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30/06/2022 13:24

據報國泰貨機已恢復全線運行，每周將運營９０至１００架貨機航班

　　《經濟通通訊社３０日專訊》外電報道，國泰航空（００２９３）已恢復貨機全線運行，這
是去年底以來首次。
　　報道引述國泰航空貨運董事歐永棠向客戶發出的新聞通訊稱，公司每周將運營９０至１００
架貨機航班。此前，由於新冠疫情限制，國泰只運作一小部分貨運航班。（ｂｉ）

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