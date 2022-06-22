【大國博弈】美國實施涉疆產品全面禁令，中方：採取必要行動維權

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》美國海關和邊境保護局２１日將中國新疆

地區生產的全部產品均推定為所謂「強逼勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品。

美國實施涉疆產品全面禁令，中國商務部新聞發言人就此回應，中方將採取必要行動，堅決

維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。在當前世界經濟面臨高通

脹、低增長的形勢下，希望美方多做有利於產業鏈供應鏈穩定和經濟復甦的事，為深化經貿合作

創造條件。



＊美方應立即撤銷全部涉疆制裁打壓措施＊



商務部稱，美方以「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，嚴重破壞市場原

則，違背世貿組織規則。美方做法是典型的經濟脅逼行為，嚴重損害中美兩國企業和消費者切身

利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定，不利於全球通脹緩解，不利於世界經濟復甦。中方對此堅

決反對。

商務部發言人強調，事實充分說明，美方的真實意圖是抹黑中國形象，干涉中國內政，遏制

中國發展，破壞新疆繁榮穩定。美方應立即停止政治操弄和歪曲攻擊，立即停止侵害新疆各族群

眾權益，立即撤銷全部涉疆制裁打壓措施。



＊新疆棉花播種綜合機械化水平超過９８％＊



商務部發言人指出，事實上，中國法律明確禁止強逼勞動。新疆各族群眾勞動就業完全自由

平等，勞動權益依法得到有效保障，生活水平不斷提高。２０１４年至２０２１年，新疆城鎮居

民可支配收入由２﹒３萬元（人民幣．下同）增至３﹒７６萬元；農村居民可支配收入由約

８７００元增至１﹒５６萬元。到２０２０年底，新疆超過３０６萬農村貧困人口全部脫貧，

３６６６個貧困村全部退出，３５個貧困縣全部摘帽，絕對貧困問題得到歷史性解決。目前在新

疆棉花播種的過程中，大部分地區綜合機械化水平超過９８％，所謂新疆存在「強逼勞動」根本

與事實不符。美國以「強逼勞動」為由實施涉疆產品全面禁令，其實質是剝奪新疆各族群眾的勞

動權、發展權。

