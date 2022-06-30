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即市新聞

30/06/2022 09:05

《思前想後－郭思治》大市經快速抽升需略作消化，不宜再大手高追

　　《思前想後》５月大市最終不窮，形態上屬先低而後高，恒指是由１０日之低位１９１７８
點升至３１日之高位２１４１５點，即月內之波幅為２２３７點，到６月份，恒指本是由９日之
高位２２１４２點跌至１６日之低位２０６９７點，但經過周來之一輪急升後，恒指終於成功升
越９日之高位２２１４２點，即是說，形態上現已屬先低而後高，恒指暫是由１６日之低位
２０６９７點升至２８日之高位２２４４９點，即月內之波幅已擴闊至１７５２點，由於６月份
剩下之交易日已不多，故相信大局該已定，亦可以說，繼五不窮後六亦不絕，惟７月份之市勢可
能會於上旬時分再見反覆，其一是大市經過一輪快速抽升後，技術上需略作消化，其二是７月美
國聯儲局可能會再大幅加息，故任何再冒高追入之短炒行動，最好是做好風險管理，同時亦不宜
過急及過勇。

＊若跌穿１００天線恐重陷反覆，騰訊弱勢影響負面＊
　
　　再看移動線方面之表現，經過周來之一輪快速抽升後，恒指不但持續穩守於５０天線
（２０８５９點），１０天線（２１４６０點）及２０天線（２１４７０點）之上，且更成功重
越１００天線（２１６８３點），即是說，單從技術上看，大市現時再上望之目標該為２５０天
線（２３８６９點），此亦為傳統的牛熊分界線，從目前之客觀環境看，大市要突破此關不容易
，反之，現時該留意１００天線（２１６８３點）之支持，因恒指一旦再跌穿此組移動線，即表
示整個大市可能又會再次重陷反覆不明之中。
　　騰訊（００７００）的主要股東ＮＡＳＰＥＲＳ及其旗下的ＰＲＯＳＵＳ宣布開放式的回購
計劃，由於涉及資金龐大，故ＮＡＳＰＥＲＳ會有序地在場內出售所持有的騰訊股份，從而籌集
資金作回購之用，ＮＡＳＰＥＲＳ計劃每天出售之騰訊股份將佔平均成交量的一小部分，即平均
約佔騰訊每日成交量的３％至５％，從事件上看，所出售的數目並不多，該不會帶來太大壓力，
但問題是每日都有相關數目的沽盤，相信定會打壓資金之入市意欲，故騰訊股價可能會一直處反
覆略帶軟之形態中，由於騰訊在恒指內之成分比重佔達８％，對整個大市而言，技術上當會帶來
頗負面之影響。

＊５月６月市勢均屬先低後高，７月慎防技術性回吐＊
　
　　傳統而言是五窮六絕七翻身，但今年情況完全不同，５月及６月之市勢均屬先低而後高，即
大市已連升兩個月，故踏進７月份，反而要慎防大市有技術性之回吐，至低限度，在上旬時分不
宜再大手高追，上文已述，目前宜看緊１００天線之支持。《香港股票分析師協會副主席　郭思
治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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