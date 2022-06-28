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即市新聞

28/06/2022 07:47

《日出而作》美股未見升勢，納指跌不足百點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１４３８﹒２６　跌　６２﹒４２　０﹒２０
　　標普５００　　　　　３９００﹒１１　跌　１１﹒６３　０﹒３０
　　納斯達克　　　　　１１５２４﹒５５　跌　８３﹒０７　０﹒７２
　　倫敦富時１００　　　７２５８﹒３２　升　４９﹒５１　０﹒６９
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１８６﹒０７　升　６７﹒９４　０﹒５２
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０４７﹒３１　跌　２６﹒０４　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３５﹒４５１０，歐元兌美元
１﹒０５８４
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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攜程集團（０９９６１）第一季盈轉虧９﹒８９億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宏安地產（０１２４３）年賺２﹒９億元，跌３９％，派息０﹒７５仙　　　　　　　　　　　
齊家控股（０８３９５）全年純利跌６４％至５２３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　
亞洲速運（０８６２０）全年虧損擴大至１８３０萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
大地教育（０８４１７）全年盈轉虧５１５萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫匯集團（０８１６１）全年盈轉虧６２２萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
賞之味（０８０９６）全年虧損擴至１３８３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
信佳國際（００９１２）全年純利５６５０萬元跌２９％，派息６仙　　　　　　　　　　　　
銀濤控股（０１９４３）全年盈轉虧３３８４萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
經濟日報集團（００４２３）全年純利增長７％，派末期息６﹒５仙；續投資數碼技術，現金結
餘４﹒６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
凌銳控股（００７８４）全年虧轉賺２２０萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
易生活（００２２３）全年虧損擴至４０８４萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
包浩斯（００４８３）全年純利１﹒４億元增４３％，派息１６﹒５仙　　　　　　　　　　　
雅天妮（００７８９）全年虧損降至２２３８萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
莊士中國（００２９８）全年純利跌４６％，派末期連特別息共１０仙　　　　　　　　　　　
結好金融（０１４６９）全年純利４﹒７億元升１﹒２倍，派息３仙　　　　　　　　　　　　
澳至尊（０２０３１）全年盈轉虧８４萬元，派息１仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佳寧娜（００１２６）全年純利跌９５％，派息１仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
毛記葵涌（０１７１６）全年盈轉虧１６３３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲聯合基建（００７１１）全年虧轉賺１﹒２２億元，派息１﹒１仙　　　　　　　　　　　
森馬（０１９５３）中期盈利跌６３％，派息０﹒９５令吉仙　　　　　　　　　　　　　　　
萬嘉集團（００４０１）全年虧損擴至５０９９萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
太平洋酒吧（０８４３２）全年虧損降至１０２６萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
英記茶莊（０８２４１）全年虧損降至７７８萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
建生國際（００２２４）全年純利逾２億元跌２８％，派息２仙　　　　　　　　　　　　　　
中國投融資（０１２２６）全年盈轉虧７０２萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉利國際（０１０５０）全年純利５﹒５億元升２３％，派息４仙　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創勝（０６６２８）抗體臨床前數據在國際腎病學會會議展示　　　　　
　　諾輝健康（０６６０６）授出近１５０９萬份購股權　　　　　　　　　
　　賽生（０６６００）國家藥監局批准神經母細胞瘤研究性新藥申請　　　
　　匯控（００００５）港英共斥１﹒６１億元續回購３１２萬股　　　　　
　　中國恒泰（０２０１１）溢價３％發新股，籌６９７０萬元　　　　　　
　　南旋控股（０１９８２）１８７２萬元購全自動針織機　　　　　　　　
　　寶勝國際（０３８１３）主席退任改李韶午接任，周五起生效　　　　　
　　天譽置業（０００５９）債項交叉違約，１０項債券今早停牌　　　　　
　　梧桐國際（００６１３）執董及執行主席梁永祥辭任，張廷基將署理主席
　　寶沙發展（０１０６９）獲聯交所增１項額外復牌指引　　　　　　　　
　　華科資本（０１１４０）溢價６％發逾８億新股，籌４億元　　　　　　
　　金侖控股（０１７８３）２００４萬元購基石科技（０８３９１）新股　
　　中軟國際（００３５４）夥青島國創戰略合作家電智能化　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國誠通（００２１７）訂售後回租安排，協定購買價１億人幣　　　　　　
　　中關村（０１６０１）訂立採購協議，購買價３５００萬人幣　　　　　　　
　　金科智慧（０９６６６）執董羅傳嵩、非執董付婷辭任　　　　　　　　　　
　　弘業期貨（０３６７８）發行Ａ股本周四初步詢價　　　　　　　　　　　　
　　中海油化學（０３９８３）掛售湖北大峪口，初步底價１７﹒５億人幣　　　
　　晨鳴紙業（０１８１２）附屬湛江晨鳴引入基金投資涉４億人幣　　　　　　
　　光大水務（０１８５７）３億人幣獲山東污水處理廠項目　　　　　　　　　
　　南華金融（００６１９）１７２萬元售東航（００６７０）航份，料蝕５萬元
　　國銀租賃（０１６０６）訂逾６億人幣融資租賃，利息５４１０萬人幣　　　
　　春立醫療（０１８５８）執董兼控股股東史春寶增持近１５萬Ｈ股　　　　　
　　船舶租賃（０３８７７）四千七萬美元購船再出租，利息約千九萬美元　　　
　　復星醫藥（０２１９６）付最多４７００萬美元獲藥物內地獨家商業權　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美零售（００４９３）先舊後新折讓１２％配股，淨籌７﹒７６億元
　　中國恒大（０３３３３）遭清盤呈請涉欠８﹒６２５億元　　　　　　
　　齊屹科技（０１７３９）３５００萬人幣認購理財產品　　　　　　　
　　通天酒業（００３８９）訂終止配售協議，或另行集資　　　　　　　
　　中國首控集團（０１２６９）主席９０７萬元增持３３６０萬股　　　
　　民富（０８５１１）全年虧損擴至９２５萬元，不派息　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　財政部下達地方電網光伏、風電等補貼，共逾２７億元
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　市場期待歐洲央行下月加息，歐元上升美元走低
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英下院通過《北愛
　　議定書》修訂案二
　　讀，與歐盟釀貿戰
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳門第三輪全民檢
　　測，暫發現５混管
　　樣本呈陽性　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣輕微下跌
　　，市場仍在觀望中
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　　　　　　　　　　　　　　《Ａ股動向》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代公布擬用
　　２３０億元閒置募
　　集資金進行現金管
　　理　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　主要加密貨幣行情
　　騰訊遊戲發布逾４
　　０款新產品，系列
　　「遊戲科技」項目
　　首曝光　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　零售科技企業ＳＭＬ提交上市申請，去年收益升３２％　
　　塗鴉智能（０２３９１）每股發售１９﹒３元籌１﹒４億
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