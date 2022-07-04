《談國論企－黎偉成》習近平定調一國兩制必須長期堅持

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年７月１日主

持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，發表的重要講話，指出「

一國兩制」這樣的好制度「沒有任何理由改變，必須長期堅持」，釋除了人們對香港回歸「五十

年不變」的好像只有５０年的不變的疑慮。希望能夠從言到法，使香港的政治以至經濟社會等各

層面有法可依，更好地發揮良好的作用和更佳的貢獻。



＊建議考慮訂基本法附件三活躍長期投資＊



香港回歸祖國２５年了，剛好是「五十年不變」的一半，到底「一國兩制」是否還只有２５

年？還是可以有條件地保持更長的時間？甚至沒有期限和有條作的延續？此為香港、澳門特區以

至國內外人士廣為日益關注的事情，理由是「一國兩制」現時已渡過了５０年的其中一半即２５

年的光景，是很有需要明確的。由是習近平一言之「「一國兩制」這樣的好制度沒有任何理由改

變，必須長期堅持」，確實予以如沐春風之概。

習近平作出「「一國兩制」這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持」的重要指示，

無疑為香港、澳門特區現行「一國兩制」的未來發展，定下大原則、大方向、大基調，但同樣重

要的是：要以法而行之。要知道，香港現時的本地以至與國際的長期的法律性文件、契約、合同

等，特別是跨越２５年或以上的，暫時顯然缺乏明文的法律保證，無可避免地引起若干憂疑、麻

煩甚至阻礙，很需要定之以法、施之以法，對國家、對港澳、對國際社會，肯定百利而無一害。

建議可以考慮的其中做法，為：由港澳地區人大代表向全國人大常委提議，討議把「「一國

兩制」這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持」等，整理為法律性的語言和文件，列之

於《基本法》（附件三），就一如《港區國安法》的做法相若。此舉最大的特點是，不用事事修

改《基本法》，又可在附件三修訂相關內容，彈性較大，更可以在相對較快的時間落實，有利港

澳長期的投資運作。

至於習近平指出「一國兩制」必須長期堅持之因，乃此制「是經過實踐反覆檢驗了的，符合

國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到１４億多祖國人民鼎力支持，得到香港、

澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同」，所言甚是。惹人注目的其中一個重點，為「也

得到國際社會普遍贊同」，此因香港早已廣為認同的國際大都會，並一直為國家與世界各地的聯

繫、接觸和交往，發揮相當積極作用和貢獻，特別是在（Ｉ）法制方面，香港至今一直是（ｉ）

維持歷來採取的「普通法」法制，與環球許許多多國家與地區接軌；此可以使內地，在繼續現行

的「大陸法」的同時，可以利用香港作為一個「緩衝點」，融入國際經濟金融社會，如中資企業

就可以通過在香港的上市掛牌和相關運作，有助企業適應「普通法」治下的經濟金融活動，為未

來走進國際經濟社會建立良好的基礎，更易相互的融合，得到更好的效益。



＊要發揮國際大都會優勢促國家更好走出去＊



具體一點的說（ｉｉ）香港現行的法律、會計、金融等許許多多的基本法制法則建設，經歷

多年的大大小小修訂、改進，成為十分成熟的機制，和運行運作的成功，廣為世界各地所認同和

接受，是為中國擁有獨特魅力的一個都會，要好好服務國家和國際。

和（ＩＩ）政治方面，相當重要。正如我曾說過的：香港作為中國的特有的國際廣為認同的

國際大都會，要好好配合國家的政策，在維護國家的主權、安全和發展發揮更重大的作用和效益

。我曾指出：「全世界任何一個國際大都會，都離不開政治與經濟這個孳生兄弟，不能只講經濟

不談政治，更不能只談政治不講經濟，二者要併重，缺一不行」。你看一看美國人圍堵、攬炒中

國，不會因為香港是一個國際金融中心就不在政治上玩弄涉港問題，２０１９年的由「黑暴」引

發的「港獨」劣行，就不正正是出自美國人的「大手筆」嗎？

由是香港現屆特區政府在做好經濟金融和社會社區等建設的同時，更應該做好甚至強化由本

地政治的建設，以及更高層面保護國安的建設，使美國及若干不懷好意的西方國家繼續從不同方

面的擾亂、打壓香港。港府今後應就「一國兩制」下的經濟金融政治等方面，加強在世界各地的

直間接宣傳，發揮國際大都會更強的作用與功能。

習近平指出：「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門

長期繁榮穩定。中央政府所做的一切，都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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