據報國泰貨機已恢復全線運行，每周將運營９０至１００架貨機航班

《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道，國泰航空（００２９３）已恢復貨機全線運行，這

是去年底以來首次。

報道引述國泰航空貨運董事歐永棠向客戶發出的新聞通訊稱，公司每周將運營９０至１００

架貨機航班。此前，由於新冠疫情限制，國泰只運作一小部分貨運航班。（ｂｉ）

