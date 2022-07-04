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即市新聞

04/07/2022 10:10

《窩輪豪情－梁業豪》本周開局不妙

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股
份現為九龍倉（００００４）、百勝中國（０９９８７）與金沙中國（０１９２８），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股份，則宜首選百勝中國、九龍倉與金沙中國。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、必需性消費業與地產建築業。此
外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行（０１３９８）、
交通銀行（０３３２８）與粵海投資（００２７０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時
的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選工商銀行、交
通銀行與中銀香港（０２３８８）。
　　恒指期貨甫開市即呈現一支長身軀的陰燭，反映出淡友大戶進攻的急切程度。由於價位曾低
見２１４００，低於前升浪頂２１５４５，即市升勢已遭破壞，而即市重要阻力位已下移至
２２０２６。此外，若小時圖ＳＴＣ的％Ｋ跌穿％Ｄ，圖長形勢將變得顯著向淡，不利好友於收
市前重奪市場控制權。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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