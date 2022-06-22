【企業盈警】泛海酒店（００２９２）料全年盈轉虧最多８億元

《經濟通通訊社２２日專訊》泛海酒店（００２９２）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損介乎７億至８億元，去年度純利６﹒２２億元。

該集團指，轉盈為虧主因期內淨投資虧損，而去年為淨投資收益，當中包含因市場價格下跌

導致的未變現虧損及財務投資之預期信貸虧損顯著增加。

該集團預期於本月底或以前公布業績。（ｗｈ）

