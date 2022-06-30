《專家之言－黃德几》潤啤豐富產品組合，可候低吸納

《專家之言》內地疫情緩和、上海已經解封，社會活動逐步回復正常，預料餐飲和夜店等人

流將逐步恢復，同時多個城市推出促進消費紓困措施，有助改善零售氣氛。華潤啤酒

（００２９１）旗下主要品牌「雪花Ｓｎｏｗ」，在內地啤酒市場具領先優勢，加上近年積極優

化產品結構，２０１９年與全球第二大啤酒生產商Ｈｅｉｎｅｋｅｎ集團正式完成交易，開展戰

略合作。除了引入喜力國際品牌，推出多個次高檔品牌的產品，並計劃今年推出多個新產品，豐

富產品組合，滿足不同消費者的需求。



＊去年次高檔及以上啤酒銷量增２８％，純利升１﹒２倍＊



２０２１年度，集團的整體啤酒銷量按年基本持平，為１１０５﹒６萬千升，而與疫情大流

行前的２０１９年相比，則與行業整體銷量同期變動相同。期內，由於產品結構提升，集團的次

高檔及以上啤酒銷量上升２７﹒８％至１８６﹒６萬千升，其中，「勇闖天涯ｓｕｐｅｒＸ」、

「喜力Ｒ」、「雪花純生」和「雪花馬爾斯綠啤酒」按年均以雙位數增長。

２０２１年度，集團的營業額為３３３﹒８７億元（人民幣．下同），按年增加６﹒２％，

純利上升１１９％至４５﹒８７億元。即使面對原材料和包裝物料價格上漲，平均銷售成本上升

，惟集團去年下半年逐步對部分產品進行提價，令去年度整體平均銷售價格按年上升６﹒６％，

而整體毛利率按年增加０﹒８個百分點至３９﹒２％。集團財務穩健，去年底綜合現金淨額

５３﹒９６億元，並無借貸。



＊持續優化產能布局，投資山東景芝拓白酒業務＊



集團持續推動優化產能布局，去年度已停止營運５間啤酒廠，共有４個搬遷新建或升級改造

項目正式啟動，並有３個新建項目正式簽約，包括山東濟南一期年產能７０萬千升新建項目、湖

南工廠每小時６萬罐罐裝生產線項目，及福建省廈門工廠年產能４０萬千升新建項目。去年底，

集團在內地營運６５間啤酒廠，年產能約１８２０萬千升。另外，集團亦拓展非啤酒業務，去年

１０月透過其全資子公司向山東景芝白酒有限公司注資１３億元，以收購其４０％的股權。集團

亦表示，會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會，進一步拓展業務。

走勢上，５月１０日跌至３８元（港元．下同）止跌回升，形成上升軌，重上多條主要平均

線，ＭＡＣＤ維持牛差距，惟ＳＴＣ％Ｋ線回落至接近％Ｄ線，宜候低５３元以下吸納，反彈阻

力６４﹒５元，不跌穿４７元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會

持牌人士，並無持有上述股份）



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