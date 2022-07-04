《真知灼見－溫灼培》人民幣會否成為下一避險貨幣？

《真知灼見》經過中央推出多項穩經濟措施，如買車補貼及各地房地產寬鬆政策等，內地官

方製造業採購經理指數終扭轉了過去連續三個月處５０點盛衰分界線之下情況，在６月重上

５０﹒２指數點水平。綜合採購經理指數更急攀升上５４﹒７指數點，５月為４７﹒８。明顯，

內地經濟已回復正軌。



＊現擁貿易盈餘的主要經濟體所剩無幾＊



當觀察內地經濟，上述的採購經理指數固然重要，但最近內地公布的貿易平衡數字更是值得

關注。內地５月貿易盈餘高達７８７﹒６億美元，屬偏高數字，４月為５１１﹒２億。數字顯示

，內地的整體貿易形勢並沒有因全球生產線在疫後回復而受衝擊。更有趣是，全球主要出口大國

中，似乎就只有中國能保持貿易盈餘。日本５月貿赤達１７８億美元，是自２０１４年１月以來

最大單月赤字，且更是連續１０個月呈赤字。至於歐元區的貿易赤字亦已持續了半年，最近更因

俄烏事件導致其貿赤不斷在擴大中。美國就不用說，基本上其貿易歷來都是赤字。就是出口強國

南韓，也連續２個月，４月及５月呈貿易赤字。至於出口新星越南，其５、６月貿易也呈現一個

月赤字一個月盈餘狀況。



回憶過去，除美元外，日圓和西德馬克也曾擔當過避險貨幣角色，這是因為這兩貨幣曾擁龐

大貿易盈餘。但現在，真正擁貿易盈餘國家已所剩無幾，有能力擔當此角色就似乎只有人民幣。

加上內地通脹只有２﹒１％，且經濟相對穩定。假如環球經濟日後一旦出現動盪，料人民幣有機

會被環球資金垂青並擔當起資金避難所角色。至於筆者這想法正確與否，還有待日後環球經濟真

正出現動盪時再被引證。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

