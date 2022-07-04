  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/07/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》外圍形勢危機四伏

　　《神州縱橫》上文談到中國正面臨前所未見的總危機，務必全力應對，在這負面的大形勢下
，最近又見到幾個嚴峻的新趨勢，十分值得關注，何況中國本身亦問題甚多，不勝再添壓力。
　
＊高危趨勢多見＊
　
　　新的高危趨勢包括：（一）民怨四起政局動盪。疫情戰禍導致滯脹甚至衰退出現，加劇了貧
富對立和階級矛盾，工人及基層起而抗爭。全球正出現一股示威騷動浪潮，此後彼伏，並蔓延到
更多國家，主要經濟體如歐盟、英國、韓國、印度及阿根廷等都已涉及，涵蓋發達與新興陣營。
各國政局難安，美國面對中期大選的壓力尤大。（二）政府不穩管治失效。政府瀕臨下台壓力，
將更無力應對國內外難題的夾擊。歐洲主要國家的情況尤為差劣，更難以應付外部的烏戰及商品
漲價困局，對內部難行改革及凝聚人心。德國的「紅綠燈」三黨執政聯盟難以協調。法國馬克龍
政府成了少數政府，左右翼影響大升。意大利最大黨因烏戰分裂，執政聯盟趨於瓦解。英國面對
北愛及蘇格蘭的分離壓力，首相欲撕毀脫歐時的北愛邊界協議，與歐盟矛盾日深，美國竟插手支
持歐盟。政府管治失效與內外危情形成惡性循環；政府因受壓不穩，又反過來激化危局。（三）
債息危機。英美明言要為壓通脹加息而必要時犧牲經濟，美國更有學者指要由增加失業來壓物價
。歐盟將於下月及９月加息。日本還繼續寬鬆政策，但這將引致日圓大挫而最終被迫作政策逆轉
而引發震盪。西方加息未必能壓下成本驅動型通脹，卻必引致經濟下滑甚至衰退，並進而觸發財
政及股匯樓等資產市場風暴。這又將引發新興陣營的１９９７亞洲金融風暴型危機。
　
＊台海或見中美衝突＊
　
　　（四）烏戰拖長戰情激化。和談已無望，西方欲借軍火供給援烏以拖垮俄羅斯，俄羅斯為免
被拖必重打狠打烏軍及基建。更有可能擴大戰爭範圍：立陶宛封鎖加里寧格勒必遭俄羅斯攻擊，
波蘭成了西方軍援烏克蘭通道亦立危牆之下。如戰場擴大則可對世界財經環境引起核彈的衝擊。
　　以上各項隨時可獨立引發危機，中國也必受打擊。但更危險的是台海局勢：中美從未如此接
近在台海發生衝突。中國突宣布台海為受中國管理的非國際水域，而美國不予接受。現在就要看
：（一）美國會否派艦機通過台海。（二）如會中國會否攔阻。（三）如中國攔阻時美方會否強
闖。（四）如美方強闖中國會否動手。雙方都已處於退無可退的位置，攤牌是唯一出路。這是否
表示中國已忍無可忍而放棄啞忍策略？且拭目以待之，歷史將有答案，而人類文明發展又走到了
十字路口。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話04/07/2022
【贛鋒危機】贛鋒曾重挫近9%　惟半日獲逾億掃貨！
人氣文章財經熱話04/07/2022
《午市前瞻》恒指21600關鍵 專家指港交所第三季亦難大升
人氣文章數碼新體驗04/07/2022
保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口 令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障
人氣文章大行報告04/07/2022
【大行炒D乜】6月賭收挫　花旗獨升澳博目標　大和削九毛九評級
人氣文章開市Good Morning04/07/2022
溫傑：恒指短期20700見支持　下半年六大選股有一隻現價可買！
人氣文章專訪04/07/2022
【專訪】陶冬：拜登時日無多，或重蹈奧巴馬跛腳鴨（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金