【企業盈警】卡賓（０２０３０）料中期少賺逾５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》卡賓（０２０３０）公布，集團預期截至２０２２年６月３０

日止六個月之淨利潤將減少超過約５０％。

利潤減少主要由於集團的部分物流倉及實體店，因在中國若干城市的冠狀病毒疫情復燃而實

施的嚴格封控措施導致暫停營業；及消費情緒持續低迷導致銷售收入較２０２１年同期下降及存

貨撥備增加。（ｃｗ）

