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30/06/2022 17:31

【半年結】國企指數成分股今年上半年十大升跌幅

　　　　　　　　　　國企指數成分股２０２２年６月底止十大升幅
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　股份　　（股票編號）　　２０２１年底　　２０２２年６月底※　　升幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（收市價）　　　　（收市價）　　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　　（００８８３）　　６﹒８５　　　　　１０﹒３６　　　５１﹒２４
　　中海發展　（００６８８）　　１７﹒７０　　　　２４﹒８０　　　４０﹒１１
　　快手　　　（０１０２４）　　７２﹒０５　　　　８７﹒４０　　　２１﹒３０
　　比亞迪　　（０１２１１）　２６６﹒４７７　　３１４﹒００　　　１７﹒８３
　　華潤置地　（０１１０９）　３１﹒３１６　　　　３６﹒６０　　　１６﹒８７
　　交通銀行　（０３３２８）　　４﹒７１　　　　　５﹒４２　　　　１５﹒０７
　　郵儲銀行　（０１６５８）　　５﹒４７　　　　　６﹒２３　　　　１３﹒８９
　　中國銀行　（０３９８８）　　２﹒８１　　　　　３﹒１３　　　　１１﹒３９
　　農業銀行　（０１２８８）　　２﹒６８　　　　　２﹒９６　　　　１０﹒４５
　　中國移動　（００９４１）　　４４﹒３７　　　　４９﹒００　　　１０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　國企指數成分股２０２２年６月底止十大跌幅
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　股份　　　（股票編號）　　２０２１年底　　２０２２年６月底※　　　跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（收市價）　　　　（收市價）　　　　（％）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國　　（０１９１８）　　１１﹒７８　　　　４﹒５８　　　　－６１﹒１２
　　舜宇光學　　（０２３８２）　２４５﹒４８２　　１２７﹒９０　　　－４７﹒９０
　　申洲國際　　（０２３１３）　１４９﹒３３　　　　９５﹒０５　　　－３６﹒３５
　　京東物流　　（０２６１８）　　２６﹒４５　　　　１７﹒１２　　　－３５﹒２７
　　碧桂園　　　（０２００７）　６﹒８０１１　　　　４﹒８６　　　　－２８﹒５４
　　小米集團　　（０１８１０）　　１８﹒９０　　　　１３﹒６４　　　－２７﹒８３
　　信達生物　　（０１８０１）　　４８﹒２５　　　　３４﹒９０　　　－２７﹒６７
　　中國燃氣　　（００３８４）　　１６﹒１０　　　　１２﹒１２　　　－２４﹒７２
　　碧桂園服務　（０６０９８）　４６﹒３４７　　　　３４﹒９５　　　－２４﹒５９
　　騰訊控股　　（００７００）　４４１﹒８０　　　３５４﹒４０　　　－１９﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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