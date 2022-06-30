《思前想後－郭思治》大市經快速抽升需略作消化，不宜再大手高追

《思前想後》５月大市最終不窮，形態上屬先低而後高，恒指是由１０日之低位１９１７８

點升至３１日之高位２１４１５點，即月內之波幅為２２３７點，到６月份，恒指本是由９日之

高位２２１４２點跌至１６日之低位２０６９７點，但經過周來之一輪急升後，恒指終於成功升

越９日之高位２２１４２點，即是說，形態上現已屬先低而後高，恒指暫是由１６日之低位

２０６９７點升至２８日之高位２２４４９點，即月內之波幅已擴闊至１７５２點，由於６月份

剩下之交易日已不多，故相信大局該已定，亦可以說，繼五不窮後六亦不絕，惟７月份之市勢可

能會於上旬時分再見反覆，其一是大市經過一輪快速抽升後，技術上需略作消化，其二是７月美

國聯儲局可能會再大幅加息，故任何再冒高追入之短炒行動，最好是做好風險管理，同時亦不宜

過急及過勇。



＊若跌穿１００天線恐重陷反覆，騰訊弱勢影響負面＊



再看移動線方面之表現，經過周來之一輪快速抽升後，恒指不但持續穩守於５０天線

（２０８５９點），１０天線（２１４６０點）及２０天線（２１４７０點）之上，且更成功重

越１００天線（２１６８３點），即是說，單從技術上看，大市現時再上望之目標該為２５０天

線（２３８６９點），此亦為傳統的牛熊分界線，從目前之客觀環境看，大市要突破此關不容易

，反之，現時該留意１００天線（２１６８３點）之支持，因恒指一旦再跌穿此組移動線，即表

示整個大市可能又會再次重陷反覆不明之中。

騰訊（００７００）的主要股東ＮＡＳＰＥＲＳ及其旗下的ＰＲＯＳＵＳ宣布開放式的回購

計劃，由於涉及資金龐大，故ＮＡＳＰＥＲＳ會有序地在場內出售所持有的騰訊股份，從而籌集

資金作回購之用，ＮＡＳＰＥＲＳ計劃每天出售之騰訊股份將佔平均成交量的一小部分，即平均

約佔騰訊每日成交量的３％至５％，從事件上看，所出售的數目並不多，該不會帶來太大壓力，

但問題是每日都有相關數目的沽盤，相信定會打壓資金之入市意欲，故騰訊股價可能會一直處反

覆略帶軟之形態中，由於騰訊在恒指內之成分比重佔達８％，對整個大市而言，技術上當會帶來

頗負面之影響。



＊５月６月市勢均屬先低後高，７月慎防技術性回吐＊



傳統而言是五窮六絕七翻身，但今年情況完全不同，５月及６月之市勢均屬先低而後高，即

大市已連升兩個月，故踏進７月份，反而要慎防大市有技術性之回吐，至低限度，在上旬時分不

宜再大手高追，上文已述，目前宜看緊１００天線之支持。《香港股票分析師協會副主席 郭思

治》（本欄逢周四刊出）



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