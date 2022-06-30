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即市新聞

30/06/2022 15:58

《小傳日記》睇好車股又嫌入場費貴？永達價細食盡幾家茶禮！

　　《小傳日記》今日係６月份，亦係２０２２年上半年最後一個交易日，原本以為外面打風啫
，點知美帝就趁香港七一回歸２５周年紀念日前玩嘢，新增５間中國企業列入制裁名單。中美角
力下，買科技股都係危，反觀整體車股喺過去一同三個月升咗超過１３％同１４％。今朝咁啱又
見吉利（００１７５）企喺恒指升幅榜第二位，升幅４﹒３４％。煤炭股雖然喺過去一年升成
１３５％，但係最近５個交易日累跌１﹒９％，表現係所有類別之中最差，加上市場擔心環球央
行持續加息最終會引發經濟衰退，到時油價亦會大跌，資源類股份隨時已經見咗頂。
　　車股冇喺舊年以嚟嘅監管風暴中受到太大衝擊，依家更加話要以汽車行業拉動經濟。與其唔
知揀邊間汽車製造商，不如揀銷售代理，食多家茶禮！永達汽車（０３６６９）可以留意。公司
主要喺內地通過其４Ｓ經銷店從事汽車銷售、提供售後服務、分銷汽車保險產品同汽車租賃服務
。另外，根據集團舊年底嘅業績公告，公司已經得到ＡＩＴＯ、小鵬、比亞迪、長城歐拉、零跑
等頭部新能源品牌的門店授權。舊年公司亦相繼落成咗寶馬Ｉ－Ｓｐａｃｅ、Ｉ展廳；沃爾沃新
能源城市中心店；大眾ＩＤ　Ｓｔｏｒｅ；凱迪拉克新能源城市展廳，並進一步開展寶馬、保時
捷、奧迪、奔馳、沃爾沃、通用等傳統汽車品牌嘅新能源車型銷售同服務業務。
　　集團又話，舊年在「雙碳」基調下，新能源汽車銷量出現爆發式增長，喺自主同新勢力品牌
嘅推動下，市場滲透率快速提升。集團估計整體新能源汽車市場將會保持較長一段時間嘅快速增
長。舊年公司營業額按年增長１４﹒２％，超過７７９億人仔，股東應佔溢利按年增長
５２﹒６％，有近２﹒５億人仔，而且穩定派發末期息（從來唔派中期息），舊年末期息
５６﹒３８９港仙，預期周息率有７﹒５厘。
　　永達股價喺４月尾跌到５﹒５７銀之後回升，６月頭升到８﹒８３銀，雖然之後冇力再上，
噚日仲低見７﹒３２銀，但仍然保持４月尾以嚟嘅一浪高於一浪走勢，１００天線亦未穿。從周
線圖睇，股價６月初上破２０周線後進行回調整固，７個零呢啲位置都係明顯嘅技術支持位，短
線可以喺７至９銀炒住上落先，但中線以１１銀為獲利目標。永達汽車價細，容易上車，否則幾
好都係有得睇冇得食！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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