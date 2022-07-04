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即市新聞

04/07/2022 15:42

《美元走勢－羅明立》澳洲明議息估計加半厘，惟未必利好澳元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒３７　１３５﹒５２　１３４﹒７８
　　歐元╱美元　１﹒０４３６　１﹒０４４４　１﹒０４２２
　　英鎊╱美元　１﹒２１１８　１﹒２１２０　１﹒２０８５
　　美元╱瑞郎　０﹒９５８３　０﹒９５９６　０﹒９５６０
　　美元╱港元　７﹒８４６５　７﹒８４７８　７﹒８４５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數上周一（２７日）跌至２０天線的１０３﹒７０向上反彈，周五（１
日）曾經升至１０５﹒６０，接近６月１５日的２０年高位。美國６月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由
５６﹒１跌至５３，歐元區６月消費物價指數按年由８﹒１％升至８﹒６％，高於預期的
８﹒４％，核心指數年率亦加速至４﹒６％。歐元曾經跌至１﹒０３６７，收市時收服部分失地
，重上１﹒０４。上周多名聯儲局官員表示要採取行動遏止通脹，市場預期７月將再次加息
０﹒７５％；而歐洲央行行長則重申今個月加息０﹒２５％，並會處理成員國債息分化的問題；
但區內最新通脹繼續上升可能逼使央行調整政策步伐，歐元跌幅收窄，但整體而言，美匯仍然有
優勢。
　　英鎊上周五大幅下挫至１﹒１９７２後見反彈，當地通脹未受控，但由於經濟嚴重放緩，英
倫銀行未必敢繼續大幅加息，加上跟歐盟就脫歐後管理北愛爾蘭的貿易問題再現矛盾，隨時鬧上
法院，相信鎊匯仍然受壓，初步阻力１﹒２１８０╱１﹒２２２０。澳洲央行將於明日（５日）
進行議息，一般估計會加息０﹒５％，但未必對澳元有太大的利好，短線阻力在０﹒６９００╱
２０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０４６５　１﹒０３５０　１﹒０５１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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