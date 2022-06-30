《談國論企－黎偉成》習近平指「躺平」後果不堪設想

《談國論企》國家主席習近平於２０２２年６月２８日赴湖北省東湖高新區視察時，明確指

出「中國人民基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類防抗政策，後果不堪設想」，強調國

家「堅持人民至上，生命至上」，所言甚是。由此說引伸至香港，咀說「會」「動態清零」而實

際是「躺平」的現屆庸官劣人，使第５波疫情有１２３萬人確診和有近萬人離世，還夠膽說什麼

「科學」、「專業」？還想要與內地通關？



＊新冠肺炎疫情是一場大考要堅持人民至上生命至上＊



要指出，習近平是次巡視湖北省的一個高新區，並作出的防控疫情重要指示，充分顯示防疫

控疫工作，是全國性的由上而下，而基層的積極參與和支持，是十分重要的。特別要高度注意者

，為習近平所強調的：「新冠肺炎疫情是一場大考，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、

內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健

康」，言簡而意深，重點有：

最是重要者當然為（一）習近平所強調的「堅持人民至上、生命至上」的政策性精神和原則

。新冠肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，是一個使全世界各地染疫和離世者多不杖舉的新生惡疫，各

國的藥廠所研發的疫苗只屬臨床實驗的第一期產物，屬「試針」的低層次產物，很需要作出長期

的嚴陣以對和化解，唯是美國及歐洲等國家的政客和惡棍，為爭取政治「利益」而要「與病毒共

存」的不負責任的「躺平」，是為歐美以至亞洲等地的確診染疫人數不斷增加之因，而中國積極

堅持採取的動態清零政策，乃「堅持人民至上、生命至上」之策，與美、歐政客政棍之重啟社會

的爭取選票，高下立見。

與「病毒共存」，必須有成熟的疫苗以防，更需要有治病達效的藥物，始可以「共存」，如

「流行性感冒」，就是可以每年接種一針，基本可以確保「免疫」，就是能夠「共存」之因。新

冠肺疫？此疫乃嚴重打擊肺部，和有「長冠」惡效，現時所打的「試針」只是第一期臨床經驗東

西，第二期「疫苗」還待世衛ＷＨＯ審批！

由是（二）習近平十分強調要「堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調

整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康」，此語最惹人注目的是：堅持動態清零

防疫控疫政策不變，但可以「因時因勢不斷調整防控措施」，北京、上海、深圳、廣州等多個重

點城於今年爆發新疫情後，採取不同措施而終能平疫的政策性策略上的新變化。

尤其需要注意的，是（三）習近平指出：「中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平

」之類的防控政策，後果不堪設想」。請香港的「躺平派」認認真真的聽取和思考，否則請不要

再胡言亂語。香港的「防控」疫情越搞越衰，越弄越差，就因為「躺平」派如歐美般的搞什麼放

？社會聚會限制，你看一看香港的疫情再度反彈，人心惶惶，就是「躺平」之禍。港人自律，守

秩序了兩年多，還是受「躺平」之禍。



＊香港要務實動態清零建立強制性執行「港康碼」＊



習近平在談到實施動態清零政策，是「黨中央從黨的性質宗旨出發、中國國情出發確定的，

寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好

老人、孩子」，指出：如果算總帳，防疫措施是最經濟的、效果最好的。

此為習近平指出的：「有中共領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清

零政策，直至取得最後勝利」。

由是重申（二）香港特別行政區新任特首李家超，要做的主要有（１）採取務實有效的「動

態清零」防疫控疫政策措施，使香港疫情確確切切受控，更須（２）研制和推出「港康碼」，和

強制性落實執行，始能與內地「健康碼」互聯互通防控機制接軌，有望和內地、澳門通關，和

（３）有條件和有保證地加大放寬世界各地人士來港力度，讓香港以對外為主經濟社會重拾活力

。此為重中之重也。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

