源、資源價格進一步走高，和美國對華經貿戰使供應鏈惡化、疫情

令海陸空樽頸，皆對美國以至全球各地通脹有壓，中國亦難掉以輕心。



＊購進價格上升暫未使出廠價受太大壓力＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年５月份同

比增長６﹒４％，較對上一個月大幅回落１﹒６個百分點之普，而４月份同比增長８％而環比少

增０﹒３個百分點，為自２０２１年１０月高位１３﹒５％至今的七連跌，實乃佳象。

從具體數據分析，ＰＰＩ不斷收窄升幅，很主要受惠於（甲）工業生產者購進價格，指數於

２０２２年５月份的升幅回落至單位數的９﹒１％，止住４月份１０﹒８％環比略升０﹒１個百

分點之況，更為自２０２１年４月份上升９％以來的低位，重要因由為（Ｉ）黑色金屬材料生產

品購進價格，於２０２２年５月份同比回落０﹒５％，為自２０２１年１２月跌２﹒６％之第二

次下跌，遂使黑色金屬礦採選業的出廠價格於是月同比回落１１﹒８％，較４月份的５﹒５％跌

幅多跌６﹒３個百分點。

和（ＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是５份同比上升９﹒５％，比４月份的

１４﹒２％升幅少增５﹒７個百分點，而有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價於是月上升

１０﹒４％，比上４月的１６﹒８％低６﹒４個百分點，有色金屬礦採選業出廠價格升

１２﹒１％。

甚至（ＩＩＩ）燃料、動類生產品的購進價格：於２０２２年５月份即使同比增３１﹒６％

，亦比４月份所升３４﹒８％，低３﹒２個百分點，卻仍為本年前５個月第二大升幅，仍踞高不

下。相關產品的出廠價格亦然，而惹人注目的當然是（ｉ）煤炭開採及洗選業產品的出廠價格於

是月份同比升３７﹒４％，比４月份所飆升５３﹒４％有所「收歛」，顯然受惠中國政府強化煤

炭行業重新穩產穩銷，使煤炭價格漲幅明顯收窄。

其他能源產品價格亦快速上漲，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是月份同比升

４７﹒８％，與上月的４８﹒５％高增長相去不遠；（ｉｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠

價格，同比升３４％，略低於上月的３８﹒７％。此乃於倫敦及紐約原油每桶價格在２０２２年

５月份仍基本維持於約１００美元所致。

正因如是，故中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年５月份同比

上升２７﹒１％，卻仍低於２０２１年１０月份所升３１﹒４％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年５月份同比略升０﹒６％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務價升１﹒７％，（３）汽車製造業升０﹒６％，（４）通用設備製造業升

１﹒５％。中國經濟續可提質成長的同時，高技術產品成本壓力相對有限，啟示良好。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年５月份

同比增長１﹒２％，比４月份的１。％略高；食品分類指數升２﹒２％，比４月份的１﹒６％升

０﹒６百分點；一般日用品升１﹒５％，環比跌０﹒３個百分點；衣著分類指數升１﹒２％；和

耐用消費品分類指數跌０﹒１％。凡此，ＰＰＩ及ＣＰＩ都有降溫的作用。

反觀美國，消費物價指數ＣＰＩ於２０２２年５月攀升至８﹒６％的難以接受水平，因盲目

重啟經濟，卻因疫情使生產不足，通脹自當失控。但中國在２０２０年上半年控疫，先復工復產

，再逐步復商復市，使供與求相平衡，ＣＰＩ至今仍處合理水平。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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