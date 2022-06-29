《窩輪豪情－梁業豪》高位反覆，進行整固

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為友邦保險（０１２９９）、長實集團（０１１１３）與百威亞太（０１８７６），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、中信銀行（００９９８）與中國神華（０１０８８）

。

恒生指數低開２９３點後，曾低見２２０９９，並未到達即市首個重要支持位２１９１９。

暫見高位２２２６４高於合理值２１９４３。由此證明，好友大戶於港股低開後，很快便入市反

攻，完全符合筆者開市前的預測。大市能否倒升收場，屬未知之數；但若成功，應可進一步增強

投資者的應市信心。三大指數的期貨、期權估計結算價皆在上升中，但當中科技指數有點跟不上

，代表我們須提防科技股的沽壓會於稍後增大。料收市前大市會於高位反覆上落，進行整固。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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