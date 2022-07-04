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04/07/2022 16:26

【恒大困局】據報恒大（０３３３３）尋求債權人支持推翻清盤呈請

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國恒大（０３３３３）正試圖
獲得境外債權人的支持，以推翻對該公司清密的呈請。消息指，恒大的目標是在８月３１日的首
次清盤呈請聆訊之前，向法院提交債權人的支持以作為證據的一部分。
　　據消息透露，恒大目前不考慮與Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ達成庭外和解。（ｂｎ）

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