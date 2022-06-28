《日出而作》美股未見升勢，納指跌不足百點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３１４３８﹒２６ 跌 ６２﹒４２ ０﹒２０

標普５００ ３９００﹒１１ 跌 １１﹒６３ ０﹒３０

納斯達克 １１５２４﹒５５ 跌 ８３﹒０７ ０﹒７２

倫敦富時１００ ７２５８﹒３２ 升 ４９﹒５１ ０﹒６９

法蘭克福ＤＡＸ １３１８６﹒０７ 升 ６７﹒９４ ０﹒５２

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０４７﹒３１ 跌 ２６﹒０４ ０﹒４３

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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３５﹒４５１０，歐元兌美元

１﹒０５８４



《公司業績》

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攜程集團（０９９６１）第一季盈轉虧９﹒８９億人幣

宏安地產（０１２４３）年賺２﹒９億元，跌３９％，派息０﹒７５仙

齊家控股（０８３９５）全年純利跌６４％至５２３萬元，不派息

亞洲速運（０８６２０）全年虧損擴大至１８３０萬元，不派息

大地教育（０８４１７）全年盈轉虧５１５萬元，不派息

醫匯集團（０８１６１）全年盈轉虧６２２萬元，不派息

賞之味（０８０９６）全年虧損擴至１３８３萬元，不派息

信佳國際（００９１２）全年純利５６５０萬元跌２９％，派息６仙

銀濤控股（０１９４３）全年盈轉虧３３８４萬元，不派息

經濟日報集團（００４２３）全年純利增長７％，派末期息６﹒５仙；續投資數碼技術，現金結

餘４﹒６億元

凌銳控股（００７８４）全年虧轉賺２２０萬元，不派息

易生活（００２２３）全年虧損擴至４０８４萬元，不派息

包浩斯（００４８３）全年純利１﹒４億元增４３％，派息１６﹒５仙

雅天妮（００７８９）全年虧損降至２２３８萬元，不派息

莊士中國（００２９８）全年純利跌４６％，派末期連特別息共１０仙

結好金融（０１４６９）全年純利４﹒７億元升１﹒２倍，派息３仙

澳至尊（０２０３１）全年盈轉虧８４萬元，派息１仙

佳寧娜（００１２６）全年純利跌９５％，派息１仙

毛記葵涌（０１７１６）全年盈轉虧１６３３萬元，不派息

亞洲聯合基建（００７１１）全年虧轉賺１﹒２２億元，派息１﹒１仙

森馬（０１９５３）中期盈利跌６３％，派息０﹒９５令吉仙

萬嘉集團（００４０１）全年虧損擴至５０９９萬元，不派息

太平洋酒吧（０８４３２）全年虧損降至１０２６萬元，不派息

英記茶莊（０８２４１）全年虧損降至７７８萬元，不派息

建生國際（００２２４）全年純利逾２億元跌２８％，派息２仙

中國投融資（０１２２６）全年盈轉虧７０２萬元，不派息

嘉利國際（０１０５０）全年純利５﹒５億元升２３％，派息４仙

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《公司資訊》

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創勝（０６６２８）抗體臨床前數據在國際腎病學會會議展示

諾輝健康（０６６０６）授出近１５０９萬份購股權

賽生（０６６００）國家藥監局批准神經母細胞瘤研究性新藥申請

匯控（００００５）港英共斥１﹒６１億元續回購３１２萬股

中國恒泰（０２０１１）溢價３％發新股，籌６９７０萬元

南旋控股（０１９８２）１８７２萬元購全自動針織機

寶勝國際（０３８１３）主席退任改李韶午接任，周五起生效

天譽置業（０００５９）債項交叉違約，１０項債券今早停牌

梧桐國際（００６１３）執董及執行主席梁永祥辭任，張廷基將署理主席

寶沙發展（０１０６９）獲聯交所增１項額外復牌指引

華科資本（０１１４０）溢價６％發逾８億新股，籌４億元

金侖控股（０１７８３）２００４萬元購基石科技（０８３９１）新股

中軟國際（００３５４）夥青島國創戰略合作家電智能化

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《國企紅籌》

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中國誠通（００２１７）訂售後回租安排，協定購買價１億人幣

中關村（０１６０１）訂立採購協議，購買價３５００萬人幣

金科智慧（０９６６６）執董羅傳嵩、非執董付婷辭任

弘業期貨（０３６７８）發行Ａ股本周四初步詢價

中海油化學（０３９８３）掛售湖北大峪口，初步底價１７﹒５億人幣

晨鳴紙業（０１８１２）附屬湛江晨鳴引入基金投資涉４億人幣

光大水務（０１８５７）３億人幣獲山東污水處理廠項目

南華金融（００６１９）１７２萬元售東航（００６７０）航份，料蝕５萬元

國銀租賃（０１６０６）訂逾６億人幣融資租賃，利息５４１０萬人幣

春立醫療（０１８５８）執董兼控股股東史春寶增持近１５萬Ｈ股

船舶租賃（０３８７７）四千七萬美元購船再出租，利息約千九萬美元

復星醫藥（０２１９６）付最多４７００萬美元獲藥物內地獨家商業權

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《神州民企》

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國美零售（００４９３）先舊後新折讓１２％配股，淨籌７﹒７６億元

中國恒大（０３３３３）遭清盤呈請涉欠８﹒６２５億元

齊屹科技（０１７３９）３５００萬人幣認購理財產品

通天酒業（００３８９）訂終止配售協議，或另行集資

中國首控集團（０１２６９）主席９０７萬元增持３３６０萬股

民富（０８５１１）全年虧損擴至９２５萬元，不派息

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《中國要聞》

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財政部下達地方電網光伏、風電等補貼，共逾２７億元

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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市場期待歐洲央行下月加息，歐元上升美元走低

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《國際要聞》

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英下院通過《北愛

議定書》修訂案二

讀，與歐盟釀貿戰

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《新冠肺炎》

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澳門第三輪全民檢

測，暫發現５混管

樣本呈陽性

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《虛幣世界》

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加密貨幣輕微下跌

，市場仍在觀望中

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《Ａ股動向》

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寧德時代公布擬用

２３０億元閒置募

集資金進行現金管

理

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

騰訊遊戲發布逾４

０款新產品，系列

「遊戲科技」項目

首曝光

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《新股上市》

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零售科技企業ＳＭＬ提交上市申請，去年收益升３２％

塗鴉智能（０２３９１）每股發售１９﹒３元籌１﹒４億

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