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04/07/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》港府承租多個九龍東寫字樓，有何啟示？

　　《地產人眼》政府新班子上場，多個部門亦進行擴充，為滿足公眾對公共服務的需求，港府
近月承租東九龍多個商廈寫字樓，包括ＭｅｇａＢｏｘ、Ｏｎｅ　Ｋｏｗｌｏｏｎ、
Ｌａｎｄｍａｒｋ　Ｅａｓｔ等，予衞生署、港台等機構使用，樓面面積共逾１１萬平方呎。多
年來政府致力將九龍東塑造成ＣＢＤ２（第２個核心商業區），今次更大面積租用該地寫字樓，
讓更多政府部門集中此地，正正是未來規劃的一大啟示，勢吸引更多私人發展商進駐九龍東投資

　
　　為何說這是啟示？皆因政府的每個規劃及部署也需經過深思熟慮，他們的每一步亦能掀起帶
頭作用，讓商家及普羅大眾聞風而起，跟著走。去年由億京為首的財團以１０５億元高價收購九
龍灣國際展貿中心　（九展），並向城規會申請重建成指標甲廈及工業展覽館項目，便是看到這
裏龐大的發展潛力，因而及早「霸地盤」，搶飲「頭啖湯」。
　
　　香港的ＣＢＤ位處中環及金鐘一帶，這個全球最細的核心商區租金冠絕全球，而且寫字樓供
應長期緊張，因此政府約１０年前著手將九龍東轉型為ＣＢＤ２。整個九龍東中，筆者最看好九
龍灣的發展潛力，未計算尚待批示的九展，現時九龍灣有６幅地皮可供發展，樓面面積共５７４
萬平方呎，再加上由工廈改建成商廈的項目，總商業樓面供應約千萬平方呎，土地供應充裕。另
因該區大部分物業是單一業權，此將有利私人發展商收購及申請改劃，提升土地發展的靈活度。
　
　　依筆者看，政府大面積租用九龍東寫字樓，將大大提升投資者對九龍東物業市場的信心，刺
激該地的工商舖買賣交投。與此同時，政府外求租用商廈亦有好處，包括寫字樓的維修及日常耗
損亦由業主去承擔，並可藉此讓出靚官地作私人發展，賺取賣地收益，業主亦有租收，此將大大
提升土地發展及政府部門管理的成本效益。
《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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