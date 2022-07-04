《神州縱橫－凌昆》外圍形勢危機四伏

《神州縱橫》上文談到中國正面臨前所未見的總危機，務必全力應對，在這負面的大形勢下

，最近又見到幾個嚴峻的新趨勢，十分值得關注，何況中國本身亦問題甚多，不勝再添壓力。



＊高危趨勢多見＊



新的高危趨勢包括：（一）民怨四起政局動盪。疫情戰禍導致滯脹甚至衰退出現，加劇了貧

富對立和階級矛盾，工人及基層起而抗爭。全球正出現一股示威騷動浪潮，此後彼伏，並蔓延到

更多國家，主要經濟體如歐盟、英國、韓國、印度及阿根廷等都已涉及，涵蓋發達與新興陣營。

各國政局難安，美國面對中期大選的壓力尤大。（二）政府不穩管治失效。政府瀕臨下台壓力，

將更無力應對國內外難題的夾擊。歐洲主要國家的情況尤為差劣，更難以應付外部的烏戰及商品

漲價困局，對內部難行改革及凝聚人心。德國的「紅綠燈」三黨執政聯盟難以協調。法國馬克龍

政府成了少數政府，左右翼影響大升。意大利最大黨因烏戰分裂，執政聯盟趨於瓦解。英國面對

北愛及蘇格蘭的分離壓力，首相欲撕毀脫歐時的北愛邊界協議，與歐盟矛盾日深，美國竟插手支

持歐盟。政府管治失效與內外危情形成惡性循環；政府因受壓不穩，又反過來激化危局。（三）

債息危機。英美明言要為壓通脹加息而必要時犧牲經濟，美國更有學者指要由增加失業來壓物價

。歐盟將於下月及９月加息。日本還繼續寬鬆政策，但這將引致日圓大挫而最終被迫作政策逆轉

而引發震盪。西方加息未必能壓下成本驅動型通脹，卻必引致經濟下滑甚至衰退，並進而觸發財

政及股匯樓等資產市場風暴。這又將引發新興陣營的１９９７亞洲金融風暴型危機。



＊台海或見中美衝突＊



（四）烏戰拖長戰情激化。和談已無望，西方欲借軍火供給援烏以拖垮俄羅斯，俄羅斯為免

被拖必重打狠打烏軍及基建。更有可能擴大戰爭範圍：立陶宛封鎖加里寧格勒必遭俄羅斯攻擊，

波蘭成了西方軍援烏克蘭通道亦立危牆之下。如戰場擴大則可對世界財經環境引起核彈的衝擊。

以上各項隨時可獨立引發危機，中國也必受打擊。但更危險的是台海局勢：中美從未如此接

近在台海發生衝突。中國突宣布台海為受中國管理的非國際水域，而美國不予接受。現在就要看

：（一）美國會否派艦機通過台海。（二）如會中國會否攔阻。（三）如中國攔阻時美方會否強

闖。（四）如美方強闖中國會否動手。雙方都已處於退無可退的位置，攤牌是唯一出路。這是否

表示中國已忍無可忍而放棄啞忍策略？且拭目以待之，歷史將有答案，而人類文明發展又走到了

十字路口。

《資深評論員 凌昆》



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