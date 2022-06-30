《小傳日記》睇好車股又嫌入場費貴？永達價細食盡幾家茶禮！

《小傳日記》今日係６月份，亦係２０２２年上半年最後一個交易日，原本以為外面打風啫

，點知美帝就趁香港七一回歸２５周年紀念日前玩嘢，新增５間中國企業列入制裁名單。中美角

力下，買科技股都係危，反觀整體車股喺過去一同三個月升咗超過１３％同１４％。今朝咁啱又

見吉利（００１７５）企喺恒指升幅榜第二位，升幅４﹒３４％。煤炭股雖然喺過去一年升成

１３５％，但係最近５個交易日累跌１﹒９％，表現係所有類別之中最差，加上市場擔心環球央

行持續加息最終會引發經濟衰退，到時油價亦會大跌，資源類股份隨時已經見咗頂。

車股冇喺舊年以嚟嘅監管風暴中受到太大衝擊，依家更加話要以汽車行業拉動經濟。與其唔

知揀邊間汽車製造商，不如揀銷售代理，食多家茶禮！永達汽車（０３６６９）可以留意。公司

主要喺內地通過其４Ｓ經銷店從事汽車銷售、提供售後服務、分銷汽車保險產品同汽車租賃服務

。另外，根據集團舊年底嘅業績公告，公司已經得到ＡＩＴＯ、小鵬、比亞迪、長城歐拉、零跑

等頭部新能源品牌的門店授權。舊年公司亦相繼落成咗寶馬Ｉ－Ｓｐａｃｅ、Ｉ展廳；沃爾沃新

能源城市中心店；大眾ＩＤ Ｓｔｏｒｅ；凱迪拉克新能源城市展廳，並進一步開展寶馬、保時

捷、奧迪、奔馳、沃爾沃、通用等傳統汽車品牌嘅新能源車型銷售同服務業務。

集團又話，舊年在「雙碳」基調下，新能源汽車銷量出現爆發式增長，喺自主同新勢力品牌

嘅推動下，市場滲透率快速提升。集團估計整體新能源汽車市場將會保持較長一段時間嘅快速增

長。舊年公司營業額按年增長１４﹒２％，超過７７９億人仔，股東應佔溢利按年增長

５２﹒６％，有近２﹒５億人仔，而且穩定派發末期息（從來唔派中期息），舊年末期息

５６﹒３８９港仙，預期周息率有７﹒５厘。

永達股價喺４月尾跌到５﹒５７銀之後回升，６月頭升到８﹒８３銀，雖然之後冇力再上，

噚日仲低見７﹒３２銀，但仍然保持４月尾以嚟嘅一浪高於一浪走勢，１００天線亦未穿。從周

線圖睇，股價６月初上破２０周線後進行回調整固，７個零呢啲位置都係明顯嘅技術支持位，短

線可以喺７至９銀炒住上落先，但中線以１１銀為獲利目標。永達汽車價細，容易上車，否則幾

好都係有得睇冇得食！



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