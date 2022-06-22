《宏觀論勢－李依萊》多元化和對沖措施審慎分散投資風險

《宏觀論勢》踏入下半年，投資市場日益受風險情緒主導，市場擔憂中國經濟增長停滯以及

聯儲局積極收緊貨幣政策以抑制通脹的決心，或導致全球經濟陷入衰退。

在波動性加劇的情況下，投資者應注意需降低槓桿。

踏入６月份，持續的通脹壓力成為全球市場的主要驅動因素，並逼使聯儲局繼續採取幾十年

來最激進的貨幣緊縮政策，令美國經濟面臨「硬著陸」的風險。

市場認為，風險資產目前已反映利率上升對市盈率倍數收縮的影響，但尚未完全反映經濟衰

退和相關企業盈利下降的潛在情境。

俄烏戰爭仍是全球宏觀經濟前景的一個重大不確定性因素。

受俄烏戰爭造成的供應中斷影響，全球能源以及小麥、棕櫚油和乳製品等食品價格仍居高不

下，逼使各央行在經濟增長放緩的情況下仍將注意力集中在通脹上。

歐洲方面，通脹亦逼使歐洲央行跟隨聯儲局的步伐，開始更積極地收緊政策。歐洲很容易受

到俄羅斯能源供應中斷的影響，這一點繼續嚴重影響市場情緒。投資者應對俄烏戰爭可能進一步

擾亂全球能源市場的風險保持警惕，包括俄羅斯可能採取的報復行動。

中國方面，其製造業活動在５月份繼續下滑，但隨著主要製造業中心的一些限制措施放寬，

下滑速度已有所放緩。５月份官方製造業採購經理指數從４月份的４７﹒４升至４９﹒６，高於

市場普遍預期，但仍低於５０點的門檻，反映製造業活動進一步收縮。

財政政策預料將在未來幾個月為經濟增長提供支持方面發揮更核心的作用，但增長回升的時

機可能較為滯後。

從部分技術指標來看，短期內市場出現超賣，正如近年來出現的情況一樣。由於近期市場情

緒和倉位似乎反映嚴重的悲觀情緒，因此市場可能會出現類似５月下旬的超跌反彈。

投資者應繼續利用任何此類市場反彈的機會去槓桿化，並進一步分散集中持倉的風險，以持

有在宏觀經濟環境困難時期仍顯示出盈利韌性的優質公司。大宗商品和另類投資亦是額外的分散

投資產品，可抵禦短期風險，亦可在中期內提升經風險調整的投資組合表現。

預計能源行業、受益於經濟重啟趨勢的公司、在通脹環境中擁有定價能力的公司將長期表現

出色，價值股可望較增長股看高一線。

固定收益方面，隨著市場評估即將公布的數據以尋找未來全球經濟衰退或軟著陸的跡象，預

料信貸利差將會維持較高水平，市場料將持續動蕩，缺乏方向。

整體而言，全球經濟增長前景的很多不確定性來源、中國大陸繼續在其境內遏制新冠疫情的

措施，以及市場對不斷變化的俄烏局勢的反應，都要求投資者在短期內採取更審慎的投資方法，

並通過適當的多元化和對沖措施審慎管理下行風險。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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