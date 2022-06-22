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22/06/2022 08:27

《駐京專電》李克強：抓好夏收夏種能源保供，支撐穩經濟大盤

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李克強在河北省高碑店、涿州
考察。他強調，進一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩物價保民生、穩定經濟大盤提供堅實支撐
。　
　
＊為防通脹，貨幣政策主要指標在正常區間＊
　
　　李克強表示，總體看今年全國小麥比去年增產，豐收已成定局。為全年糧食穩產打下了基礎
，中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。現在是「豐收在田」，要抓緊收割「豐收在手」
，還要做好收儲「豐收入庫」。
　　他強調，近年來一直實施穩健的貨幣政策，沒有超發貨幣，目前貨幣政策主要指標在正常區
間，很重要的也是為了防通脹，為應對新挑戰靈活實施貨幣政策留下空間。

＊進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電＊

　　李克強並聽取了河北省能源保供匯報，考察了涿州京源熱電公司，他表示，現在正是迎峰度
夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防
止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。要通過擴建、改造有序增加高效清潔煤電產能，加快建
設抽水蓄能項目，既增加電力保供能力，也為發展風光電等新能源、提高消納能力提供支撐。
　　他強調，中國是世界貿易的貢獻者受益者，國際能源市場穩定對各國都有利，用好中國以煤
為主的能源資源稟賦，不僅有利於增強自身能源保障能力，也有利於世界能源價格和國際產業鏈
供應鏈穩定。

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