《容我世說－張翠容》英聯邦瓦解在即，大不列顛搖搖欲墜

《容我世說》香港慶祝回歸中國２５周年當天，英國首相約翰遜表示英國不會放棄香港，究

竟他所指的是人還是資金？大家心裏有數。不過，英國卻先被英聯邦一個又一個英國家拋棄。



繼南亞馬爾代夫和東加勒比海島家巴巴多斯後，澳洲最近也表示將計劃脫離英聯邦。分析家

相信，當英女皇百年歸老後，英聯邦將分崩離析。



本月底英聯邦運動會將在英國城市伯明翰舉行，但參與國各有不同盤算。事實上，英聯邦大

多國家曾是大英帝國的殖民地，在１９４９年成立，即二戰後各殖民地紛紛揚起獨立的旗幟，進

入風起雲湧的時代。



英國在其殖民地獨立後以英聯邦名義維持彼此的關係，目前擁有５３個成員國，共約２４億

人口，相等於世界人口三分之一，從中可見當年大英帝國的版圖，幾乎超過四分之一世界版圖。

可是，怎樣輝煌的帝國，也逃不過衰落的宿命。



這些英聯邦國家多沿用共和國體制，不過有１６個國家則把英女皇定為自己國家的象徵性元

首，稱為「英聯邦王國」，澳洲便是其中重要一員，它的國旗上也有「米」字標記，代表了和英

國君主立憲制有緊密的從屬關係，英澳同是盎格魯－撒克遜民族亦的確非常親近。



可是，近年愈來愈多澳洲人對此表示不滿，認為他們國家雖早已獨立卻仍未擺脫英國殖民深

刻烙印，這包括前總理譚寶，他早在２０１６年於任期內，便曾表示要要發起脫英全民公投，而

英國脫歐更加促了支持共和的澳洲人脫英決心，其他英聯邦國家也正蠢蠢欲動。



這是英國要面對的外部挑戰，英聯邦萬一瓦解便會令到英國的海外影響力銳減，但現在英國

人最關心的不是英聯邦，而是內部英倫三島大分裂的危機。自脫歐後，蘇格蘭和北愛爾蘭的獨立

聲音再次高唱入雲。至於威爾斯，其獨立之聲相對薄弱。



一直主張與南愛爾蘭統一的北愛政黨新芬黨，在最近一次選舉中，其所獲得的選票已超越了

兩大黨，成為北愛第一大黨。雖然英國脫英後仍讓北愛例外地和有歐盟地位的南愛，繼續維持原

有的貿易關係，但大家相信新芬黨很快便把統一提上議呈。



不過，使英國最頭痛的還是蘇格蘭，後者的脫英危機比北愛更大，他們很可能明年１０月便

再次舉行獨立公投，有分析家估計，按目前的民情，蘇格蘭大有可能在２０２４年獨立。蘇格蘭

佔大不列顛三分之一領土，民族屬凱爾特人，和英格蘭以盎格斯人為主不一樣。在歷史上，這兩

個民族更存在一種世仇，凱爾特人本是不列顛原居民，自中世紀後被從歐洲大陸來的盎格斯人征

服，受後者藐視欺負一直心存怨憤。



本來大家已沒有甚麼感情，脫歐更令蘇格蘭經濟大受衝擊，蘇格蘭人認為繼續跟著英國已沒

有甚麼好處。蘇格蘭本身資源便頗豐富，有礦產、北海油田，畜牧業和農業亦很不錯，以前歐盟

是它最大的入口地區，並享有歐盟優惠和補貼，現在甚麼都沒有了，脫英可重投歐盟懷抱。



不要說英倫三島，僅是蘇格蘭脫英，對英國經濟可謂雪上加霜。不要忘記，蘇格蘭還是英國

的核潛艇基地。大不列顛搖搖欲墮，此刻說不放棄香港，是否令我們香港人別有一番滋味？

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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