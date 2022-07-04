《美元走勢－羅明立》澳洲明議息估計加半厘，惟未必利好澳元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒３７ １３５﹒５２ １３４﹒７８

歐元╱美元 １﹒０４３６ １﹒０４４４ １﹒０４２２

英鎊╱美元 １﹒２１１８ １﹒２１２０ １﹒２０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９５８３ ０﹒９５９６ ０﹒９５６０

美元╱港元 ７﹒８４６５ ７﹒８４７８ ７﹒８４５４

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《美元走勢》美匯指數上周一（２７日）跌至２０天線的１０３﹒７０向上反彈，周五（１

日）曾經升至１０５﹒６０，接近６月１５日的２０年高位。美國６月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ由

５６﹒１跌至５３，歐元區６月消費物價指數按年由８﹒１％升至８﹒６％，高於預期的

８﹒４％，核心指數年率亦加速至４﹒６％。歐元曾經跌至１﹒０３６７，收市時收服部分失地

，重上１﹒０４。上周多名聯儲局官員表示要採取行動遏止通脹，市場預期７月將再次加息

０﹒７５％；而歐洲央行行長則重申今個月加息０﹒２５％，並會處理成員國債息分化的問題；

但區內最新通脹繼續上升可能逼使央行調整政策步伐，歐元跌幅收窄，但整體而言，美匯仍然有

優勢。

英鎊上周五大幅下挫至１﹒１９７２後見反彈，當地通脹未受控，但由於經濟嚴重放緩，英

倫銀行未必敢繼續大幅加息，加上跟歐盟就脫歐後管理北愛爾蘭的貿易問題再現矛盾，隨時鬧上

法院，相信鎊匯仍然受壓，初步阻力１﹒２１８０╱１﹒２２２０。澳洲央行將於明日（５日）

進行議息，一般估計會加息０﹒５％，但未必對澳元有太大的利好，短線阻力在０﹒６９００╱

２０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４６５ １﹒０３５０ １﹒０５１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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