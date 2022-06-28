《日出而作》美股未見升勢，納指跌不足百點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３１４３８﹒２６ 跌 ６２﹒４２ ０﹒２０
標普５００ ３９００﹒１１ 跌 １１﹒６３ ０﹒３０
納斯達克 １１５２４﹒５５ 跌 ８３﹒０７ ０﹒７２
倫敦富時１００ ７２５８﹒３２ 升 ４９﹒５１ ０﹒６９
法蘭克福ＤＡＸ １３１８６﹒０７ 升 ６７﹒９４ ０﹒５２
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０４７﹒３１ 跌 ２６﹒０４ ０﹒４３
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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３５﹒４５１０，歐元兌美元
１﹒０５８４
《公司業績》
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攜程集團（０９９６１）第一季盈轉虧９﹒８９億人幣
宏安地產（０１２４３）年賺２﹒９億元，跌３９％，派息０﹒７５仙
齊家控股（０８３９５）全年純利跌６４％至５２３萬元，不派息
亞洲速運（０８６２０）全年虧損擴大至１８３０萬元，不派息
大地教育（０８４１７）全年盈轉虧５１５萬元，不派息
醫匯集團（０８１６１）全年盈轉虧６２２萬元，不派息
賞之味（０８０９６）全年虧損擴至１３８３萬元，不派息
信佳國際（００９１２）全年純利５６５０萬元跌２９％，派息６仙
銀濤控股（０１９４３）全年盈轉虧３３８４萬元，不派息
經濟日報集團（００４２３）全年純利增長７％，派末期息６﹒５仙；續投資數碼技術，現金結
餘４﹒６億元
凌銳控股（００７８４）全年虧轉賺２２０萬元，不派息
易生活（００２２３）全年虧損擴至４０８４萬元，不派息
包浩斯（００４８３）全年純利１﹒４億元增４３％，派息１６﹒５仙
雅天妮（００７８９）全年虧損降至２２３８萬元，不派息
莊士中國（００２９８）全年純利跌４６％，派末期連特別息共１０仙
結好金融（０１４６９）全年純利４﹒７億元升１﹒２倍，派息３仙
澳至尊（０２０３１）全年盈轉虧８４萬元，派息１仙
佳寧娜（００１２６）全年純利跌９５％，派息１仙
毛記葵涌（０１７１６）全年盈轉虧１６３３萬元，不派息
亞洲聯合基建（００７１１）全年虧轉賺１﹒２２億元，派息１﹒１仙
森馬（０１９５３）中期盈利跌６３％，派息０﹒９５令吉仙
萬嘉集團（００４０１）全年虧損擴至５０９９萬元，不派息
太平洋酒吧（０８４３２）全年虧損降至１０２６萬元，不派息
英記茶莊（０８２４１）全年虧損降至７７８萬元，不派息
建生國際（００２２４）全年純利逾２億元跌２８％，派息２仙
中國投融資（０１２２６）全年盈轉虧７０２萬元，不派息
嘉利國際（０１０５０）全年純利５﹒５億元升２３％，派息４仙
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《公司資訊》
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創勝（０６６２８）抗體臨床前數據在國際腎病學會會議展示
諾輝健康（０６６０６）授出近１５０９萬份購股權
賽生（０６６００）國家藥監局批准神經母細胞瘤研究性新藥申請
匯控（００００５）港英共斥１﹒６１億元續回購３１２萬股
中國恒泰（０２０１１）溢價３％發新股，籌６９７０萬元
南旋控股（０１９８２）１８７２萬元購全自動針織機
寶勝國際（０３８１３）主席退任改李韶午接任，周五起生效
天譽置業（０００５９）債項交叉違約，１０項債券今早停牌
梧桐國際（００６１３）執董及執行主席梁永祥辭任，張廷基將署理主席
寶沙發展（０１０６９）獲聯交所增１項額外復牌指引
華科資本（０１１４０）溢價６％發逾８億新股，籌４億元
金侖控股（０１７８３）２００４萬元購基石科技（０８３９１）新股
中軟國際（００３５４）夥青島國創戰略合作家電智能化
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《國企紅籌》
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中國誠通（００２１７）訂售後回租安排，協定購買價１億人幣
中關村（０１６０１）訂立採購協議，購買價３５００萬人幣
金科智慧（０９６６６）執董羅傳嵩、非執董付婷辭任
弘業期貨（０３６７８）發行Ａ股本周四初步詢價
中海油化學（０３９８３）掛售湖北大峪口，初步底價１７﹒５億人幣
晨鳴紙業（０１８１２）附屬湛江晨鳴引入基金投資涉４億人幣
光大水務（０１８５７）３億人幣獲山東污水處理廠項目
南華金融（００６１９）１７２萬元售東航（００６７０）航份，料蝕５萬元
國銀租賃（０１６０６）訂逾６億人幣融資租賃，利息５４１０萬人幣
春立醫療（０１８５８）執董兼控股股東史春寶增持近１５萬Ｈ股
船舶租賃（０３８７７）四千七萬美元購船再出租，利息約千九萬美元
復星醫藥（０２１９６）付最多４７００萬美元獲藥物內地獨家商業權
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《神州民企》
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國美零售（００４９３）先舊後新折讓１２％配股，淨籌７﹒７６億元
中國恒大（０３３３３）遭清盤呈請涉欠８﹒６２５億元
齊屹科技（０１７３９）３５００萬人幣認購理財產品
通天酒業（００３８９）訂終止配售協議，或另行集資
中國首控集團（０１２６９）主席９０７萬元增持３３６０萬股
民富（０８５１１）全年虧損擴至９２５萬元，不派息
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《中國要聞》
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財政部下達地方電網光伏、風電等補貼，共逾２７億元
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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市場期待歐洲央行下月加息，歐元上升美元走低
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《國際要聞》
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英下院通過《北愛
議定書》修訂案二
讀，與歐盟釀貿戰
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《新冠肺炎》
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澳門第三輪全民檢
測，暫發現５混管
樣本呈陽性
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《虛幣世界》
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加密貨幣輕微下跌
，市場仍在觀望中
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《Ａ股動向》
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寧德時代公布擬用
２３０億元閒置募
集資金進行現金管
理
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《其他消息》
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主要加密貨幣行情
騰訊遊戲發布逾４
０款新產品，系列
「遊戲科技」項目
首曝光
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《新股上市》
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零售科技企業ＳＭＬ提交上市申請，去年收益升３２％
塗鴉智能（０２３９１）每股發售１９﹒３元籌１﹒４億
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